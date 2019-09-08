ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарБразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу» Дониэлл МаленВот так реализуются мечты! Нидерланды вчистую переиграли Германию Даниил МедведевМедведев — в финале US Open! Впервые за 15 лет русский теннисист сыграет в матче за «Шлем»
  • 11:38
    • Венгер: Салах похож на Месси
  • 11:31
    • «Ювентус» попытается договориться с Де Хеа
  • 10:01
    • Морено: У меня нет основного вратаря
  • 09:42
    • Людовик Жюли будет тренировать молодежь «Монако»
  • 09:33
    • Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 09:15
    • Тотти о Мхитаряне: он техничен и всегда хочет показать это
  • 08:46
    • Жиру: Могли забить и больше
    Все новости спорта

    Потеряют ли итальянцы очки в Финляндии?

    Экспресс дня на 8 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня на 8 сентября
    Джорджо Кьеллини и Марко Верратти
    Сегодня, 8 сентября, состоятся матчи квалификационного раунда Евро-2020. Испания сыграет с Фарерами, Итальянцы будут противостоять Финляндии, а в Швеции состоится скандинавское дерби.

    Испания — Фарерские острова

    Футбол. Евро-2020. Квалификация

    Испанцы провели 5 матчей. Во всех пяти они выиграли. Команда имеет 15 очков и занимает первое место. В прошлый раз Испания обыграла Румынию 1:2, а перед этим подопечные Морено выиграли у Швеции со счетом 3:0. Теперь шведы отстают от «красной фурии» на 5 очков.

    Фарерские острова на последнем месте. Команда не смогла выиграть ни в одном из пяти матчей. В последних двух встречах фарерцы уступали «всухую» — 0:4 от Швеции и 0:2 от Норвегии.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Испания не должна встретить особого сопротивления. Команда будет играть в свой футбол и сможет добиться нужного результата. Результат прошлой игры 1:4 в пользу испанцев. В этот раз должен быть примерно такой же результат.

    Ставка: обе забьют и ТБ 3.5 за 1.49.

    Финляндия — Италия

    Футбол. Евро-2020. Квалификация

    Финляндия на втором месте после Италии и отстает всего на 3 очка. Хозяева будут настроены на положительный результат. Побеждать у них получалось в последних 4 выступлениях на чемпионате Европы — 1:0 с Грецией, 0:2 с Лихтенштейном, 2:0 с Боснией и Герцеговиной и 0:2 с Арменией.

    Италия ни разу не теряла очки. Команда выиграла все 5 матчей. В прошлый раз итальянцы выиграли в Армении со счетом 1:3, а перед этим одержали победу дома над Боснией и Герцеговиной 2:1.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEИгратьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Это будет сложнейший выезд для «Скуадры Адзурры». Финны очень непростые оппоненты. Так что стоит ожидать сильного сопротивления.

    Ставка: победа Италии в один мяч или ничья за 1.78.

    Швеция — Норвегия

    Футбол. Евро-2020. Квалификация

    Шведы имеют второй показатель в своей группе. У них 10 очков после 5 туров — 3 победы, одна ничья и поражение. Команда проиграла в Испании со счетом 3:0, а вот в 5 туре хозяева обыграли Фареры с результатом 0:4.

    Норвежцы всего в двух пунктах от Швеции, так что для них очень важны 3 очка. Они позволят выйти на второе место. Норвежцы исправно набирали по 3 балла в двух предыдущих встречах. На Фарерах «сверла» выиграли 0:2, а дома с Мальтой показали тот же результат.

    Предыдущий матч был зрелищным и богатым на голы. Тогда зафиксировали ничью 3:3. В любом случае ждем упорной борьбы.

    Ставка: ничья хотя бы в одном тайме за 1.45.

    Итоговый коэффициент — 3.85. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Испания — Фареры
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Химки
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Швейцария — Гибралтар
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Грузия — Дания
  • Сегодня в 19:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Румыния — Мальта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Армения — Босния и Герцеговина
  • Сегодня в 19:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Италия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Греция — Лихтенштейн
  • Сегодня в 21:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Швеция — Норвегия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Азербайджан — Хорватия
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Завтра в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Шотландия — Бельгия
  • Завтра в 21:45
    •  1.51
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Германия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Даниил Медведев
  • Медведев победил Вавринку и американскую публику
    • 11:45 04/09/2019     Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему
  • «Реал» лишен слишком многого для успеха
    • 23:39 02/09/2019     Погба пока что остается в «МЮ»
  • Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
    • 03:28 04/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня на 8 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.85
    Тоже интересно
    Александр Головин и Артем Дзюба Футбол Сборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выездеОбзор СМИ после волевой победы сборной России над Шотландией Вчера в 01:020
  • 08:40
    • Бернарду Силва назвал главную цель Португалии в отборочном цикле Евро-2020
  • 08:31
    • Кейн отметил работу Гарета Саутгейта в сборной Англии
  • 23:59
    • Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Дно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?«Красные дьяволы» неудачно стартовали в нынешнем сезоне 06/09/2019 в 16:160
  • Экспресс дня

  • Потеряют ли итальянцы очки в Финляндии?
  • 3.85
    •
  • 09:50
    • «Реал» займется трансфером Ван де Бека следующим летом
  • 08:22
    • «Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт
  • 01:02
    • 19-летняя Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
    «Динамо» Москва — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября 06/09/2019 в 22:440
  • 00:05
    • Франция разгромила Албанию, Турция победила Андорру
  • 23:43
    • Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
  • 22:49
    • Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие