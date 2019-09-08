Экспресс дня на 8 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 8 сентября, состоятся матчи квалификационного раунда Евро-2020. Испания сыграет с Фарерами, Итальянцы будут противостоять Финляндии, а в Швеции состоится скандинавское дерби.

Испания — Фарерские острова

Футбол. Евро-2020. Квалификация

Испанцы провели 5 матчей. Во всех пяти они выиграли. Команда имеет 15 очков и занимает первое место. В прошлый раз Испания обыграла Румынию 1:2, а перед этим подопечные Морено выиграли у Швеции со счетом 3:0. Теперь шведы отстают от «красной фурии» на 5 очков.

Фарерские острова на последнем месте. Команда не смогла выиграть ни в одном из пяти матчей. В последних двух встречах фарерцы уступали «всухую» — 0:4 от Швеции и 0:2 от Норвегии.

Все прогнозы на Евро-2020

Испания не должна встретить особого сопротивления. Команда будет играть в свой футбол и сможет добиться нужного результата. Результат прошлой игры 1:4 в пользу испанцев. В этот раз должен быть примерно такой же результат.

Ставка: обе забьют и ТБ 3.5 за 1.49.

Финляндия — Италия

Футбол. Евро-2020. Квалификация

Финляндия на втором месте после Италии и отстает всего на 3 очка. Хозяева будут настроены на положительный результат. Побеждать у них получалось в последних 4 выступлениях на чемпионате Европы — 1:0 с Грецией, 0:2 с Лихтенштейном, 2:0 с Боснией и Герцеговиной и 0:2 с Арменией.

Италия ни разу не теряла очки. Команда выиграла все 5 матчей. В прошлый раз итальянцы выиграли в Армении со счетом 1:3, а перед этим одержали победу дома над Боснией и Герцеговиной 2:1.

Это будет сложнейший выезд для «Скуадры Адзурры». Финны очень непростые оппоненты. Так что стоит ожидать сильного сопротивления.

Ставка: победа Италии в один мяч или ничья за 1.78.

Швеция — Норвегия

Футбол. Евро-2020. Квалификация

Шведы имеют второй показатель в своей группе. У них 10 очков после 5 туров — 3 победы, одна ничья и поражение. Команда проиграла в Испании со счетом 3:0, а вот в 5 туре хозяева обыграли Фареры с результатом 0:4.

Норвежцы всего в двух пунктах от Швеции, так что для них очень важны 3 очка. Они позволят выйти на второе место. Норвежцы исправно набирали по 3 балла в двух предыдущих встречах. На Фарерах «сверла» выиграли 0:2, а дома с Мальтой показали тот же результат.

Предыдущий матч был зрелищным и богатым на голы. Тогда зафиксировали ничью 3:3. В любом случае ждем упорной борьбы.

Ставка: ничья хотя бы в одном тайме за 1.45.

Итоговый коэффициент — 3.85. 0