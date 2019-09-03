Экспресс дня на 3 сентября. Прогнозы и ставки на теннис и футбол

Стэн Вавринка — Даниил Медведев

Теннис. US Open. 1/4 финала

Вавринка начал турнир в Нью-Йорке с победы над Янником Синнером (6:3, 7:6, 4:6, 6:3), затем он выбил Жереми Шарди (6:4, 6:3, 6:7, 6:3) и потом заставил зачехлить ракетку Паоло Лоренци (6:4, 7:6, 7:6).

А на предыдущей стадии представителю Швейцарии откровенно повезло. Он прошел первого сеянного Новака Джоковича на отказе серба из-за травмы плеча.

Российский теннисист демонстрирует фантастическую форму, побывав в трех финалах подряд в этом сезоне, при этом завоевал трофей на турнире в Цинциннати.

Медведев провел на этом турнире четыре уверенных поединка, во время которых обыграл Праджнеша Гуннесварена (6:4, 6:1, 6:2), не оставил шансов Уго Дельену (6:3, 7:5, 5:7, 6:3), а также справился с Фелисиано Лопесом (7:6, 4:6, 7:6, 6:4) и Домиником Кепфером (3:6, 6:3, 6:2, 7:6) на предыдущем этапе.

В этом матче мы отдаем предпочтение Медведеву, считаем, что россиянин воспользуется шансом пробиться в полуфинал и подняться в рейтинге ATP на четвертую позицию.

Ставка: победа Медведева за 1.94.

Роджер Федерер — Григор Димитров

Теннис. US Open. 1/4 финала

В первых двух раундах US Open Федерер проиграл по одному сету Сумиту Нагалу и Дамиру Джумхуру, в обоих случаях уступив в первой партии.

Начиная с третьего раунда, швейцарец выигрывает только «всухую». Сперва он одолел представителя Великобритании Даниэля Эванса (6:2, 6:2, 6:1), а затем он легко разобрался с Давидом Гоффином (6:2, 6:2, 6:0).

На данный момент Димитров на Открытом чемпионате США проиграл только один сет. Это случилось в матче первого раунда, где он отдал одну партию Андреасу Сеппи.

В третий раунд представитель Болгарии попал автоматически, так как Борна Чорич не явился на матч. На предыдущих двух этапах болгарин обыграл Камила Майхржака (7:5, 7:6, 6:2) и Алекса Де Минаура (7:5, 6:3, 6:4).

Прогнозируем, что швейцарец одержит уверенную викторию над болгарским теннисистом.

Ставка: Федерер выиграет 3:0 за 1.72.

«Иртыш» — «Томь»

Футбол. Кубок России. Четвертый раунд

«Иртыш» является лидером своей зоны во второй лиги, выиграв четыре встречи при одном ничейном результате, пропустив за этот период только один гол, да и тот с пенальти.

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Омичи уже преодолели один раунд в текущем розыгрыше Кубка страны, выбив на предыдущей стадии барнаульское «Динамо» — 3:0.

«Томь» не может одержать победу в последних двух турах ФНЛ, проиграв раз при одном ничейном исходе.

Сперва томичи разошлись миром с «Чертаново» (1:1) в гостях, а затем уступили дома нижнекамскому «Нефтехимику» (0:1) и откатились на пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Не думаем, что в этом поединке будет изобилие забитых мячей. Ставим на ТМ 3,0.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.62.

Итоговый коэффициент — 5.40. 0