Экспресс дня на 3 сентября. Прогнозы и ставки на теннис и футбол

Стэн Вавринка — Даниил Медведев
Теннис. US Open. 1/4 финала
Вавринка начал турнир в Нью-Йорке с победы над Янником Синнером (6:3, 7:6, 4:6, 6:3), затем он выбил Жереми Шарди (6:4, 6:3, 6:7, 6:3) и потом заставил зачехлить ракетку Паоло Лоренци (6:4, 7:6, 7:6).
А на предыдущей стадии представителю Швейцарии откровенно повезло. Он прошел первого сеянного Новака Джоковича на отказе серба из-за травмы плеча.
Российский теннисист демонстрирует фантастическую форму, побывав в трех финалах подряд в этом сезоне, при этом завоевал трофей на турнире в Цинциннати.
Медведев провел на этом турнире четыре уверенных поединка, во время которых обыграл Праджнеша Гуннесварена (6:4, 6:1, 6:2), не оставил шансов Уго Дельену (6:3, 7:5, 5:7, 6:3), а также справился с Фелисиано Лопесом (7:6, 4:6, 7:6, 6:4) и Домиником Кепфером (3:6, 6:3, 6:2, 7:6) на предыдущем этапе.
В этом матче мы отдаем предпочтение Медведеву, считаем, что россиянин воспользуется шансом пробиться в полуфинал и подняться в рейтинге ATP на четвертую позицию.
Ставка: победа Медведева за 1.94.
Роджер Федерер — Григор Димитров
Теннис. US Open. 1/4 финала
В первых двух раундах US Open Федерер проиграл по одному сету Сумиту Нагалу и Дамиру Джумхуру, в обоих случаях уступив в первой партии.
Начиная с третьего раунда, швейцарец выигрывает только «всухую». Сперва он одолел представителя Великобритании Даниэля Эванса (6:2, 6:2, 6:1), а затем он легко разобрался с Давидом Гоффином (6:2, 6:2, 6:0).
На данный момент Димитров на Открытом чемпионате США проиграл только один сет. Это случилось в матче первого раунда, где он отдал одну партию Андреасу Сеппи.
В третий раунд представитель Болгарии попал автоматически, так как Борна Чорич не явился на матч. На предыдущих двух этапах болгарин обыграл Камила Майхржака (7:5, 7:6, 6:2) и Алекса Де Минаура (7:5, 6:3, 6:4).
Прогнозируем, что швейцарец одержит уверенную викторию над болгарским теннисистом.
Ставка: Федерер выиграет 3:0 за 1.72.
«Иртыш» — «Томь»
Футбол. Кубок России. Четвертый раунд
«Иртыш» является лидером своей зоны во второй лиги, выиграв четыре встречи при одном ничейном результате, пропустив за этот период только один гол, да и тот с пенальти.
Омичи уже преодолели один раунд в текущем розыгрыше Кубка страны, выбив на предыдущей стадии барнаульское «Динамо» — 3:0.
«Томь» не может одержать победу в последних двух турах ФНЛ, проиграв раз при одном ничейном исходе.
Сперва томичи разошлись миром с «Чертаново» (1:1) в гостях, а затем уступили дома нижнекамскому «Нефтехимику» (0:1) и откатились на пятое место в турнирной таблице ФНЛ.
Не думаем, что в этом поединке будет изобилие забитых мячей. Ставим на ТМ 3,0.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.62.
Итоговый коэффициент — 5.40. 0