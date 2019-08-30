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    «Сельта» навяжет борьбу «Севилье»

    Экспресс дня 30 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 30 августа
    Яго Аспас
    В пятницу, 30 августа, в европейских футбольных чемпионатах стартуют очередные туры.

    «Боруссия» М — «Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии. 3-й тур

    «Боруссия» из Менхенгладбаха начала нынешний сезон с домашней ничьей в матче с «Шальке» (0:0). «Жеребята» хоть и владели инициативой, но в атаке смотрелись довольно слабо, что и сказалось на итоговом результате.

    Подопечные Марко Розе исправились уже во втором туре, победив на выезде «Майнц» (3:1), хотя стоит сделать оговорку, что вплоть до 77-й минуты сохранялся ничейный счет, так что «Боруссии» в какой-то мере даже повезло.

    «Лейпциг» начал сезон лучше. Уже в стартовом туре он в гостях разгромил «Унион» (4:0), а затем на своем поле переиграл «Айнтрахт» (2:1), пропустив единственный мяч на 89-й минуте.

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    Безусловно, в Менхенгладбахе «Лейпцигу» придется попотеть, но нам кажется, что он ближе подберется к победе.

    Ставка: победа «Лейпцига» с форой 0 за 1.55.

    «Севилья» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. 3-й тур

    Футболисты «Севильи» в новом сезоне пока идут без потерь, а все благодаря победам над «Эспаньолом» (2:0) и «Гранадой» (1:0).

    Что касается «Сельты», то она в первом туре уступила мадридскому «Реалу» (1:3), зато сразу после этого выиграла у «Валенсии» (1:0), что стало большим сюрпризом.

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    Коллектив из Виго на равных сражался с командой, вышедшей в групповой этап Лиги чемпионов, нанеся в четыре раза больше ударов в створ ворот, чем соперник.

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    Нацеленность «Сельты» на чужие ворота приятно удивляет, поэтому нам кажется, что на «Рамон Санчем Писхуан» она так просто не сдастся, а если и проиграет, то не крупно.

    Ставка: победа «Сельты» с форой +1,5 за 1.55.

    «Метц» — «Пари Сен-Жермен»

    Футбол. Чемпионат Франции. 4-й тур

    «Пари Сен-Жермен» без Неймара играет с переменным успехом: на своем поле он довольно уверенно расправился с «Нимом» (3:0) и «Тулузой» (4:0), а вот в гостях неожиданно проиграл «Ренну» (1:2).

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    У «Метца» тоже не все так однозначно. Крупная победа над «Монако» (3:0), безусловно, добавила уверенности, но ничья со «Страсбуром» (1:1) и поражение от «Анже» (0:3) говорят нам о том, что «темно-бордовые» не готовы бороться за места в верхней части турнирной таблицы.

    На фоне кризиса в стане парижан футболисты «Метца», конечно, могли бы попробовать преподнести сюрприз, но что-то нам подсказывает, что у них ничего не получится. Команда Томаса Тухеля сейчас не настолько слаба, чтобы терять очки в подобных встречах.

    Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой -1 за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.03. 0

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    Экспресс дня 30 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.03
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