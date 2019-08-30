Экспресс дня 30 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 30 августа, в европейских футбольных чемпионатах стартуют очередные туры.

«Боруссия» М — «Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. 3-й тур

«Боруссия» из Менхенгладбаха начала нынешний сезон с домашней ничьей в матче с «Шальке» (0:0). «Жеребята» хоть и владели инициативой, но в атаке смотрелись довольно слабо, что и сказалось на итоговом результате.

Подопечные Марко Розе исправились уже во втором туре, победив на выезде «Майнц» (3:1), хотя стоит сделать оговорку, что вплоть до 77-й минуты сохранялся ничейный счет, так что «Боруссии» в какой-то мере даже повезло.

«Лейпциг» начал сезон лучше. Уже в стартовом туре он в гостях разгромил «Унион» (4:0), а затем на своем поле переиграл «Айнтрахт» (2:1), пропустив единственный мяч на 89-й минуте.

Все прогнозы на Бундеслигу

Безусловно, в Менхенгладбахе «Лейпцигу» придется попотеть, но нам кажется, что он ближе подберется к победе.

Ставка: победа «Лейпцига» с форой 0 за 1.55.

«Севилья» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 3-й тур

Футболисты «Севильи» в новом сезоне пока идут без потерь, а все благодаря победам над «Эспаньолом» (2:0) и «Гранадой» (1:0).

Что касается «Сельты», то она в первом туре уступила мадридскому «Реалу» (1:3), зато сразу после этого выиграла у «Валенсии» (1:0), что стало большим сюрпризом.

Коллектив из Виго на равных сражался с командой, вышедшей в групповой этап Лиги чемпионов, нанеся в четыре раза больше ударов в створ ворот, чем соперник.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Нацеленность «Сельты» на чужие ворота приятно удивляет, поэтому нам кажется, что на «Рамон Санчем Писхуан» она так просто не сдастся, а если и проиграет, то не крупно.

Ставка: победа «Сельты» с форой +1,5 за 1.55.

«Метц» — «Пари Сен-Жермен»

Футбол. Чемпионат Франции. 4-й тур

«Пари Сен-Жермен» без Неймара играет с переменным успехом: на своем поле он довольно уверенно расправился с «Нимом» (3:0) и «Тулузой» (4:0), а вот в гостях неожиданно проиграл «Ренну» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

У «Метца» тоже не все так однозначно. Крупная победа над «Монако» (3:0), безусловно, добавила уверенности, но ничья со «Страсбуром» (1:1) и поражение от «Анже» (0:3) говорят нам о том, что «темно-бордовые» не готовы бороться за места в верхней части турнирной таблицы.

На фоне кризиса в стане парижан футболисты «Метца», конечно, могли бы попробовать преподнести сюрприз, но что-то нам подсказывает, что у них ничего не получится. Команда Томаса Тухеля сейчас не настолько слаба, чтобы терять очки в подобных встречах.

Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой -1 за 1.68.

Общий коэффициент — 4.03. 0