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    Сможет ли «Спартак» сломить португальцев?

    Экспресс дня 29 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 29 августа
    Андре Шюррле
    Сегодня, 29 августа, состоятся очередные поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «Заря» — «Эспаньол»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    Луганская команда одержала семь побед в последних десяти поединках, уступив только «Александрии» (1:2) в УПЛ и «Эспаньолу» (1:3) в Лиге Европы.

    В Испании подопечные Виктора Скрипника первыми вышли вперед, но после перерыва соперник «включил обороты» и стремительно провел три мяча в ворота Никиты Шевченко. В туре УПЛ перед игрой в Запорожье «Заря» сумела на выезде обыграть «Карпаты» — 1:0.

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    За семь поединков «Эспаньол» уступил только «Севилье» (0:2), а в прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Алавесом» (0:0). В Лиге Европы команда выиграла все пять поединков и только «Заря» сумела распечатать ворота «бело-голубых».

    Тренер луганчан Скрипник перед игрой заявил, что команда будет бороться за выход в групповой раунд, но верится в это слабо. «Заря» очень устала в столь напряженном графике, а попытки идти вперед позволят гостям проводить острые контратаки.

    Ставка: победа «Эспаньола» с форой 0 за 1.61.

    ПАОК — «Слован»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    Греки начали еврокубковый путь с квалификации Лиги чемпионов, где навязали достойную борьбу «Аяксу», но все равно вылетели — 2:2, 2:3.

    На старте греческой Суперлиги ПАОК обыграл «Панетоликос» (2:1), а в ЛЕ на выезде уступил «Словану» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч перед самым финальным свистком.

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    «Слован» провел шесть игр в чемпионате Словакии из которых выиграл пять. В еврокубках команду сначала ждал «Дандолк», но ирландцы не стали проблемой для команды. Оба раза «шевелы» победили — 1:0, 3:1.

    Перед ответной игрой с греками «Слован» сыграл вничью с «Жилиной» — 1:1. Словаки на выезде постараются сохранить ворота на замке и по возможности забить, но в родных стенах ближе к успеху все-таки будут греки.

    Ставка: победа ПАОКа за 1.33.

    «Спартак» — «Брага»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    В Лиге Европы «Спартак» после серьезного кадрового обновления сначала встречался с «Туном». На выезде москвичи забили два мяча до перерыва, но в итоге дважды пропустили и сумели вырвать победу в самой концовке. Дома «Спартак» выглядел еще менее уверенно, но все равно победил — 2:1.

    Затем спартаковцы одержали победу в столичном дерби с ЦСКА — 2:1. В первом матче с «Брагой» россияне потерпели первое поражение в сезоне — 0:1. В последнем матче «красно-белые» в рамках РПЛ вырвали на последних минутах победу у «Крыльев Советов» (2:1). В РПЛ «Спартак» идет вторым, набрав 14 очков.

    «Брага» стартовала в ЛЕ с третьего раунда, дважды обыграв «Брондбю» — 4:2, 3:1. Затем команда на внутренней арене уступила «Спортингу» (1:2).

    На своей арене португальцы против «Спартака» выглядели достаточно уверенно, а в середине второго тайма забили единственный мяч. Перед вылетом в Москву «Брага» на выезде разошлась миром с «Жил Висенте» — 1:1.

    «Спартаку» надо забивать и желательно сделать это не один раз. Москвичи обязательно пойдут вперед, но «Брага» будет ждать этого момента, чтобы контратаковать. Ожидаем, что команды порадуют зрителей голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.63.

    Итоговый коэффициент — 3.49. 0

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    Экспресс дня 29 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.49
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