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    Экспресс дня 28 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 28 августа
    Футболисты «Аякса»
    Сегодня, 28 августа, состоятся три заключительных поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    «Аякс» — АПОЭЛ

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    На Кипре эти команды расписали мировую со счетом 0:0. При этом амстердамцы потеряли на ответный поединок Мазрауи, получившего красную карточку.

    В новом сезоне «Аякс» еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при трех ничейных результатах. А на своем поле «божьи сыновья» только побеждали.

    У киприотов на счеты числится одно поражение в этом сезоне, которое могло им стоить вылета из Лиги чемпионов. В противостоянии с азербайджанским «Карабахом» клуб из Никосии дома уступил 1:2, но в гостях добыл нужный результат — 2:0.

    Всего в этой еврокомпании АПОЭЛ провел пять встреч, в которых три выиграл, пропустив за эти все игры только два гола.

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    • Прогнозируем, что «Аякс», который в прошлом сезоне дошел до полуфинала ЛЧ, обыграет киприотов дома и выйдет в групповой этап.

    Ставка: победа «Аякса» с форой (-1) за 1.24.

    «Брюгге» — ЛАСК

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    Вице-чемпион Бельгии на предыдущем этапе квалификации ЛЧ прошел киевское «Динамо», обыграв его дома 1:0 и сыграв вничью на выезде со счетом 3:3.

    В первой игре против ЛАСКа бельгийцы добыли минимальную викторию (1:0), т.с. добыв пятую победу в этом сезоне при двух ничьих.

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    Вторая команда Австрии на предыдущей стадии отбора преодолела барьер в лице швейцарского «Базеля», дважды обыграв своего оппонента — 2:1 и 3:1.

    В отличии от своего предстоящего противника, ЛАСК в этом сезоне проиграл одну игру (первый поединок этих команд). Еще семь встреч он выиграл и одну свел вничью.

    Счет первого матча обязывает гостей идти вперед без оглядки на оборону. Думаем, что в этом матче смогут отличиться оба коллектива.

    Ставка: обе забьют за 1.83.

    «Славия» Прага — «ЧФР Клуж»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Славия» набрала на данный момент превосходную форму, выиграв в этом сезоне семь игр при одном ничейном исходе, пропустив в этих всех встречах всего один гол.

    В первом поединке этих команд, который прошел в Румынии, чехи победили со счетом 1:0, забив в середине первого тайма.

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    «Клуж» также успешно выступает в этом сезоне. «Железнодорожники» лидируют в национальном чемпионате, опережая второй «Вииторул» на два балла.

    В Лиге Чемпионов чемпион Румынии прошел уже три этапа отбора. В прошлом раунде квалификации румыны прошли шотландский «Селтик», обыграв его со счетом 5:4 по сумме двух матчей.

    Чехи будут удерживать свое минимальное преимущество. А учитывая их надежную игру в обороне считаем, что много забитых мячей в этой игре не будет.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 2.94. 0

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    Экспресс дня 28 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.94
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