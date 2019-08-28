Экспресс дня 28 августа. Прогнозы и ставки на футбол

«Аякс» — АПОЭЛ
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
На Кипре эти команды расписали мировую со счетом 0:0. При этом амстердамцы потеряли на ответный поединок Мазрауи, получившего красную карточку.
В новом сезоне «Аякс» еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при трех ничейных результатах. А на своем поле «божьи сыновья» только побеждали.
У киприотов на счеты числится одно поражение в этом сезоне, которое могло им стоить вылета из Лиги чемпионов. В противостоянии с азербайджанским «Карабахом» клуб из Никосии дома уступил 1:2, но в гостях добыл нужный результат — 2:0.
Всего в этой еврокомпании АПОЭЛ провел пять встреч, в которых три выиграл, пропустив за эти все игры только два гола.
Прогнозируем, что «Аякс», который в прошлом сезоне дошел до полуфинала ЛЧ, обыграет киприотов дома и выйдет в групповой этап.
Ставка: победа «Аякса» с форой (-1) за 1.24.
«Брюгге» — ЛАСК
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Вице-чемпион Бельгии на предыдущем этапе квалификации ЛЧ прошел киевское «Динамо», обыграв его дома 1:0 и сыграв вничью на выезде со счетом 3:3.
В первой игре против ЛАСКа бельгийцы добыли минимальную викторию (1:0), т.с. добыв пятую победу в этом сезоне при двух ничьих.
Вторая команда Австрии на предыдущей стадии отбора преодолела барьер в лице швейцарского «Базеля», дважды обыграв своего оппонента — 2:1 и 3:1.
В отличии от своего предстоящего противника, ЛАСК в этом сезоне проиграл одну игру (первый поединок этих команд). Еще семь встреч он выиграл и одну свел вничью.
Счет первого матча обязывает гостей идти вперед без оглядки на оборону. Думаем, что в этом матче смогут отличиться оба коллектива.
Ставка: обе забьют за 1.83.
«Славия» Прага — «ЧФР Клуж»
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
«Славия» набрала на данный момент превосходную форму, выиграв в этом сезоне семь игр при одном ничейном исходе, пропустив в этих всех встречах всего один гол.
В первом поединке этих команд, который прошел в Румынии, чехи победили со счетом 1:0, забив в середине первого тайма.
«Клуж» также успешно выступает в этом сезоне. «Железнодорожники» лидируют в национальном чемпионате, опережая второй «Вииторул» на два балла.
В Лиге Чемпионов чемпион Румынии прошел уже три этапа отбора. В прошлом раунде квалификации румыны прошли шотландский «Селтик», обыграв его со счетом 5:4 по сумме двух матчей.
Чехи будут удерживать свое минимальное преимущество. А учитывая их надежную игру в обороне считаем, что много забитых мячей в этой игре не будет.
Ставка: ТМ 3,5 за 1.30.
Итоговый коэффициент — 2.94. 0