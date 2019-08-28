Экспресс дня 28 августа. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 28 августа, состоятся три заключительных поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Аякс» — АПОЭЛ

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

На Кипре эти команды расписали мировую со счетом 0:0. При этом амстердамцы потеряли на ответный поединок Мазрауи, получившего красную карточку.

В новом сезоне «Аякс» еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при трех ничейных результатах. А на своем поле «божьи сыновья» только побеждали.

У киприотов на счеты числится одно поражение в этом сезоне, которое могло им стоить вылета из Лиги чемпионов. В противостоянии с азербайджанским «Карабахом» клуб из Никосии дома уступил 1:2, но в гостях добыл нужный результат — 2:0.

Всего в этой еврокомпании АПОЭЛ провел пять встреч, в которых три выиграл, пропустив за эти все игры только два гола.

Прогнозируем, что «Аякс», который в прошлом сезоне дошел до полуфинала ЛЧ, обыграет киприотов дома и выйдет в групповой этап.

Ставка: победа «Аякса» с форой (-1) за 1.24.

«Брюгге» — ЛАСК

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Вице-чемпион Бельгии на предыдущем этапе квалификации ЛЧ прошел киевское «Динамо», обыграв его дома 1:0 и сыграв вничью на выезде со счетом 3:3.

В первой игре против ЛАСКа бельгийцы добыли минимальную викторию (1:0), т.с. добыв пятую победу в этом сезоне при двух ничьих.

Вторая команда Австрии на предыдущей стадии отбора преодолела барьер в лице швейцарского «Базеля», дважды обыграв своего оппонента — 2:1 и 3:1.

В отличии от своего предстоящего противника, ЛАСК в этом сезоне проиграл одну игру (первый поединок этих команд). Еще семь встреч он выиграл и одну свел вничью.

Счет первого матча обязывает гостей идти вперед без оглядки на оборону. Думаем, что в этом матче смогут отличиться оба коллектива.

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Славия» Прага — «ЧФР Клуж»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Славия» набрала на данный момент превосходную форму, выиграв в этом сезоне семь игр при одном ничейном исходе, пропустив в этих всех встречах всего один гол.

В первом поединке этих команд, который прошел в Румынии, чехи победили со счетом 1:0, забив в середине первого тайма.

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«Клуж» также успешно выступает в этом сезоне. «Железнодорожники» лидируют в национальном чемпионате, опережая второй «Вииторул» на два балла.

В Лиге Чемпионов чемпион Румынии прошел уже три этапа отбора. В прошлом раунде квалификации румыны прошли шотландский «Селтик», обыграв его со счетом 5:4 по сумме двух матчей.

Чехи будут удерживать свое минимальное преимущество. А учитывая их надежную игру в обороне считаем, что много забитых мячей в этой игре не будет.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.30.

Итоговый коэффициент — 2.94. 0