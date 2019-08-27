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    Сможет ли «Краснодар» исправить ситуацию в свою пользу?

    Экспресс дня 27 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 27 августа
    Магомед-Шапи Сулейманов
    27 августа состоится ряд поединков квалификационного раунда Лиги чемпионов, а также один матч во французской Лиге 1.

    «Краснодар» — «Олимпиакос»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Краснодар» не выигрывает уже 2 матча кряду. У команды был тяжелый отрезок. Сначала она уступила на выезде «Олимпиакосу» со счетом 4:0, а затем расписала мировую в РПЛ с «Локомотивом» (1:1). До этого коллектив одержал 3 победы подряд, в том числе над «Порту» в гостях со счетом 2:3.

    В последний раз греки проигрывали в феврале. На данный момент «Олимпиакос» имеет 5-матчевую серию побед, причем 4 из них одержано в Лиге чемпионов. В прошлый раз коллектив обыграл «Астерас» в рамках чемпионата Греции. На протяжении 7 поединков клуб не пропускает в свои ворота.

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    У «Краснодара» нет повода для радости, поскольку команде нужно забивать как минимум 4 мяча, при этом нельзя пропускать. Греки находятся в прекрасной форме и вряд ли они приедут резервным составом. Хозяева пойдут вперед, им на данный момент терять нечего, а вот «красно-белые» постараются подловить соперника на ошибках.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

    «Монпелье» — «Лион»

    Футбол. Лига 1. 3 тур

    «Монпелье» еще не побеждал в новом сезоне. Команда проиграла на старте чемпионата «Ренну» 0:1. После этого клуб сыграл вничью с «Бордо» при счете 1:1. Да и вообще «паладины» выиграли лишь 2 матча из 10 последних.

    «Лион» выдал мощнейший старт и, наверное, один из лучших за всю свою историю. 0:3 на выезде с «Монако» и 6:0 дома с «Анже». В Лиге 1 это была 5 победа кряду и седьмая за 8 последних поединков.

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    «Лион» явно превосходит соперника в игровом тонусе. Клуб продемонстрировал хорошие результаты в начале сезона. Кроме того, «львы» не проигрывали хозяевам в последних 4 противостояниях, выигрывая два из них.

    Ставка: П2 за 1.92.

    «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»

    Футбол. Лига чемпионов

    В последних трех играх «Црвена Звезда» достаточно пропустила — 6 голов. Однако это не помешало клубу установить 5-матчевую беспроигрышную серию. Перед ничьей с «Янг Бойз» «звездаши» выиграли у «Спартака» из Субботицы 2:3, а также выбили «Копенгаген» из ЛЧ, одолев датчан в серии пенальти.

    «Янг Бойз» проведет лишь второй матч в Лиге чемпионов этого сезона. Команда выиграла 5 из 6 матчей. После домашнего поединка с «Црвеной Звездой» клуб одержал крупную победу над «Цюрихом» в чемпионате со счетом 4:0. Так что в целом гости находятся в прекрасной форме.

    Очень высока вероятность, что команды устроят «перестрелку» и в этот раз. Все-таки гостям надо отыгрываться. Так что никто в обороне отсиживаться не будет.

    Ставка: обе забьют за 1.59

    Итоговый коэффициент — 5.28. 0

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    Экспресс дня 27 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.28
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