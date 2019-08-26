Экспресс дня 26 августа. Прогноз и ставки на футбол

В понедельник, 26 августа, состоятся очередные поединки в российских ФНЛ и РПЛ, а также итальянской Серии А.

«Спартак-2» — «Ротор»

Футбол. ФНЛ. 10-й тур

«Спартак-2» в десятому туру подошел на десятой строчке, набрав 15 очков при 15 забитых мячах и 10 пропущенных.

В последних трех поединках москвичи сыграли вничью с «Авангардом» (2:2), затем уступили «Текстильщику» (1:2), а потом обыграли «Енисей» (2:0). Дома у «красно-белых» 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.

«Ротор» явно ведет борьбу за выход в элитный дивизион. Подопечные Игоря Меньщикова после девяти туров идут на третьем месте, набрав 19 очков.

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Команда выдала серию из трех подряд побед над «Краснодаром-2», «Томью» и «Нефтехимиком», а затем состоялась осечка против «Шинника» — 2:3. На выезде «Ротор» в нынешнем сезоне добыл пять побед при одном поражении.

Ожидаем, что в предстоящем поединке гости будут ощутимо ближе к победе и смогут добыть непростые, но три очка.

Ставка: победа «Ротора» с форой 0 за 1.49.

«Интер» — «Лечче»

Футбол. Серия А. 1-й тур

«Интер» этим летом сменил главного тренера — Лучано Спаллетти заменил Антонио Конте. В прошлом сезоне команда стала четвертой в Серии А и напрямую вышла в групповой этап ЛЧ.

Примечательно, что миланская команда последние четыре товарищеских игры завершила с одинаковым счетом 1:1. В соперниках были «Ювентус», ПСЖ, «Тоттенхэм» и «Валенсия». Главным новичком лета стал форвард «МЮ» Ромелу Лукаку.

«Лечче» спустя семь лет вновь вернулся в элиту, заняв во втором дивизионе второе место. При этом команда довольно скромно вела себя на трансферном рынке. Самые значимые покупки — защитник «Стяуа» Ромарио Бензар (2 млн евро) и аренда форварда «Кальяри» Диего Фариаса.

Команда уже провела одну официальную игру, разгромив в третьем раунде Кубка Италии «Салернитану» — 4:0. Однако вряд ли этот поединок может говорить о реальных возможностях команды. Ожидаем, что на своем поле у «Интера» не возникнет никаких проблем с далеко не самым сильным коллективом.

Ставка: победа «Интера» с форой -1 гол за 1.37.

«Урал» — «Сочи»

Футбол. РПЛ. 7-й тур

«Урал» начал сезон с двух подряд побед, но теперь команда имеет серию из четырех игр без трех очков — одна ничья и три поражения.

В этой серии было поражение от «Динамо» (0:2), затем — ничья с «Ростовом» (2:2). Далее «Урал» был разгромлен «Локомотивом» (0:4). Потом дома команда уступила «Крыльям Советов» — 1:3.

«Сочи» — новичок РПЛ, которому удалось набрать уже три очка. При этом команда забила всего один мяч и пропустила уже семь. Три поражения и три ничьи — вот такие результаты на данный момент у команды.

У гостей и в этот раз наверняка возникнут серьезные проблемы с реализацией, а «Урал» сделает все, чтобы не допустить второй подряд домашней неудачи. Более того — соперник для этого подходящий.

Ставка: победа «Урала» с форой 0 за 1.73.

Итоговый коэффициент — 3.53. 0