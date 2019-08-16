Экспресс на 16 августа. Прогноз и ставки на футбол

16 августа стартуют испанская Примера и немецкая Бундеслига. Также будет проведен один матч французской Лиги 1.

«Бавария» — «Герта»

Футбол. Бундеслига. 1 тур

Для «Баварии», а в первую очередь для Нико Ковача, первый тур Бундеслиги очень важен. Все-таки клуб уступил в Суперкубке Германии дортмундской «Боруссии» со счетом 2:0, поэтому команде необходимо реабилитироваться. Даже победа в Кубке страны над «Энерги» 1:3 не в счет.

«Герта» начала сезон с кубкового матча. В рамках Кубка Германии команда разгромила на выезде «Айхштет» со счетом 1:5. До этого гости выиграли у «Кристал Пэлас» в товарищеской встрече со счетом 0:4 и уступили «Вест Хэму» 3:5. Стоит отметить, то в лазарете у клуба как минимум 5 футболистов, причем не резерва.

«Бавария» выиграла 16 из 19 домашних матчей с «Гертой». В последний раз счет составил 1:0 в пользу «баварцев». Нико Ковач сделает все, чтобы стартовый поединок в Бундеслиге его команда выиграла.

Ставка: Фора 1 (-1.5) за 1.49

«Атлетик» — «Барселона»

Футбол. Примера. 1 тур

«Атлетик» провел много товарищеских матчей перед новым сезоном. В прошлый раз «баски» обыграли «Мирандес» со счетом 1:2. Перед этим была ничья с «Ромой» 2:2, а также хозяева проиграли «Расингу» 2:1. Так что форма у команды явно не оптимальная, если смотреть по результатам.

«Барселона» выиграла 4 последних матча. Сначала на выезде она обыграла «Кобе» 0:2, затем одолела «Арсенал» и «Наполи» с одинаковым счетом 2:1. 11 августа «блауграна» провели еще один матч с «неаполитанцами», разгромив их со счетом 0:4.

В прошлом сезоне «Атлетик» дважды удерживал ничью. На этот раз у хозяев есть хорошие шансы повторить успех, ведь в старте у гостей не появится Лео Месси из-за травмы. К тому же, дома «баски» — сложный соперник.

Ставка: ИТ 2 меньше 2.5 за 1.32

«Лион» — «Анже»

Футбол. Лига 1. 2 тур

«Лион» довольно таки уверенно стартовал в чемпионате. Команда Сильвиньо одержала уверенную победу на выезде над «Монако» со счетом 0:3. Правда перед этим «олимпийцы» не могли победить 2 игры кряду — поражение от «Ливерпуля» 3:1 и от «Борнмута» 3:0.

«Анже» тоже приятно удивил. Клуб одержал домашнюю победу над «Бордо», выиграв со счетом 3:1. Перед началом сезона команда не смогла выиграть три товарищеских поединка подряд — ничья с «Фейеноордом» 2:2, поражение от «Боруссии» М 2:1 и лондонского «Арсенала» со счетом 1:2 (1:1 в основное время).

«Лион» показал хорошую игру, не дав «Монако» шансов исправить положение. «Львы» выиграли 5 из 7 последних встреч с «Анже» и в целом хозяева не проигрывают этому сопернику уже 7 выступлений кряду.

Ставка: «Лион» будет выигрывать по ходу матча с коэффициентом 1.22

Итоговый коэффициент — 2.40. 0