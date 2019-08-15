Экспресс дня 15 августа. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 15 августа, состоятся ответные матчи в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Спартак» — «Тун»

Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

Москвичи начали сезон в РПЛ победой над «Сочи» (1:0), после чего были ничья с «Ростовом» (2:2), поражение от «Тамбова» (0:2) и ничья с «Динамо» (0:0).

Уже по ходу сезона в команду пришел немец Андре Шюррле, который уже имеет на своем счету гол и два ассиста. Также состав усилил хавбек АЗ Гус Тил, а также форвард «Норчепинга» Йордан Ларссон.

В ЛЕ команда Кононова сумела обыграть «Тун» на выезде со счетом 3:2, а затем была победа над «Ахматом» (3:1) в РПЛ.

Швейцарцы не играли в еврокубках с 2015 года, но в этот раз получили шанс в квалификации ЛЕ. В матче со «Спартаком» «Тун» едва не ушел от поражения — пропустив дважды в первом тайме, швейцарцы в перерыве перестроились и отыгрались, но пропустили третий мяч в концовке.

В последнем поединке на внутренней арене «Тун» одолел «Люцерн» со счетом 2:0. В предстоящем матче «Спартак» в родных стенах вряд ли упустит свое преимущество, но мы ожидаем, что голом сумеют отметиться обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 1.64.

АЗ — «Мариуполь»

Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

АЗ летом продал в «Спартак» своего лидера Гуса Тила, но команда все равно выступает на хорошем уровне и привыкла к потере перспективных игроков.

АЗ удалось выиграть 3 из 4 последних матчей. Исключение — ничья 0:0 именно с «Мариуполем» в Одессе. У голландцев была масса голевых моментов, но украинцев выручил поймавший кураж вратарь Рустам Худжамов. В предыдущем раунде квалификации «сырные фермены» прошли шведский «Хеккен».

«Мариуполю» удалось спастить только благодаря вратарю, совершившему семь сэйвов. Тем не менее, в концовке подопечные Бабича даже пошли впереди и могли забить. В УПЛ команда добыла одну победу при одной ничьей и одном поражении.

Ожидаем, что в предстоящем поединке на своем поле АЗ все-таки «прорвет», а «Мариуполь» так и не сможет распечатать ворота соперника.

Ставка: АЗ победит и не пропустит за 1.74.

«Вулверхэмптон» — «Пюник»

Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

«Вулверхэмптон» в первой игре на выезде действовал вторым номером, но все равно разгромил соперника со счетом 4:0, фактически решив вопрос выхода в следующий этап.

Теперь у Нуну Санту есть возможность провести ротацию, ведь впереди тяжелейший сезон в АПЛ. В первом туре на внутренней арене «волки» сыграли вничью с «Лестером» на выезде — 0:0.

У «Пюника» ситуация скорее критическая. Армянам остается просто достойно сыграть в Англии и завершить еврокубковый путь. Перед выездом в Англию «Пюник» ездил в гости к «Урарту» в рамках чемпионата Армении, где победил со счетом 0:3.

У армян это будет второй подряд выезд, да еще и в Англию. «Вулверхэмптон» проведет ротацию, но вряд ли это слишком повлияет на результат.

Ставка: «Вулверхэмптон» победит и не пропустит за 1.76.

Итоговый коэффициент — 5.02. 0