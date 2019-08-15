ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд имеет хорошие шансы стать чемпионом ГерманииЛучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа Николя ПепеТрансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели лето Эрнесто ВальвердеВыбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20
  • 08:57
    • Мане — лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
  • 08:27
    • Кузнецова прошла украинку Ястремскую в Цинциннати
  • 08:12
    • Хачанов обыграл Кирьоса в Цинциннати
  • 00:45
    • «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
  • 23:55
    • «Реал» дважды отказался включать Винисиуса в трансфер Неймара
  • 22:25
    • Зидан близок к уходу из «Реала» из-за отказа руководства купить Погба
  • 23:16
    • Рублев переиграл Вавринку на турнире в Цинциннати и вышел на Федерера
    Все новости спорта

    Сможет ли «Спартак» повторно разобраться со швейцарцами?

    Экспресс дня 15 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 15 августа
    «Спартак» выиграл первый матч на выезде
    Сегодня, 15 августа, состоятся ответные матчи в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы.

    «Спартак» — «Тун»

    Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

    Москвичи начали сезон в РПЛ победой над «Сочи» (1:0), после чего были ничья с «Ростовом» (2:2), поражение от «Тамбова» (0:2) и ничья с «Динамо» (0:0).

    Уже по ходу сезона в команду пришел немец Андре Шюррле, который уже имеет на своем счету гол и два ассиста. Также состав усилил хавбек АЗ Гус Тил, а также форвард «Норчепинга» Йордан Ларссон.

    В ЛЕ команда Кононова сумела обыграть «Тун» на выезде со счетом 3:2, а затем была победа над «Ахматом» (3:1) в РПЛ.

    Швейцарцы не играли в еврокубках с 2015 года, но в этот раз получили шанс в квалификации ЛЕ. В матче со «Спартаком» «Тун» едва не ушел от поражения — пропустив дважды в первом тайме, швейцарцы в перерыве перестроились и отыгрались, но пропустили третий мяч в концовке.

    В последнем поединке на внутренней арене «Тун» одолел «Люцерн» со счетом 2:0. В предстоящем матче «Спартак» в родных стенах вряд ли упустит свое преимущество, но мы ожидаем, что голом сумеют отметиться обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 1.64.

    АЗ — «Мариуполь»

    Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

    АЗ летом продал в «Спартак» своего лидера Гуса Тила, но команда все равно выступает на хорошем уровне и привыкла к потере перспективных игроков.

    АЗ удалось выиграть 3 из 4 последних матчей. Исключение — ничья 0:0 именно с «Мариуполем» в Одессе. У голландцев была масса голевых моментов, но украинцев выручил поймавший кураж вратарь Рустам Худжамов. В предыдущем раунде квалификации «сырные фермены» прошли шведский «Хеккен».

    «Мариуполю» удалось спастить только благодаря вратарю, совершившему семь сэйвов. Тем не менее, в концовке подопечные Бабича даже пошли впереди и могли забить. В УПЛ команда добыла одну победу при одной ничьей и одном поражении.

    Ожидаем, что в предстоящем поединке на своем поле АЗ все-таки «прорвет», а «Мариуполь» так и не сможет распечатать ворота соперника.

    Ставка: АЗ победит и не пропустит за 1.74.

    «Вулверхэмптон» — «Пюник»

    Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

    «Вулверхэмптон» в первой игре на выезде действовал вторым номером, но все равно разгромил соперника со счетом 4:0, фактически решив вопрос выхода в следующий этап.

    Теперь у Нуну Санту есть возможность провести ротацию, ведь впереди тяжелейший сезон в АПЛ. В первом туре на внутренней арене «волки» сыграли вничью с «Лестером» на выезде — 0:0.

    У «Пюника» ситуация скорее критическая. Армянам остается просто достойно сыграть в Англии и завершить еврокубковый путь. Перед выездом в Англию «Пюник» ездил в гости к «Урарту» в рамках чемпионата Армении, где победил со счетом 0:3.

    У армян это будет второй подряд выезд, да еще и в Англию. «Вулверхэмптон» проведет ротацию, но вряд ли это слишком повлияет на результат.

    Ставка: «Вулверхэмптон» победит и не пропустит за 1.76.

    Итоговый коэффициент — 5.02. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.60
  • Прогноз на матч Рига — ХИК
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Тун
  • Сегодня в 19:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч БАТЭ — Сараево
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Торино
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Стяуа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч АИК — Шериф
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Заря — ЦСКА София
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бней Иегуда — Нефтчи
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Судува — Маккаби Тель-Авив
  • Сегодня в 20:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Валлетта — Астана
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Мариуполь
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Хаугесунн
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Пюник
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Мидтьюлланн
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Франк Рибери
  • Трансферный дайджест. 6 — 12 августа
    • 01:45 13/08/2019     Фрэнк Лэмпард
  • «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводов
    • 15:58 12/08/2019     Юрген Клопп
  • Новый сезон АПЛ. Лучшие и худшие сценарии для всех 20 команд
    • 13:25 10/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 15 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.02
    Тоже интересно
    «Краснодар» Футбол Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту» Вчера в 01:450
  • 11:29
    • Лэмпард: Абрахам хотел бить пенальти пятым
  • 11:14
    • Семак: «Зениту» было выгодно отпустить Джорджевича
  • 10:57
    • Клопп: Адриан — лидер в раздевалке
    Пеп Гвардиола Футбол Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию«Горожане» начали защиту титула с уверенной победы над «Вест Хэмом» со счетом 5:0 13/08/2019 в 19:260
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Спартак» повторно разобраться со швейцарцами?
  • 5.02
    •
  • 10:43
    • Спенс: Руис снова нокаутирует Джошуа
  • 10:28
    • Озил ведет переговоры с клубом MLS
  • 10:13
    • Н'Зонзи сменил «Рому» на «Галатасарай»
    Футболисты «Ростова» Футбол Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позицииОбзор спортивной прессы на матч «Ростов» — «Крылья Советов» 13/08/2019 в 12:570
  • 08:45
    • Касаткина покинула Цинциннати
  • 22:14
    • Медведев обыграл Пера и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 19:53
    • «Ротор» вышел на первое место в ФНЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие