Экспресс дня 14 августа. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Челси». В Лиге Европы состоятся матчи третьей квалификации.

«Ливерпуль» — «Челси»

Футбол. Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль», который по итогам прошлого сезона стал вторым в Англии и завоевал трофей Лиги чемпионов, в новом сезоне успел провести уже два поединка.

Сперва «красные» сыграли в Суперкубке Англии, где в серии послематчевых пенальти уступили «Ман Сити» (1:1, пен 4:5). Потом мерсисайдцы разгромили «Норвич» со счетом 4:1 в первом туре АПЛ.

Лондонская команда в минувшем розыгрыше АПЛ заняла третье места, а на евроарене стала победителем в Лиги Европы, разгромив в финале «Арсенал» — 4:1.

Летом у «Челси» произошла ротация на тренерском мостике. Из клуба ушел итальянец Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард. Под его руководством «синие» в первом туре АПЛ были разгромлены «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4.

Несмотря на крупный проигрыш, «Челси» ни в чем не уступал «МЮ» и должен был забивать. Считаем, что в этом поединке лондонцы забьют, впрочем как и мерсисайдцы.

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Гимарайнш» — «Вентспилс»

Футбол. Лига Европы. 3-й раунд отбора. Ответный матч

Португальская команда в этой Лиге Европы пока только побеждала. При этом «Гимарайнш» сохранил свои ворота на замке.

На предыдущем этапе квалификации португальцы дважды обыграли люксембуржский «Женесс» (4:0 и 1:0). А в первом матче этих команд, прошедшем в Латвии, они выиграли со счетом 3:0.

«Вентспилс» до португальского барьера успели выбить двоих соперников. На первой стадии квалификации латвийцы разобрались с албанской «Теутой» (3:0 и 0:1).

Затем латвийский коллектив без проблем разобрался с мальтийской «Гзира Юнайтед», разгромив дома оппонента со счетом 4:0, а в гостях позволил себе сыграть вничью — 2:2.

«Гимарайнш» не должен испытать проблем и в ответном поединке. Прогнозируем победу хозяев «всухую».

Ставка: «Гимарайнш» выиграет и не пропустит за 1.41.

«Сабуртало» — «Арарат-Армения»

Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации. Ответный матч

«Сабуртало» блестяще дебютировал в еврокубках. На стадии первого отборочного раунда ЛЧ чемпион Грузии в гостях разгромил молдавский «Шериф» со счетом 3:0, а в ответке дома уступил 1:3.

Затем грузины дважды проиграли хорватскому «Динамо» (0:2 и 0:3) и отправились на просторы Лиги Европы, где в первом матче обыграли в гостях своего предстоящего противника — 2:1.

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Чемпион Армении был сразу же выбит из Лиги чемпионов, проиграв в противостоянии шведскому АИКу: дома выиграли 2:1, а в гостях проиграли 1:3.

В ЛЕ армяне сперва прошли гибралтарский «Линкольн Ред Импс», дважды обыграв оппонента — 2:0 и 2:1. Но в первом матче против чемпиона Грузии они проиграли — 1:2.

Минимальное поражение в первом матче обязывает армян забивать в ответном поединке. Прогнозируем, что в этой игре не обойдется без забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.42.

Итоговый коэффициент — 3.34. 0