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    Экспресс дня 13 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 13 августа
    Футболисты «Краснодара»
    13 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Динамо» Киев примет дома «Брюгге», «Аякс» сыграет дома против ПАОКа, а «Краснодар» отправится в гости к «Порту».

    «Динамо» К — «Брюгге»

    Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

    «Динамо» проиграл в последних двух играх. После выезда в Бельгию, где «бело-синие» уступили 1:0, киевляне проиграли донецкому «Шахтеру» в рамках УПЛ со счетом 1:2. Хотя до этого клуб одержал три победы кряду.

    «Брюгге» имеет отличную форму. На старте сезона бельгийцы показали стопроцентный результат, выиграв четыре поединка из четырех. В трех турах чемпионата страны клуб обыграл «Васланд-Беверен» 1:3, «Синт-Трейден» 6:0 и «Остенде» 0:2.

    Таким образом, гости не пропускали в последних трех выступлениях и забивали не менее двух голов в 3 из 4 матчей этого сезона.

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    • «Динамо» однозначно приложит все усилия на своем поле, но все-таки не стоит забывать, что у команды была тяжелая игра на выходных с «Шахтером». Бельгийцы находятся в более оптимальных кондициях.

    Ставка: проход «Брюгге» за 1.31.

    «Аякс» — ПАОК

    Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

    «Аякс» очень неуверенно провел первую игру в Греции. Команда Тен Хага слабовато отыграла в атаке, допускала много ошибок в центре поля и центре обороны, откуда, к слову, были забиты все два гола ПАОКа.

    Как бы там ни было, «аяксиды» хорошо выступают дома. В этом сезоне хозяева провели 4 встречи, выиграв две из них «всухую». Как показывают результаты с ПАОКом и «Витессом», пока что соперники, играющие с сильным напором, доставляют «красно-белым» много проблем.

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    ПАОК стартовал как раз с матча в Лиге чемпионов. В прошлой игре «черно-белые» острее смотрелись в атаках и время от времени напрягали голкипера команды соперников. В целом греки были очень близки к тому, чтобы выиграть поединок. Клуб не проигрывает уже 8 матчей кряду, однако пропускает четвертую игру подряд.

    ПАОКу нужно забивать, поскольку на данный момент команда уступает по выездным голам. «Аякс» постарается взять игру под свой контроль и тем самым не пропустить.

    Ставка: «Аякс» не пропустит за 1.67.

    «Порту» — «Краснодар»

    Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

    «Порту» удачно начал, выиграв в ЛЧ у «Краснодара», однако после этого «драконы» неожиданно провалили старт сезона в чемпионате Португалии. Команда уступила «Жил Висенте» со счетом 2:1. Таким образом, это уже второе поражение «бело-синих» за три последних встречи.

    «Краснодар» потерпел в этом сезоне 2 поражения с учетом того, что «быки» сыграли 6 матчей. Три последних встречи выдались для гостей непростыми. Сначала они сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). После поражения от «Порту» «черно-зеленые» добыли победу с минимальным счетом 1:0 над «Рубином».

    «Краснодар» должен забивать и он мог сделать это еще в прошлый раз у себя дома, но коллективу не хватило остроты в атакующих действиях и немного везения.

    Конечно, «быки» не пойдут вперед всеми силами, но атаковать они постараются как можно чаще. «Порту» наверняка сыграет по счету, периодически подлавливая соперника на ошибках.

    Ставка: тотал матча больше 1.5 за 1.27.

    Итоговый коэффициент — 2.78. 0

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    Экспресс дня 13 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.78
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