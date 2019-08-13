Экспресс дня 13 августа. Прогнозы и ставки на футбол

13 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Динамо» Киев примет дома «Брюгге», «Аякс» сыграет дома против ПАОКа, а «Краснодар» отправится в гости к «Порту».

«Динамо» К — «Брюгге»

Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

«Динамо» проиграл в последних двух играх. После выезда в Бельгию, где «бело-синие» уступили 1:0, киевляне проиграли донецкому «Шахтеру» в рамках УПЛ со счетом 1:2. Хотя до этого клуб одержал три победы кряду.

«Брюгге» имеет отличную форму. На старте сезона бельгийцы показали стопроцентный результат, выиграв четыре поединка из четырех. В трех турах чемпионата страны клуб обыграл «Васланд-Беверен» 1:3, «Синт-Трейден» 6:0 и «Остенде» 0:2.

Таким образом, гости не пропускали в последних трех выступлениях и забивали не менее двух голов в 3 из 4 матчей этого сезона.

«Динамо» однозначно приложит все усилия на своем поле, но все-таки не стоит забывать, что у команды была тяжелая игра на выходных с «Шахтером». Бельгийцы находятся в более оптимальных кондициях.

Ставка: проход «Брюгге» за 1.31.

«Аякс» — ПАОК

Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

«Аякс» очень неуверенно провел первую игру в Греции. Команда Тен Хага слабовато отыграла в атаке, допускала много ошибок в центре поля и центре обороны, откуда, к слову, были забиты все два гола ПАОКа.

Как бы там ни было, «аяксиды» хорошо выступают дома. В этом сезоне хозяева провели 4 встречи, выиграв две из них «всухую». Как показывают результаты с ПАОКом и «Витессом», пока что соперники, играющие с сильным напором, доставляют «красно-белым» много проблем.

ПАОК стартовал как раз с матча в Лиге чемпионов. В прошлой игре «черно-белые» острее смотрелись в атаках и время от времени напрягали голкипера команды соперников. В целом греки были очень близки к тому, чтобы выиграть поединок. Клуб не проигрывает уже 8 матчей кряду, однако пропускает четвертую игру подряд.

ПАОКу нужно забивать, поскольку на данный момент команда уступает по выездным голам. «Аякс» постарается взять игру под свой контроль и тем самым не пропустить.

Ставка: «Аякс» не пропустит за 1.67.

«Порту» — «Краснодар»

Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

«Порту» удачно начал, выиграв в ЛЧ у «Краснодара», однако после этого «драконы» неожиданно провалили старт сезона в чемпионате Португалии. Команда уступила «Жил Висенте» со счетом 2:1. Таким образом, это уже второе поражение «бело-синих» за три последних встречи.

«Краснодар» потерпел в этом сезоне 2 поражения с учетом того, что «быки» сыграли 6 матчей. Три последних встречи выдались для гостей непростыми. Сначала они сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). После поражения от «Порту» «черно-зеленые» добыли победу с минимальным счетом 1:0 над «Рубином».

«Краснодар» должен забивать и он мог сделать это еще в прошлый раз у себя дома, но коллективу не хватило остроты в атакующих действиях и немного везения.

Конечно, «быки» не пойдут вперед всеми силами, но атаковать они постараются как можно чаще. «Порту» наверняка сыграет по счету, периодически подлавливая соперника на ошибках.

Ставка: тотал матча больше 1.5 за 1.27.

Итоговый коэффициент — 2.78. 0