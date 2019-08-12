Экспресс дня 12 августа. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 12 августа, в российском чемпионате пройдет завершающая игра пятого тура, в Германии состоится 1/32 финала Кубка страны, а в Швеции будут играть 19-й тур.

«Ростов» — «Крылья Советов»

Футбол. Россия. РПЛ. 5-й тур

«Ростова» в четырех стартовых турах российской Премьер-лиги набрал восемь очков и идет на шестом месте, но в случае сегодняшнего успеха поднимутся на вторую позицию.

Начали «желто-синие» турнир с двух домашних матчей, где сперва обыграли «Оренбург» (2:1), а затем поделили очки со «Спартаком» (3:2). Потом в Туле одолели «Арсенал» (3:2), а в последнем туре сыграли вничью с «Уралом» (2:2) в гостях.

«Крылышки» в четырех поединках чемпионата смогли добыть всего лишь три очка, с которыми на данный момент расположились на 14-м месте.

Стартовали «волжане» с домашней победы над ЦСКА со счетом 2:0, а затем самарцы уступили в трех встречах кряду. Они поочередно были повержены тульским «Арсеналом» (2:3), «Уфой» (1:2) и «Локомотивом» (1:2).

«Ростов» должен набрать три очка в предстоящей игре, но все же перестрахуемся и ставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Ростова» с форой 0 за 1.24.

«Энерги» — «Бавария»

Футбол. Германия. Кубок. 1/32

«Энерги» по итогам прошлого сезона вылетел из третьей Бундеслиги. И этот сезон проведет в региональной лиге — четвертый по силе дивизион чемпионата Германии.

Клуб из Коттбуса уже успела провести провести три поединка в первенстве, в которых дважды выиграл и раз уступил.

«Баварии», которая в прошлом сезоне смогла сделать золотой дубль на внутренней арене, новый сезон начала матчем за Суперкубок Германии, где проиграла дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.

В межсезонье мюнхенцы на МКЧ проиграли «Арсеналу» (1:2), но обыграли «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0). Накануне они провели товарищескую игру против любителей, переиграв их с неприличным результатом 23:0.

Победа «Баварии» не вызывает ни у кого сомнения, но навряд ли она будет уж очень крупным. Ставим с форой -2,5.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1.33.

«Гетеборг» — «Фалькенберг»

Футбол. Швеция. Аллсвенскан. 19-й тур

«Гетеборг» после 18 туров идет на шестой позиции в турнирной таблице Аллсвенскан, уступая третьей позиции семь пунктов, которые он может сократить сегодня до четырех пунктов.

«Бело-синие» на данный момент имеют 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Швеции, но за этот период у них только две победы при четырех ничейных результатах.

Все прогнозы на футбол

«Фалькенберг» занимает 13 место, имея на своем счету 15 очков, но от зоны прямого вылета команду отделяет только один балл.

«Сине-желтые» в последних двух встречах сыграли вничью и победили, хотя до этого они три поединка выиграть не могли.

Прогнозируем, что хозяева добудут викторию в этой игре.

Ставка: победа «Гетеборга» за 1.74.

Общий коэффициент — 2.86. 0