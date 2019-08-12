Экспресс дня 12 августа. Прогнозы и ставки на футбол

«Ростов» — «Крылья Советов»
Футбол. Россия. РПЛ. 5-й тур
«Ростова» в четырех стартовых турах российской Премьер-лиги набрал восемь очков и идет на шестом месте, но в случае сегодняшнего успеха поднимутся на вторую позицию.
Начали «желто-синие» турнир с двух домашних матчей, где сперва обыграли «Оренбург» (2:1), а затем поделили очки со «Спартаком» (3:2). Потом в Туле одолели «Арсенал» (3:2), а в последнем туре сыграли вничью с «Уралом» (2:2) в гостях.
«Крылышки» в четырех поединках чемпионата смогли добыть всего лишь три очка, с которыми на данный момент расположились на 14-м месте.
Стартовали «волжане» с домашней победы над ЦСКА со счетом 2:0, а затем самарцы уступили в трех встречах кряду. Они поочередно были повержены тульским «Арсеналом» (2:3), «Уфой» (1:2) и «Локомотивом» (1:2).
«Ростов» должен набрать три очка в предстоящей игре, но все же перестрахуемся и ставим на хозяев с форой.
Ставка: победа «Ростова» с форой 0 за 1.24.
«Энерги» — «Бавария»
Футбол. Германия. Кубок. 1/32
«Энерги» по итогам прошлого сезона вылетел из третьей Бундеслиги. И этот сезон проведет в региональной лиге — четвертый по силе дивизион чемпионата Германии.
Клуб из Коттбуса уже успела провести провести три поединка в первенстве, в которых дважды выиграл и раз уступил.
«Баварии», которая в прошлом сезоне смогла сделать золотой дубль на внутренней арене, новый сезон начала матчем за Суперкубок Германии, где проиграла дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.
В межсезонье мюнхенцы на МКЧ проиграли «Арсеналу» (1:2), но обыграли «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0). Накануне они провели товарищескую игру против любителей, переиграв их с неприличным результатом 23:0.
Победа «Баварии» не вызывает ни у кого сомнения, но навряд ли она будет уж очень крупным. Ставим с форой -2,5.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1.33.
«Гетеборг» — «Фалькенберг»
Футбол. Швеция. Аллсвенскан. 19-й тур
«Гетеборг» после 18 туров идет на шестой позиции в турнирной таблице Аллсвенскан, уступая третьей позиции семь пунктов, которые он может сократить сегодня до четырех пунктов.
«Бело-синие» на данный момент имеют 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Швеции, но за этот период у них только две победы при четырех ничейных результатах.
«Фалькенберг» занимает 13 место, имея на своем счету 15 очков, но от зоны прямого вылета команду отделяет только один балл.
«Сине-желтые» в последних двух встречах сыграли вничью и победили, хотя до этого они три поединка выиграть не могли.
Прогнозируем, что хозяева добудут викторию в этой игре.
Ставка: победа «Гетеборга» за 1.74.
Общий коэффициент — 2.86. 0