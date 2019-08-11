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    Экспресс дня 11 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 11 августа
    Фрэнк Лэмпард
    В воскресенье, 11 августа, в английской Премьер-лиге пройдет очередная порция матчей первого тура.

    «Ньюкасл» — «Арсенал»

    Футбол. АПЛ. 1-й тур

    Унаи Эмери продолжает перестройку в «Арсенале», так что пока рано говорить о том, что лондонцам в этом сезоне удастся побороться за топ-4 в АПЛ.

    Тем не менее, болельщики команды смотрят в будущее с оптимизмом, тем более что клуб плодотворно поработал на трансферном рынке.

    Летом состав «канониров» пополнили Николя Пепе, Вильям Салиба, Киран Тирни и Давид Луис, которые, безусловно, усилят коллектив.

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Ньюкасла» подобных поводов для оптимизма нет. Летом «сороки» не только попрощались с наставником Рафой Бенитесом, но и продали «Лестеру» форварда Айосе Переса, который только в прошлом сезоне АПЛ забил 12 голов.

    На своем поле «Ньюкасл» будет сопротивляться, но вряд ли сможет отобрать очки у «Арсенала».

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.93.

    «Лестер» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. АПЛ. 1-й тур

    «Лестер» подходит к новому сезону в хорошем настроении. Несмотря на потерю Гарри Магуайра, команда остается достаточно сильной для того, чтобы бороться за попадание в зону еврокубков.

    «Лисы» хорошо отыграли в контрольных играх, но официальных встреч пока не проводили, в отличие от «Вулверхэмптона», который несколько дней назад разгромил «Пюник» (4:0) в рамках Лиги Европы.

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    Матч на «Кинг Пауэр» ожидается упорным, поскольку оба клуба достаточно амбициозны в своих планах на сезон. Букмекеры отдают небольшое преимущество «Лестеру», но нам кажется, что «волки» будут огрызаться и всеми силами будут стараться набрать очки.

    Все прогнозы на АПЛ

    В данной встрече высока вероятность ничейного результата. Мы же поставим на то, что «Вулверхэмптон» не проиграет.

    Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.72.

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

    Футбол. АПЛ. 1-й тур

    Центральный же матч тура пройдет на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» примет «Челси».

    «Красные дьяволы» потеряли Ромелу Лукаку, зато этим летом серьезно укрепили линию обороны, что должно им помочь в достижении целей.

    Все прогнозы на футбол

    У «Челси» в плане состава перемен не так много. Как известно, лондонцы продали Эдена Азара и Давида Луиса, а вот на их место никого не взяли из-за запрета на осуществление трансферов.

    Ожидаем в целом равной игры в Манчестере, однако не будем недооценивать фактор родных трибун, которые будут подгонять своих любимцев вперед.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 1.57.

    Общий коэффициент — 5.21. 0

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    Экспресс дня 11 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.21
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