ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе призван стать главной движущей силой ПСЖАнонс Лиги 1: ПСЖ вряд ли почувствует тень «Лиона» «Ливерпуль» — «Норвич»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Челси» Давид ЛуисТрансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»
  • 10:11
    • Исполнительный директор СБР не видит ничего страшного в ситуации с Логиновым
  • 08:49
    • «Спартак» объявил об изменениях в селекционной службе
  • 08:35
    • Вратарь «Ливерпуля» пропустит матч за Суперкубок УЕФА
  • 08:07
    • Надаль одержал волевую победу над Фоньини
  • 23:58
    • «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛ
  • 23:40
    • «Лион» крупно обыграл «Монако» в стартовом матче Лиги 1
  • 21:29
    • Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» не позволит «Тоттенхэму» расслабиться

    Экспресс дня 10 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 10 августа
    Жорж-Кевин Н'Куду
    В субботу, 10 августа, в английской Премьер-лиге продолжатся матчи первого тура.

    «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

    Футбол. АПЛ. 1-й тур

    «Борнмут» — крепкий середняк английской Премьер-лиги. В минувшем сезоне он занял лишь 14-е место в турнирной таблице, зато не ввязался в борьбу за выживание, спокойно сохранив прописку в элитном дивизионе.

    К слову, нынешний сезон станет для «вишен» уже пятым подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. Можно сказать, что команда Эдди Хау здесь крепко обосновалась.

    А вот «Шеффилд Юнайтед» является новичком АПЛ. Эксперты полагают, что у него наряду с «Норвичем» наибольшие шансы вылететь обратно в Чемпионшип.

    Календарь и таблица АПЛ

    Конечно, «Борнмут» обязан побеждать на своем поле, но нас немного настораживает его слабая игра в обороне, из-за которой атака в любом случае должна быть продуктивной и забивать больше одного мяча.

    Ставка: индивидуальный тотал «Борнмута» больше 1,5 за 1.96.

    «Уотфорд» — «Брайтон»

    Футбол. АПЛ. 1-й тур

    В прошлом сезоне «Брайтон» лишь чудом избежал вылета из Премьер-лиги, оторвавшись от 18-й строчки всего на два очка.

    Нынешний сезон, скорее всего, тоже вынудит «чаек» сражаться за выживание, ведь в их внезапный прогресс почти никто не верит.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Новый главный тренер Грэм Поттер неплохо зарекомендовал себя в «Суонси», но там он столкнулся с тем, что ему пришлось работать с игроками, приобретенными предшественником. Подобная проблема его ждет и в «Брайтоне».

    Что касается «Уотфорда», то он запомнился своей нестабильностью, но даже на ее фоне добился лучшего результата в АПЛ за последние 30 лет.

    Все прогнозы на АПЛ

    Считаем, что в стартовом матче сезона «шершни» постараются порадовать своих болельщиков и одержать победу.

    Ставка: победа «Уотфорда» за 2.00.

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

    Футбол. АПЛ. 1-й тур

    «Тоттенхэм» — один из фаворитов нынешнего сезона. Лондонцы этим летом наконец-то вышли на трансферный рынок и немного освежили состав, купив Танги Ндомбеле, Джека Кларка и Райана Сессеньона.

    Впрочем, недооценивать «Астон Виллу» мы бы тоже не стали, тем более что она в межсезонье приобрела нескольких качественных игроков и избавилась от балласта.

    Все прогнозы на футбол

    Порадовали и контрольные встречи бирмингемской команды, в которых она одержала сразу шесть побед, дважды выиграв у крепкого «Лейпцига» (3:1 и 1:0).

    Вряд ли «Астон Вилле» удастся сразу же отобрать очки у одного из лидеров Премьер-лиги, но как минимум избежать крупного поражения она должна.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой +2 за 1.52.

    Общий коэффициент — 5.95. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Оренбург — Тамбов
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Сегодня в 14:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Томь — Ротор
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Сегодня в 19:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Уфа
  • Завтра в 14:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Завтра в 16:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гус Тил
  • Тиль — надежда «Спартака» на выздоровление
    • 11:38 06/08/2019     Пеп Гвардиола
  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезон
    • 14:32 05/08/2019     Андре Шюррле на скамейке запасных
  • Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителя
    • 00:51 04/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 10 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.95
    Тоже интересно
    «Тун» — «Спартак» Футбол Призрак Салоников. Шюррле и Бакаев спасли «Спартак» от позораРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Вчера в 02:080
  • 10:21
    • Фалькао заинтересован в переходе в «Галатасарай»
  • 09:02
    • «Кристал Пэлас» продлил контракт с полузащитником
  • 08:19
    • Серена Уильямс взяла реванш у Осаки
    Юрген Клопп Футбол Эксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»Главный тренер «Ливерпуля» дал интервью перед стартом сезона в АПЛ и Лиге чемпионов 08/08/2019 в 14:100
  • Экспресс дня

  • «Астон Вилла» не позволит «Тоттенхэму» расслабиться
  • 5.95
    •
  • 01:34
    • Каборе: Надеюсь, в матче с «Зенитом» покажем хороший результат
  • 01:14
    • Гендиректор «Сочи»: Мы тот клуб, который должен играть на победу с любой командой
  • 00:58
    • Клопп: В течение 60 минут мы играли в классный футбол
    «Краснодар» — «Порту» Футбол Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти«Быки» старались, но все же проиграли «драконам» на своем поле 08/08/2019 в 00:580
  • 20:32
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале
  • 18:55
    • Российский велогонщик выиграл многодневку «Тур Польши»
  • 17:27
    • Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие