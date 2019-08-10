Экспресс дня 10 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 10 августа, в английской Премьер-лиге продолжатся матчи первого тура.

«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

Футбол. АПЛ. 1-й тур

«Борнмут» — крепкий середняк английской Премьер-лиги. В минувшем сезоне он занял лишь 14-е место в турнирной таблице, зато не ввязался в борьбу за выживание, спокойно сохранив прописку в элитном дивизионе.

К слову, нынешний сезон станет для «вишен» уже пятым подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. Можно сказать, что команда Эдди Хау здесь крепко обосновалась.

А вот «Шеффилд Юнайтед» является новичком АПЛ. Эксперты полагают, что у него наряду с «Норвичем» наибольшие шансы вылететь обратно в Чемпионшип.

Календарь и таблица АПЛ

Конечно, «Борнмут» обязан побеждать на своем поле, но нас немного настораживает его слабая игра в обороне, из-за которой атака в любом случае должна быть продуктивной и забивать больше одного мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Борнмута» больше 1,5 за 1.96.

«Уотфорд» — «Брайтон»

Футбол. АПЛ. 1-й тур

В прошлом сезоне «Брайтон» лишь чудом избежал вылета из Премьер-лиги, оторвавшись от 18-й строчки всего на два очка.

Нынешний сезон, скорее всего, тоже вынудит «чаек» сражаться за выживание, ведь в их внезапный прогресс почти никто не верит.

Новый главный тренер Грэм Поттер неплохо зарекомендовал себя в «Суонси», но там он столкнулся с тем, что ему пришлось работать с игроками, приобретенными предшественником. Подобная проблема его ждет и в «Брайтоне».

Что касается «Уотфорда», то он запомнился своей нестабильностью, но даже на ее фоне добился лучшего результата в АПЛ за последние 30 лет.

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Считаем, что в стартовом матче сезона «шершни» постараются порадовать своих болельщиков и одержать победу.

Ставка: победа «Уотфорда» за 2.00.

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Футбол. АПЛ. 1-й тур

«Тоттенхэм» — один из фаворитов нынешнего сезона. Лондонцы этим летом наконец-то вышли на трансферный рынок и немного освежили состав, купив Танги Ндомбеле, Джека Кларка и Райана Сессеньона.

Впрочем, недооценивать «Астон Виллу» мы бы тоже не стали, тем более что она в межсезонье приобрела нескольких качественных игроков и избавилась от балласта.

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Порадовали и контрольные встречи бирмингемской команды, в которых она одержала сразу шесть побед, дважды выиграв у крепкого «Лейпцига» (3:1 и 1:0).

Вряд ли «Астон Вилле» удастся сразу же отобрать очки у одного из лидеров Премьер-лиги, но как минимум избежать крупного поражения она должна.

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой +2 за 1.52.

Общий коэффициент — 5.95. 0