Экспресс дня 9 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 9 августа, «Ливерпуль» откроет новый сезон в АПЛ, «Монако» Головина сразится с «Лионом», а «Боруссия» Д стартует в Кубке Германии.

«Ливерпуль» — «Норвич»

Футбол. АПЛ. 1-й тур

«Красные» в рамках подготовки к новому сезону провели ряд поединков. В последних пяти из них были лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.

Что касается трансферов, то клуб решил просто сохранить своих лидеров и никаких громких сделок не проворачивать. Команду покинул резервный вратарь Симон Миньоле, а его место занял 32-летний Адриан.

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Новый сезон триумфатор прошлогодней ЛЧ начал игрой за Суперкубок Англии против «Ман Сити». Мерсисайдцы показали яркую игру, несмотря на старт сезона, но после счета 1:1 уступили в серии пенальти — 4:5.

«Норвич» — победитель Чемпионшипа. В межсезонье «канарейки» арендовали у «Севильи» хавбека Ибраима Амаду, но в целом главный тренер Даниель Фарке просто сохранил костяк коллектива. «Норвич» любит атаковать и не очень — защищаться, поэтому в предстоящей игре мы ждет много голов.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2 гола за 1.72.

«Монако» — «Лион»

Футбол. Лига 1. 1-й тур

«Монако» в прошлом сезоне едва не вылетел в Лигу 2. Несмотря на приличный состав, игра у команды не шла, а Тьерри Анри на посту главного тренера сменил Леонардо Жардим, который и спас клуб от позора.

Монегаски летом расстались с Джибрилем Сидибе, а усилились Рубеном Агиляром и Желсоном Мартинсом. Кроме того, был оформлен полноценный трансфер Юри Тилеманса в «Лестер».

В межсезонье «Монако» удалось выиграть 3 из 4 товарищеских поединков, но пока не ясно, удалось ли клубу преодолеть затяжной кризис.

«Лион» в прошлом сезоне завоевал бронзу чемпионата и попал в групповой этап Лиги чемпионов. В новом сезоне команду будет тренировать не Бруно Женезио, а Сильвиньо.

Под руководством бразильца клуб выиграл Кубок Эмиратов у «Арсенала» со счетом 1:2. Далее последовали два поражения от «Ливерпуля» и «Борнмута» с одинаковым счетом 0:3. Главной потерей можно назвать продажу Набиля Фекира в испанский «Бетис».

Кроме того, за 60 миллионов евро Танги Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм», а Ферлан Менди — за 40 миллионов в «Реал». Клуб заработал приличные деньги, но вложил их только в защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.

«Монако» пора выбираться из ямы и начинать с чистого листа, но против «Лиона» все равно будет тяжело. Ожидаем, что ближе к победе будут гости.

Ставка: победа «Лиона» с форой 0 за 1.72.

«Юрдинген» — «Боруссия» Д

Футбол. Кубок Германии. Первый раунд

«Юрдинген» — представитель третьей Бундеслиги, в которой занял 11-е место в прошлом сезоне, добыв 14 побед и шесть ничьих. В новом сезоне команда стартовала с победы над «Хеллешером» (1:0), а затем были две ничьи и поражение.

«Боруссия» стала вице-чемпионом Германии в прошлом сезоне, упустив первое место за последние три тура. Отставание от «Баварии» составило всего два очка.

Тем не менее, в новом сезоне дортмундцы стартовали на мажорной ноте и завоевали Суперкубок Германии, одолев «Баварию» со счетом 2:0. Голы записали на свой счет Пако Алькасер и Джейдон Санчо.

Предстоящий матч — встреча команд с разных планет. «Юрдинген» устроит настоящий праздник из визита гранда, но хорошие новости, скорее всего, для хозяев на этом закончатся.

Ставка: победа «Боруссии» с форой -3 гола за 1.75.

Общий коэффициент — 5.17 0