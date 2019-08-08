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    Как стартует обновленный «Спартак» в Лиге Европы?

    Экспресс дня 8 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 8 августа
    Москвичи проведут первую игру на выезде
    В четверг, 8 августа, состоятся первые матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы.

    «Астана» — «Валлетта»

    Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

    Казахстанцы стартовали в еврокубках еще месяц назад, когда в первом раунде отбора ЛЧ встречались с румынским «Клужем» и по итогам двух поединков выбыли в Лигу Европы (1:0 и 1:3).

    Во втором раунде отбора ЛЕ команда разобралась с «Санта-Коломой» из Андорры — 4:1 и 0:0. Накануне «столичные» проиграли в чемпионате Казахстана «Шахтеру» Караганда со счетом 0:1, уступив лидерство в турнирной таблице «Тоболу».

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    На Мальте чемпионат еще не стартовал, поэтому «Валетта» набирает форму только через еврокубки.

    «Мальтийские львы» начинали борьбу в Лиге чемпионов, где сначала прошли люксембуржский «Дюделанж» (2:2, 1:1), но следом не справились с венгерским «Ференцварошем» Сергея Реброва — 1:3 и 1:1.

    Нет никаких сомнений, что «Астана» добудет победу. Стоит особенно учитывать фактор искуственного поля и долгий путь «Валетты» в Казахстан.

    Ставка: победа «Астаны» с форой -1,5 гола за 1.61.

    «Тун» — «Спартак»

    Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

    Швейцарцы не выступали на евроарене с 2015 года, но в этот раз удалось пробиться в Лигу Европы.

    В новом сезоне на внутренней арене подопечные Марка Шнайдера сыграли две ничьи с «Ксамаксом» (2:2) и «Лугано» (0:0), а также дома уступили «Базелю» — 2:3.

    Стоит отметить потери у соперника москвичей — команде не поможет капитан Деннис Хедигер, а также лучший бомбардир Деян Соргич.

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    «Спартак» начал сезон с трудной победы над «Сочи» (1:0), после чего результаты вовсе пошли на спад. Сначала была ничья на выезде с «Ростовом» (2:2), а затем — весьма неожиданное поражение от «Тамбова» — 0:2.

    Такое развитие собый подтолкнуло руководство к действию. Были проданы бразильцы Луис Адриано и Фернандо, а состав команды пополнили хавбек Андре Шюррле, форвард Джордан Ларссон и полузащитник АЗ Гус Тил, который при этом не заявлен на Лигу Европы.

    В четвертом туре РПЛ «Спартак» встречался с «Динамо» и московское дерби завершилось без голов. Несмотря на все неудачи, Олег Кононов получил мощное усиление и сейчас от него требуют результата. Потенциал «Туна» значительно ниже, чем у москвичей, а старт сезона тоже выдался не из лучших.

    Ставка: победа «Спартака» с форой 0 за 1.70.

    «Мариуполь» — АЗ

    Футбол. Лига Европы. 3-й раунд квалификации

    В прошлом сезоне УПЛ «Мариуполь» занял четвертое место. Команда проведет первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, но в Украине чемпионат уже стартовал.

    Там в первом туре подопечные Александра Бабича уступили новичку элиты «Колосу» (1:2), а во втором разобрались с бронзовым призером «Александрией» — 2:1. Традиционно основная обойма команды состоит из молодых представителей академии донецкого «Шахтера». При этом «морякам» не поможет опытный форвард Руслан Фомин — это серьезная потеря для хозяев.

    АЗ в прошлом сезоне чемпионата Голландии стал четвертым, отстав от бронзового места «Фейеноорда» на семь пунктов. В межсезонье «сырные фермеры» провели шесть контрольных встреч, добыв три победы при трех поражениях.

    Команда стартовала еще во втором раунде квалификации ЛЕ. Там была домашняя ничья со шведским «Хеккеном» (0:0), но пройти удалось дальше благодаря победе на выезде со счетом 3:0.

    После этого алкмаарцы успешно стартовали и в новом сезоне Эредивизии, не оставив шансов «Фортуне» в домашних стенах — 4:0. Стоит отметить, что в «Спартак» ушел лидер коллектива Гус Тил. Несмотря на эту потерю, голландцы все равно ощутимо сильнее, чем слабейший клуб из всех представителей Украины в еврокубках.

    Ставка: победа АЗ за 1.61.

    Общий коэффициент — 4.40 0

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    Экспресс дня 8 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40
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