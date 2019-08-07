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    Экспресс дня 7 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 7 августа
    «Краснодар»
    7 августа продолжатся играть поединки третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов. «Краснодар» проведет свой дебютный поединок в самом престижном евротурнире.

    «Краснодар» — «Порту»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

    Краснодарская команда в прошлом чемпионате России финишировала на третьей позиции и теперь возьмет старт в дебютном для себя розыгрыше Лиги чемпионов.

    В текущем сезоне «быки» провели четыре официальных матча, пришедших на игры РПЛ. В этих поединках «черно-зеленые» обыграли «Уфу» (3:2) и «Сочи» (3:0), проиграли «Ахмату» (0:1), а также накануне сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) на его арене.

    «Порту» в минувшем розыгрыше чемпионата Португалии завоевал серебряные награды, уступив два очка первой «Бенфике».

    Новый чемпионат Португалии еще не стартовал и «драконы» проводили только товарищеские встречи. В своей последней контрольной встрече они уступили на своем поле «Монако» со счетом 0:1.

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    • «Краснодар», который уже успел войти в сезон, на своей территории в дебютной игре ЛЧ на должен ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Прогнозируем, что хозяева, как минимум, не проиграют.

    Ставка: 1Х за 1.55.

    «Базель» — ЛАСК

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

    «Базель» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже выбил одного соперника. На предыдущей стадии отбора «красно-синие» одолели голландский ПСВ: в гостях швейцарцы проиграли 2:3, а дома выиграли 2:1, и из-за правила выездного гола прошли дальше.

    Серебряный призер прошедшего чемпионата Швейцарии в новом турнире швейцарского первенства провел три игры, где дважды победил и одну встречу проиграл.

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    ЛАСК в прошлом чемпионате Австрии завоевал серебряные награды, что позволит клубу из города Линц сыграть в самом престижном европейском турнире второй раз. Последний раз они играли в ЛЧ аж в 1965 году.

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    «Черно-белые» провели три официальных поединка в новом сезоне — один в Кубке Австрии и два в чемпионате страны. Во всех этих встречах команда праздновала победы.

    «Базель», в отличие от своего предстоящего соперника, участвует в еврокубках каждый год, где зачастую выходит в весеннюю часть турниров. Думаем, что более опытные швейцарцы одержат победу в первой встрече.

    Ставка: победа «Базеля» за 1.63.

    «Марибор» — «Русенборг»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

    Чемпион Словении в этой Лиге чемпионов преодолел уже два раунда квалификации. На первом этапе отбора «Марибор» без труда разобрался с исландским «Валюром» (3:0 и 2:0).

    Но затем в противостоянии с шведским АИКом пришлось играть дополнительное время. Дома словенцы победили 2:1, а в Швеции проиграли с таким же счетом, а в овертайме обменялись голами, итог проигрыш 2:3 и выход в следующий раунд.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Русенборг» также преодолел два этапа квалификации в этом ЛЧ. В первом раунде квалификации чемпион Норвегии легко разобрался с североирландским «Линфилдом» с общим счетом 6:0.

    На втором этапе отбора самого престижного еврокубка тронхеймцы переиграли в 2-матчевой дуэли белорусский БАТЭ: в гостях норвежцы уступили 1:2, но дома победили с нужным результатом — 2:0.

    «Марибор» сильно играет на свое арене. Прогнозируем, что в словенцы в родных стенах не проиграют.

    Ставка: 1Х за 1.32.

    Общий коэффициент — 3.33 0

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    Экспресс дня 7 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.33
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