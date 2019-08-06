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    Удачно ли войдет «Аякс» в новый евросезон?

    Экспресс дня 6 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 6 августа
    Эрик тен Хаг
    Сегодня, 6 августа, пройдут первые поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    АПОЭЛ — «Карабах»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

    АПОЭЛ в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже успел выбить одного соперника. В первом квалификационном раунде киприоты легко расправились с черногорской «Сутьеской».

    На выезде «легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а дома «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0. Эти матчи стали первыми официальными для АПОЭЛя в этом сезоне.

    «Карабах» в этой чемпионской лиге преодолел уже два раунда. Сперва «скакуны» оказались сильнее албанского «Партизани», после гостевых 0:0 азербайджанцы дома победили 2:0.

    Затем «черно-белые» по такому же сценарию разделались и с ирландским «Дандолком». На выезде азербайджанцы сыграли вничью 1:1, а дома кавказцы победили со счетом 3:0.

    На Кипре любой команде играть всегда трудна, а учитывая то, что «Карабах» не смог обыграть слабые коллективы в гостях, прогнозируем в этом поединке победу хозяев.

    Ставка: победа АПОЭЛя за 1.96.

    ПАОК — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

    ПАОК в прошлом сезоне смог стать чемпионом Греции впервые за последние 34 года, опередив второй «Олимпиакос» на пять баллов.

    Клуб из города Салоники еще не играл в официальных матчах в новом сезоне. Он проводил только контрольные встречи, в которых пять раз выиграл и по разы сыграл вничью и проиграл.

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    «Аякс» блестяще провел прошлый сезон. В Голландии амстердамцы сделали золотой дубль, а в Лиге чемпионов они были в шаге от финала, проиграв в полуфинале «Тоттенхэму».

    В отличии от своего предстоящего противника «божьи сыновья» уже вошли в новый сезон. Сперва в Суперкубке Голландии они победили ПСВ (2:0), а затем в первом туре чемпионата сыграли вничью 2:2 с «Витессом».

    Голландская команда в летнее трансферное окно рассталась сразу с несколькими лидерами команды и выглядит на так уверенно, как в минувшем сезоне. Думаем, что в Греции «Аякс» победить не сможет.

    Ставка: 1Х за 1.75.

    «Брюгге» — «Динамо» Киев

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

    «Брюгге» в минувшем сезоне выиграл серебряные награды чемпионата Бельгии, пропустив вперед «Генк», набравшего всего на два балла больше.

    В прошлом еврсезоне «черно-синие» заняли третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, но в 1/16 финале ЛЕ проиграли «РБ Зальцбургу» (2:1 и 0:4). В этом сезоне «Брюгге» провел два поединка в чемпионате страны, одержав виктории в обеих встречах.

    Киевское «Динамо» также стало вторым в своем внутреннем чемпионате в прошлом сезон. В еврокубках в прошлом сезоне «бело-голубые» дошли до 1/8 финала ЛЕ, где уступили «Челси» (0:3 и 0:5).

    Украинская команды сыграла на один официальный поединок больше, и тоже победила во всех. Сперва киевляне одолели «Шахтер» (2:1) в матче за Суперкубок Украины, потом в чемпионата страны они обыграли «Львов» (3:0) и «Карпаты» (2:0).

    Обе команды на данный момент демонстрируют неплохой футбол. Прогнозируем, что в этой встрече забитые голы будут в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.85.

    Общий коэффициент — 6.34 0

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    Экспресс дня 6 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.34
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