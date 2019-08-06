Экспресс дня 6 августа. Прогнозы и ставки на футбол

АПОЭЛ — «Карабах»
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч
АПОЭЛ в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже успел выбить одного соперника. В первом квалификационном раунде киприоты легко расправились с черногорской «Сутьеской».
На выезде «легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а дома «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0. Эти матчи стали первыми официальными для АПОЭЛя в этом сезоне.
«Карабах» в этой чемпионской лиге преодолел уже два раунда. Сперва «скакуны» оказались сильнее албанского «Партизани», после гостевых 0:0 азербайджанцы дома победили 2:0.
Затем «черно-белые» по такому же сценарию разделались и с ирландским «Дандолком». На выезде азербайджанцы сыграли вничью 1:1, а дома кавказцы победили со счетом 3:0.
На Кипре любой команде играть всегда трудна, а учитывая то, что «Карабах» не смог обыграть слабые коллективы в гостях, прогнозируем в этом поединке победу хозяев.
Ставка: победа АПОЭЛя за 1.96.
ПАОК — «Аякс»
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч
ПАОК в прошлом сезоне смог стать чемпионом Греции впервые за последние 34 года, опередив второй «Олимпиакос» на пять баллов.
Клуб из города Салоники еще не играл в официальных матчах в новом сезоне. Он проводил только контрольные встречи, в которых пять раз выиграл и по разы сыграл вничью и проиграл.
«Аякс» блестяще провел прошлый сезон. В Голландии амстердамцы сделали золотой дубль, а в Лиге чемпионов они были в шаге от финала, проиграв в полуфинале «Тоттенхэму».
В отличии от своего предстоящего противника «божьи сыновья» уже вошли в новый сезон. Сперва в Суперкубке Голландии они победили ПСВ (2:0), а затем в первом туре чемпионата сыграли вничью 2:2 с «Витессом».
Голландская команда в летнее трансферное окно рассталась сразу с несколькими лидерами команды и выглядит на так уверенно, как в минувшем сезоне. Думаем, что в Греции «Аякс» победить не сможет.
Ставка: 1Х за 1.75.
«Брюгге» — «Динамо» Киев
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч
«Брюгге» в минувшем сезоне выиграл серебряные награды чемпионата Бельгии, пропустив вперед «Генк», набравшего всего на два балла больше.
В прошлом еврсезоне «черно-синие» заняли третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, но в 1/16 финале ЛЕ проиграли «РБ Зальцбургу» (2:1 и 0:4). В этом сезоне «Брюгге» провел два поединка в чемпионате страны, одержав виктории в обеих встречах.
Киевское «Динамо» также стало вторым в своем внутреннем чемпионате в прошлом сезон. В еврокубках в прошлом сезоне «бело-голубые» дошли до 1/8 финала ЛЕ, где уступили «Челси» (0:3 и 0:5).
Украинская команды сыграла на один официальный поединок больше, и тоже победила во всех. Сперва киевляне одолели «Шахтер» (2:1) в матче за Суперкубок Украины, потом в чемпионата страны они обыграли «Львов» (3:0) и «Карпаты» (2:0).
Обе команды на данный момент демонстрируют неплохой футбол. Прогнозируем, что в этой встрече забитые голы будут в обе стороны.
Ставка: обе забьют за 1.85.
Общий коэффициент — 6.34 0