Экспресс дня 6 августа. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 6 августа, пройдут первые поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

АПОЭЛ — «Карабах»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

АПОЭЛ в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже успел выбить одного соперника. В первом квалификационном раунде киприоты легко расправились с черногорской «Сутьеской».

На выезде «легенды» добились минимальной победы со счетом 1:0, а дома «желто-синие» разгромили черногорцев — 3:0. Эти матчи стали первыми официальными для АПОЭЛя в этом сезоне.

«Карабах» в этой чемпионской лиге преодолел уже два раунда. Сперва «скакуны» оказались сильнее албанского «Партизани», после гостевых 0:0 азербайджанцы дома победили 2:0.

Затем «черно-белые» по такому же сценарию разделались и с ирландским «Дандолком». На выезде азербайджанцы сыграли вничью 1:1, а дома кавказцы победили со счетом 3:0.

На Кипре любой команде играть всегда трудна, а учитывая то, что «Карабах» не смог обыграть слабые коллективы в гостях, прогнозируем в этом поединке победу хозяев.

Ставка: победа АПОЭЛя за 1.96.

ПАОК — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

ПАОК в прошлом сезоне смог стать чемпионом Греции впервые за последние 34 года, опередив второй «Олимпиакос» на пять баллов.

Клуб из города Салоники еще не играл в официальных матчах в новом сезоне. Он проводил только контрольные встречи, в которых пять раз выиграл и по разы сыграл вничью и проиграл.

«Аякс» блестяще провел прошлый сезон. В Голландии амстердамцы сделали золотой дубль, а в Лиге чемпионов они были в шаге от финала, проиграв в полуфинале «Тоттенхэму».

В отличии от своего предстоящего противника «божьи сыновья» уже вошли в новый сезон. Сперва в Суперкубке Голландии они победили ПСВ (2:0), а затем в первом туре чемпионата сыграли вничью 2:2 с «Витессом».

Голландская команда в летнее трансферное окно рассталась сразу с несколькими лидерами команды и выглядит на так уверенно, как в минувшем сезоне. Думаем, что в Греции «Аякс» победить не сможет.

Ставка: 1Х за 1.75.

«Брюгге» — «Динамо» Киев

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Первый матч

«Брюгге» в минувшем сезоне выиграл серебряные награды чемпионата Бельгии, пропустив вперед «Генк», набравшего всего на два балла больше.

В прошлом еврсезоне «черно-синие» заняли третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, но в 1/16 финале ЛЕ проиграли «РБ Зальцбургу» (2:1 и 0:4). В этом сезоне «Брюгге» провел два поединка в чемпионате страны, одержав виктории в обеих встречах.

Киевское «Динамо» также стало вторым в своем внутреннем чемпионате в прошлом сезон. В еврокубках в прошлом сезоне «бело-голубые» дошли до 1/8 финала ЛЕ, где уступили «Челси» (0:3 и 0:5).

Украинская команды сыграла на один официальный поединок больше, и тоже победила во всех. Сперва киевляне одолели «Шахтер» (2:1) в матче за Суперкубок Украины, потом в чемпионата страны они обыграли «Львов» (3:0) и «Карпаты» (2:0).

Обе команды на данный момент демонстрируют неплохой футбол. Прогнозируем, что в этой встрече забитые голы будут в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.85.

Общий коэффициент — 6.34 0