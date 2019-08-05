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    Сможет ли «Оренбург» набрать первые очки в сезоне?

    Экспресс дня 5 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 5 августа
    «Оренбург» проиграл три стартовых матча сезона
    Сегодня, 5 августа, состоятся матчи в российской Премьер-лиге, Чемпионшипе и чемпионате Румынии.

    «Астра» — «Стяуа»

    Футбол. Чемпионат Румынии. 4-й тур

    «Астра» в прошлом туре одолела «Волунтари» со счетом 2:1 и прервала серию неудач из семи поединков, в которых не удалось добыть победу.

    В настоящий момент «черные драконы» набрали всего четыре пункта и занимают седьмую строчку в турнирной таблице. При этом дома команда не может добыть победу уже в шести играх подряд.

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    У «Стяуа» в настоящий момент ситуация еще хуже — всего четыре очка и восьмое место в таблице. На старте сезона состоялась победа над «Херманштадтом» (4:3), а затем была ничья с «Сепси» (0:0) и поражение от «Ботошани» (0:2).

    При этом на выезде «Стяуа» удается показывать результат. Доказательство — шесть матчей подряд без поражений. Ожидаем, что и в этот раз команда добьется успеха. Более того, в последних трех очных поединках «Стяуа» удавалось взять три очка.

    Ставка: победа «Стяуа» с форой 0 за 1.77.

    «Ахмат» — «Оренбург»

    Футбол. РПЛ. 4-й тур

    После трех туров грозненцы идут третьими с конца турнирной таблицы, набрав всего три очка при одном забитом мяче и четырех пропущенных.

    В первом туре «Ахмат» добыл сенсационную победу над «Краснодаром» (1:0) и казалось, что дальше будет еще лучше, но затем были два подряд поражения — от «Урала» (0:3) и «Рубина» (0:1).

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    «Оренбург» вовсе с нулем остается на дне РПЛ, но здесь во многом виноват календарь. На старте сезона команда встречалась с «Ростовом» (1:2), ЦСКА (1:2) и «Зенитом» (0:2).

    В 10 из 11 выездных встреч чемпионата России коллектив из одноименного города пропускал как минимум дважды.

    «Ахмат» в прошлом сезоне ни разу не проиграл предстоящему сопернику. Домашние трибуны помогут грозненцам набрать минимум одно очко и в этот раз.

    Ставка: победа «Ахмата» с форой 0 за 1.44.

    «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти»

    Футбол. Чемпионшип. 1-й тур

    В прошлом сезоне «терьеры» выступали в АПЛ, однако там команда Яна Зиверта не смогла ничего показать, вылетев из турнира по окончанию сезона. «Хаддерсфилд» занял последнее место, одержав лишь 3 победы в 38 турах.

    В рамках подготовки к новому сезону этажом ниже команда провела шесть матчей и выиграла из них четыре. При этом коллектив покинули Эрик Дурм, Том Смит, Филип Биллинг, Исаак Мбенза и Джейсон Панчон, что можно считать следствием вылета из элиты.

    «Дерби» почти удалось выйти в АПЛ, однако клуб уступил место «Астон Вилле». По итогам чемпионата «бараны» заняли 6 место, опередив «Мидлсбро» всего на один пункт. В плей-офф коллектив дошел до финала, но там с минимальным счетом проиграл «Вилле» 2:1.

    Главной потерей лета для команды стала отставка главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который принял предложение «Челси». Теперь «баранов» тренирует Филипп Коку.

    За всю историю этого противостояния «Дерби» выиграл дома у «Хаддерсфилда» лишь раз. В остальных случаях хозяева оставались непобежденными. Считаем, что традиция продолжится.

    Ставка: победа «Хаддерсфилда» с форой 0 за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.84. 0

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    Экспресс дня 5 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.84
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