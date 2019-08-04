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    Экспресс дня 4 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 4 августа
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: фрагмент матча прошедшего чемпионата Англии
    Сегодня, 4 августа, пройдет поединок за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». А в Украине и России состоятся матчи очередных туров.

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Англия. Суперкубок

    «Ливерпуль» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, одолев в финале «Тоттенхэм» со счетом 2:0. А в чемпионате страны «красные» финишировали вторыми, уступив первому «МанСити» всего лишь одно очко.

    В пердсезонной подготовке мерсисайдцы проиграли дортмундской «Боруссии» (2:3), «Севилье» (1:2) и «Наполи» (0:3), разошлись миром со «Спортингом» (2:2), а также выиграли у «Лиона» (3:1).

    «Манчестер Сити» в минувшем сезоне выиграл все три турнира на внутренней арене — чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

    В межсезонье «горожане» провели ряд контрольных встреч, где уступили только раз, и то по пенальти. Летом они за рекордные 70 млн купили испанца Родри, а также приобрели у ПСВ защитника Анхелиньо. Ветеран Венсан Компани покинул клуб.

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    • В большинстве матчей между собой в последнее время оппоненты забивали друг другу. Считаем, что и в этой игре они также обменяются результативными ударами.

    Ставка: обе забьют за 1.67.

    «Шахтер» Донецк — «Карпаты»

    Футбол. Украина. УПЛ. 2-й тур

    Донецкий «Шахтер», сделавший в минувшем сезоне дубль на внутренней арене,в новом сезоне успел провести только два официальных поединка.

    Сперва «горняки» проиграли киевскому «Динамо» в Суперкубке Украины со счетом 1:2, а в первом туре УПЛ «Шахтер» на выезде обыграли «Александрию» — 3:1.

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    «Карпаты» сохранили прописку в УПЛ только по итогам переходных матчей, где переиграли за место под солнцем луцкую «Волынь»: дома 0:0, а на выезде выиграли 3:0.

    В стартовом матче чемпионата Украины «зелено-белые» на своем поле уступили киевскому «Динамо» со счетом 0:2.

    «Оранжево-черные» в последнее время крупно обыгрывают львовян. Прогнозируем, что и в этой встрече «горняки» победят с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 1.50.

    «Рубин» — ЦСКА

    Футбол. Россия. РПЛ. 4-й тур

    «Рубин» набрал после трех матчей семь очков и делит 3-6 место с рядом команд, которые провели на игру больше.

    Начали чемпионат «рубиновые» с выездной ничьей с «Локомотивом» (1:1), затем казанцы дважды победили «всухую», одолев по 1:0 в Москве «Динамо» и дома «Ахмат».

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    У московских «армейцев» на счету шесть пунктов после трех туров, позволяющие им находится на данный момент на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.

    Начали москвичи с выездного поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:2, но затем команда Гончаренко одержала две победы подряд, где она поочередно дома одолела «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (1:0).

    В этом поединке мы рекомендуем поставить на непроигрыш гостей, у которых более качественный подбор футболистов.

    Ставка: Х2 за 1.30.

    Общий коэффициент — 3.25 0

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    Экспресс дня 4 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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