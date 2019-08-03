Экспресс дня 3 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В российской Премьер-лиге пройдут поединки четвертого игрового дня, а в чемпионате Украины пройдет только второй тур.

«Спартак» — «Динамо» Москва

Футбол. Россия. РПЛ. 4-й тур

«Красно-белые» по итогам трех туров текущего чемпионата России набрали четыре очка и разместились на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Начали новое первенство подопечные Кононова с непростой домашней победы над ФК «Сочи» (1:0), забив спорный гол в компенсированное время. Во втором туре они на выезде сыграли вничью с «Ростовом» (2:2). В последнем игровом дне «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» со счетом 0:2.

«Бело-голубые» в трех матчах чемпионата России набрали такое же количество очков, но из-за лучшей разницы мячей идут на седьмой строке.

На старте РПЛ дружина Хохлова расписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1) в гостях, затем уступила в родных стенах «Рубину» (0:1), а в третьем туре одолела дома «Урал» (2:0).

«Спартак», у которого сейчас идет полное обновление состава, выглядел в последних играх совсем неубедительно, впрочем так же, как и его предстоящий противник. Прогнозируем, что в игре этих команд не будет голевой феерии.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.66.

«Зенит» — «Краснодар»

Футбол. Россия. РПЛ. 4-й тур

«Зенит» с начала сезона провел четыре официальных матча. Начали питерцы с поражения от «Локомотива» со счетом 2:3 в Суперкубке России.

Затем «сине-бело-голубые» только выигрывали, победив трижды в РПЛ. И с девятью очками они единолично возглавляют турнирку. Одолели поочередно «Тамбов» на своем поле со счетом 2:1, а также на выезде «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0).

Краснодарский коллектив провел три игры в чемпионате России, в которых набрал шесть пунктов и расположился на четвертой позиции.

На старте РПЛ «горожане» на выезде минимально проиграли «Ахмату» (0:1). Затем также вгостях по-волевому одолели «Уфу» (3:2). А в третьем туре краснодарцы со счетом 3:0 разгромили «Сочи».

В последнее время в играх между собой команды выдают довольно-таки результативные поединки. Думаем, что и в этом поединке будут голы.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.40.

«Львов» — «Динамо» Киев

Футбол. Украина. УПЛ. 2-й тур

Прошлый чемпион ФК «Львов» завершил на итоговой шестой позиции в УПЛ, отстав от пятой еврокубковой строки на девять пунктов.

В этом чемпионате страны «золотые львы» провели только одну встречу, где по-волевому на выезде обыграли черниговскую «Десну» со счетом 2:1.

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Киевляне закончили минувший розыгрыш УПЛ на втором месте, отстав на 11 очков от первого «Шахтера».

«Динамо» в этом сезоне провело уже два официальных матча. Сначала «бело-голубые» обыграли чемпиона в Суперкубке Украины — 2:1, а потом одолели «Карпаты» в первом туре УПЛ — 2:0 в гостях.

«Динамовцы» очень уверенно провели два стартовых поединка сезона. Думаем, что они и дольше будут демонстрировать положительный результат.

Ставка: победа «Динамо» за 1.33.

Общий коэффициент — 3.09 0