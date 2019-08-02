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    Станут ли россияне полуфиналистами американского турнира?

    Экспресс дня 2 августа. Прогнозы и ставки на теннис

    Прогноз на Экспресс дня 2 августа
    Анна Калинская
    Сегодня, 2 августа, состоятся очередные поединки на теннисных турнирах в Вашингтоне и Сан-Хосе.

    Марин Чилич — Даниил Медведев

    Теннис. Вашингтон (АТР). 1/4 финала

    Чилич провел два разных поединка в Вашингтоне. Сначала с огромным трудом удалось пройти Мариуша Копила (7:6, 7:6), а затем удалось с меньшими усилиями разобраться с Феликсом Оже-Альяссиом — 6:3, 6:4.

    Речь скорее идет не про прогресс в игре хорвата, а про грубые ошибки оппонента во второй игре. Оже-Альяссим совершил 11 двойных ошибок и выиграл 28% мячей на второй подаче, поэтому легкая победа Чилича никого не удивила. В целом хорват в последнее время сдал, поэтому покинул топ-10 АТР и сейчас является 17-й ракеткой мира.

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    Медведев еще более уверенно преодолел два стартовых раунда американского турнира. Россиянин сначала прошел Бьорна Фратанджело (6:3, 6:4), а следом не оставил шансов Фрэнсису Тиафо — 6:2, 7:5.

    Теннисисты сыграют между собой впервые не только на харде, но и вообще в карьере. Сейчас Медведев очень мало ошибается и в целом демонстрирует более уверенную игру, если сравнивать с формой Чилича.

    Ставка: победа Медведева за 1.65.

    Анна Калинская — Кристина Младенович

    Теннис. Вашингтон (WTA). 1/4 финала

    Калинская в Вашингтоне демонстрирует свою лучшую игру в сезоне. Россиянка стартовала в квалификации и уже одержала четыре подряд победы.

    Во втором круге Анна встречалась с Моникой Пуиг и была близка к поражению, которое прогнозировали эксперты, однако в итоге россиянка сравняла счет и оформила победу — 2:6, 7:6, 6:4.

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    Для Младенович это будет пятый четвертьфинал на турнирах WTA в нынешнем сезоне. При этом ни разу француженка дальше так и не прошла.

    При этом игру Кристины в США нельзя назвать идеальной. Сначала она разобралась с Шелби Роджерс — 6:4, 6:4, а затем не без проблем прошла малоизвестную Хейли Батист — 6:4, 4:6, 6:3.

    Калинская впервые в этом году вышла в четвертьфинал, но там ее ждет соперница, которая выиграла оба очных поединка. Младенович обязательно прибавит в предстоящей игре и сможет пройти дальше.

    Ставка: победа Младенович за 1.48.

    Элина Свитолина — Мария Саккари

    Теннис. Сан-Хосе (WTA). 1/4 финала

    На Уимблдоне Свитолина вышла в полуфинал, после чего провела короткий отпуск и начала выступления на харде, где у нее пока все тоже складывается неплохо.

    В 1/8 финала украинка разгромила первую ракетку России Дарью Касаткину — 6:3, 6:1. Тогда стало ясно, что Элина не растеряла свою форму и настроена взять титул.

    Мария Саккари — финалистка прошлогоднего турнира в Сан-Хосе. Греческая теннисистка стремится защитить очки, но с соперницей ей не очень повезло. Именно Свитолиной она уступила месяц назад на Уимблдоне — 3:6, 7:6, 2:6. Ждем, что история повторится.

    Ставка: победа Свитолиной за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.41. 0

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    Экспресс дня 2 августа. Прогнозы и ставки на теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.41
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