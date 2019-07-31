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    Стартует ли «Шахтер» с победы в новом сезоне УПЛ?

    Экспресс дня 31 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 31 июля
    Тайсон
    В Лиге чемпионов состоятся ответные поединки второго отборочного раунда, а в чемпионате Украины продолжаются игры первого тура.

    ХИК — «Црвена Звезда»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    Финская команда за последние шесть матчей проиграла только один раз, уступив как раз своему предстоящему сопернику в первом поединке в Сербии со счетом 0:2.

    Но и победить ХИК не может уже в четырех последних встречах. Последний раз финны праздновали викторию против фарерского ХБ дома (3:0). После чего они трижды играли вничью и раз проиграли.

    У сербского чемпиона на данный момент 5-матчевая победная серия с учетом всех турниров, в которой он пропустил всего лишь один гол.

    Помимо виктории над своим предстоящем соперником, в этот период «звездаши» также выиграли дважды в чемпионате и по разу в ЛЧ и товарняке.

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    • Белградцы сделали комфортный задел у себя на поле, поэтому в Финляндии будут играть на удержание преимущества. Думаем, что изобилия голов не будет. Ставим на ТМ.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.44.

    «Русенборг» — БАТЭ

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    Поражением от БАТЭ (1:2) в первом матче этих команд, «Русенборг» прервал свою 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

    В этот период помимо викторий в чемпионате Норвегии, «маленькие тролли» добились также двух побед в ЛЧ, где дважды одолели «Линфилд» — 4:0 и 2:0.

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    Белорусский чемпион напротив продлил свою беспроигрышную серию до девяти игр, в которой он семь раз побежал и две встречи свел вничью.

    В отличии от своего предстоящего противника, БАТЭ с большим трудом преодолел предыдущую стадию отбора в ЛЧ. Дома с польским «Пястом» белорусы сыграли 1:1, а в гостях по-волевому победили 2:1.

    Прогнозируем, что в Норвегии БАТЭ сможет удержать свое минимальное преимущество и пройдет дальше.

    Ставка: проход БАТЭ за 1.87.

    «Александрия» — «Шахтер»

    Футбол. Украина. УПЛ. 1-й тур

    «Александрия» добилась своего наивысшего успеха в своей истории, завоевав в минувшем розыгрыше УПЛ серебряные награды, позволяющее теперь «горожанам» взять старт сразу с группового этапа Лиги Европы.

    В межсезонье «олени» провели восемь контрольных матчей, в которых добились пяти побед, одной ничьей и двух поражений.

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    Донецкая команда в минувшем сезоне сделала дубль, победив в чемпионате и Кубке страны. «Горняки» уже успели провести один официальный поединок в этом сезоне.

    В матче за Суперкубок Украины «оранжево-черные» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2. «Кроты» удерживали победный результат до 80-й минуты, но затем в течении трех минут упустили викторию.

    «Шахтер» в минувшем чемпионате Украины четыре раза обыграл «Александрию». Считаем, что и в этом розыгрыше УПЛ «горняки» продолжат побеждать «горожан».

    Ставка: победа «Шахтера» за 1.33.

    Общий коэффициент — 3.58 0

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    1.87
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    Экспресс дня 31 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.58
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