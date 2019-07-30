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    Экспресс дня 30 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 30 июля
    ПСВ — «Базель»
    Сегодня, 30 июля, пройдут ответные поединке на второй стадии отбора в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

    «Базель» — ПСВ

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    «Базель» в новом сезоне успел провести три официальных поединка, где один раз выиграл и дважды проиграл. Начал он с виктории в чемпионате страны над «Сьоном» (4:1) в гостях.

    Затем уступил своему предстоящему противнику в первом матче в Голландии со счетом 2:3, упустив победу в последней 3-х минутке. Потом «сине-красные» проиграли и в швейцарской Суперлиге «Сенкт-Галлену» — 1:2.

    Голландская команда сыграла на один официальный матч меньше, чем ее предстоящий противник.

    Помимо победы в первой игре этих соперников, эйндховенцы провели матч за Суперкубок Голландии, где проиграли чемпиону страны «Аяксу» со счетом 0:2.

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    Ставка: обе забьют за 1.44.

    «Валлетта» — «Ференцварош»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    Мальтийский чемпион в этой Лиге чемпионов уже провел три поединка, где дважды сыграл вничью и одну встречу проиграл.

    Начали «львы» с двух мировых в противостоянии с люксембуржским «Дюделанжем»: 2:2 — на выезде и 1:1 — дома. А вот первую игры против венгров мальтийцы проиграли в гостях — 1:3.

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    «Ференцварош» в этом сезоне в официальных играх только побеждал. Помимо виктории над «Валлеттой» (3:1), «зеленые орлы» также дважды обыграли болгарский «Лудогорец» (2:1 и 3:2) на первой стадии отбора ЛЧ.

    Венгерский чемпион набрал неплохую форму. И как мы считаем, снова обыграют мальтийский коллектив.

    Ставка: победа «Ференцвароша» за 1.54.

    «Судува» — «Тре Пенне»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация. Ответный матч

    Чемпион Литвы в первом матче, который прошел в Сан-Марино неделю тому назад, одержал крупную победу со счетом 5:0 и превратил ответку в пустую формальность.

    До этого поединка «Судува» играла в отборе Лиги чемпионов, где уступила дорогу во второй раунд отбора сербской «Црвене Звезде» — 0:0 и 1:2.

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    «Тре Пенне» также переместился из чемпионской лиги, проиграв на стадии предварительного этапа «Санта-Коломе» из Андорры со счетом 0:1.

    За всею свою еврокубковую историю сан-мариновский коллектив никогда не проходил хотя бы одного соперника, победив только раз при 13-ти поражениях.

    Литовский клуб на две головы выше представителя Сан-Марино. Прогнозируем, что «Судува» снова выиграет «всухую».

    Ставка: «Судува» выиграет и не пропустит за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.39 0

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    Экспресс дня 30 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.39
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