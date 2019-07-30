Экспресс дня 30 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 30 июля, пройдут ответные поединке на второй стадии отбора в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

«Базель» — ПСВ

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

«Базель» в новом сезоне успел провести три официальных поединка, где один раз выиграл и дважды проиграл. Начал он с виктории в чемпионате страны над «Сьоном» (4:1) в гостях.

Затем уступил своему предстоящему противнику в первом матче в Голландии со счетом 2:3, упустив победу в последней 3-х минутке. Потом «сине-красные» проиграли и в швейцарской Суперлиге «Сенкт-Галлену» — 1:2.

Голландская команда сыграла на один официальный матч меньше, чем ее предстоящий противник.

Помимо победы в первой игре этих соперников, эйндховенцы провели матч за Суперкубок Голландии, где проиграли чемпиону страны «Аяксу» со счетом 0:2.

Счет обязывает швейцарцев идти вперед, чем непременно должны воспользоваться гости. По всей видимости, соперники забьют друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.44.

«Валлетта» — «Ференцварош»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

Мальтийский чемпион в этой Лиге чемпионов уже провел три поединка, где дважды сыграл вничью и одну встречу проиграл.

Начали «львы» с двух мировых в противостоянии с люксембуржским «Дюделанжем»: 2:2 — на выезде и 1:1 — дома. А вот первую игры против венгров мальтийцы проиграли в гостях — 1:3.

«Ференцварош» в этом сезоне в официальных играх только побеждал. Помимо виктории над «Валлеттой» (3:1), «зеленые орлы» также дважды обыграли болгарский «Лудогорец» (2:1 и 3:2) на первой стадии отбора ЛЧ.

Венгерский чемпион набрал неплохую форму. И как мы считаем, снова обыграют мальтийский коллектив.

Ставка: победа «Ференцвароша» за 1.54.

«Судува» — «Тре Пенне»

Футбол. Лига Европы. Квалификация. Ответный матч

Чемпион Литвы в первом матче, который прошел в Сан-Марино неделю тому назад, одержал крупную победу со счетом 5:0 и превратил ответку в пустую формальность.

До этого поединка «Судува» играла в отборе Лиги чемпионов, где уступила дорогу во второй раунд отбора сербской «Црвене Звезде» — 0:0 и 1:2.

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«Тре Пенне» также переместился из чемпионской лиги, проиграв на стадии предварительного этапа «Санта-Коломе» из Андорры со счетом 0:1.

За всею свою еврокубковую историю сан-мариновский коллектив никогда не проходил хотя бы одного соперника, победив только раз при 13-ти поражениях.

Литовский клуб на две головы выше представителя Сан-Марино. Прогнозируем, что «Судува» снова выиграет «всухую».

Ставка: «Судува» выиграет и не пропустит за 1.53.

Общий коэффициент — 3.39 0