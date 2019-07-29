Экспресс дня 29 июля. Прогнозы и ставки на футбол

«Рубин» и «Ахмат» встретятся в рамках третьего тура РПЛ, а «Лудогорец» попытается продолжить победную серию в чемпионате Болгарии.

«Рубин» — «Ахмат»

Футбол. РПЛ. 3-й тур

Казанцы начали новый сезон с новым главным тренером Романом Шароновым, а Курбан Бердыев был отправлен в отставку.

В предсезонке были и поражения, и победы, но старт сезона получился достойным. На выезде «Рубин» сыграл вничью с победителем Суперкубка России «Локомотивом» (1:1), а затем в гостях в меньшинстве справился с московским «Динамо» — 1:0.

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«Ахмат» в прошлом сезоне стал восьмым и отстал от зоны еврокубков на четыре очка. Новый розыгрыш чемпионата «зелено-белые» начали с неожиданной победы над «Краснодаром» (1:0), продлив серию без поражений до восьми поединков.

Однако эта серия грозненцев была быстро прервана визитом к «Уралу» и разгромным поражением со счетом 0:3. Стоит отметить, что летом клуб усилил Денис Глушаков, но экс-капитан «Спартака» пока не дебютировал из-за травмы.

Ожидаем, что «Ахмат» вновь не лучшим образом выступит в гостях.

Ставка: победа «Рубина» с форой 0 за 1.67.

«Лудогорец» — «Витоша»

Футбол. Чемпионат Болгарии. 3-й тур

«Лудогорец» в прошлом сезоне в восьмой раз стал чемпионом Болгарии. Команда забила 53 гола при 14 пропущенных.

В нынешнем розыгрыше подопечные Стойчо Стоева уже показали, что намерены защитить титул. В первом туре был обыгран клуб «Царско Село» (2:0), а затем — «Берое» (4:2).

«Витоша» стала 11-й в прошлом сезоне. Клуб из Быстрицы много пропускал (39) и мало забивал (17). В нынешнем чемпионате команда пока играет крайне неудачно, не сумев добыть ни одного очка. На счету «Витоши» два поражения — от «Славии» (2:3) и «Ботева» (0:2).

«Лудогорец» обыгрывал предстоящего соперника во всех очных поединках и забивал минимум два мяча, поэтому здесь все ясно.

Ставка: победа «Лудогорца» с форой -2 гола за 1.75.

«Лорьян» — «Париж»

Футбол. Лига 2. 1-й тур

В прошлом сезоне были все предпосылки, чтобы считать «Лорьян» претендентом на медали и повышение, но этого не случилось. Команда стала шестой и даже не вышла в плей-офф за путевку в элитный дивизион.

Старт сезона «Лорьяну» удался, но далее результаты шли на спад и в итоге команда, которая находилась на вершине таблицы, начала оттуда «сползать».

«Париж» одержал 17 побед и благодаря прекрасному выступлению стал четвертым в чемпионате. Далее был плей-офф за повышение в классе, где в 1/4 финала команда в серии пенальти уступила «Лансу». В рамках предсезонной подготовки парижане уступили в четырех играх из пяти.

На поле будет равная борьба, но в последних четырех очных играх были зафиксированы две ничьи и две победы «Лорьяна», а домашнее поле станет еще одним фактором в пользу последних.

Ставка: победа «Лорьяна» с форой 0 за 1.42.

Общий коэффициент — 4.14 0