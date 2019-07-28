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    Продолжит ли «Зенит» набирать очки?

    Экспресс дня 28 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 28 июля
    Себастьян Дриусси и Артем дзюба
    «Зенит» и «Локомотив» сыграют на выезде в рамках российской Премьер-лиги, а «Бенфика» попытается выйти на первое место в турнирной таблице Международного кубка чемпионов.

    «Оренбург» — «Зенит»

    Футбол. РПЛ. 3 тур

    Старт для «Оренбурга» в чемпионате оказался неудачным. Команда проиграла два матча кряду, причем с одинаковым счетом. Сначала «горожане» уступили «Ростову» 2:1, а затем с аналогичным счетом проиграли в Москве ЦСКА.

    В этот раз хозяевам придется постараться, чтобы заработать хотя бы один пункт. Все-таки в прошлых двух играх они были к этому близки.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Зенит» наоборот выиграл два стартовых поединка, причем ситуация у клуба полностью противоположная. На старте турнира «зенитчикам» попались новички РПЛ — «Сочи» и «Тамбов». С «волками» «питерцы» разобрались дома со счетом 2:1, а в прошлом туре команда Семака выступала на выезде и победила со счетом 0:2.

    «Зенит» выиграл четыре очных встречи из четырех. В двух прошлых играх клуб забивал больше одного мяча.

    Ставка: ИТ 2 больше 1 за 1.36.

    ЦСКА — «Локомотив»

    Футбол. РПЛ. 3 тур

    ЦСКА сумел исправиться после поражения в первом туре. Подопечные Гончаренко провалили стартовый матч, уступив на выезде «Крыльям Советов» 2:0. После этого «армейцы» дома обыграли «Оренбург», тем самым вернувшись на правильный путь.

    Проблемы снова могут возникнуть, но на этот раз с «Локомотивом», у которого «красно-синие» не выигрывали в 5 очных встречах подряд.

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    «Локомотив» прекрасно начал сезон. Команда Юрия Семина обыграла «Зенит» в матче за Суперкубок России (2:3), тем самым подчеркнув свои серьезные намерения на этот год.

    В первом туре РПЛ клуб сыграл вничью с «Рубином» 1:1 и уже во второй игре отпраздновал первую победу в новом сезоне РПЛ. Это случилось во встрече с «Тамбовом» (2:1).

    Все-таки «Локо» на данном этапе внушает больше доверия. Так что «железнодорожники» вполне могут продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая составляет уже 5 поединков.

    Ставка: Х2 за 1.76.

    «Милан» — «Бенфика»

    Футбол.Международный кубок чемпионов.

    «Милан» успел провести лишь один поединок на турнире, который для подопечных Гаттузо выдался неприбыльным в плане очков. «Россонери» с минимальным счетом проиграли мюнхенской «Баварии» 1:0. В прошлом году «дьяволы» уступили в первых двух турах, заняв 11 место и набрав всего 4 очка.

    «Бенфика» очень хорошо показала себя в предыдущих двух играх, благодаря чему она занимает 2 место в турнирной таблице и дышит в спину лондонскому «Арсеналу», отставая на один пункт. В списке достижений «орлов» победа над «Гвадалахарой» (3:0) и успех в матче с «Фиорентиной» (1:2).

    В связи с последними результатам португальцев на турнире МКЧ, можно предположить, что они продолжат свою беспроигрышную серию.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.31 0

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    Экспресс дня 28 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.31
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