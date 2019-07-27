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    Потеряет ли «Спартак» очки в Тамбове?

    Экспресс дня 27 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 27 июля
    «Спартак» сыграет на выезде
    В чемпионате России продолжается третий тур, а на юношеском чемпионате Европы состоится финальный поединок.

    «Тамбов» — «Спартак»

    Футбол. РПЛ. 3-й тур

    Для новичка Премьер-Лиги календарь старта чемпионата выдался крайне сложным, но команда держится достойно, уступив «Зениту» и «Локомотиву» с минимальным счетом 1:2.

    В этих двух встречах «волки» вполне могли зацепиться за очки, но не хватило мастерства.

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    Москвичи стартовали с домашней победы над «Сочи» (1:0), но игру показали не очень убедительную. Затем был вояж в Ростов, где была зафиксирована ничья — 2:2. Там было уже «веселее», но «Спартак» все равно подводят грубые ошибки в обороне.

    Тем не менее, подопечные Олега Кононова все равно являются более классной командой, чем предстоящий соперник. «Тамбов» пока только привыкает к элитному дивизиону и усталость от игр с грандами сыграет на руку гостям.

    Ставка: победа «Спартака» за 1.71.

    «Краснодар» — «Сочи»

    Футбол. РПЛ. 3-й тур

    Футболисты «Краснодара» стартовали в чемпионате России с выездного поражения от «Ахмата» (0:1). Во втором туре была тяжелейшая игра с «Уфой» и победа со счетом 3:2.

    Стоит отметить, что «быки» к перерыву уступали 0:2, но в итоге сумели дожать соперника. Летом краснодарцев пополнили несколько новичков, а особенно стоит отметить Тонни Вильену — это, вероятно, будущая звезда РПЛ.

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    «Сочи» пока не удалось набрать очки в элите. Сначала было поражение от «Спартака» (0:1) и пропущенный мяч практически перед финальным свистком. Далее состоялась встреча с «Зенитом» и вновь поражение — 0:2.

    Клуб летом пополнил целый ряд опытных исполнителей — Дмитрий Полоз, Федор Кудряшов и другие, но пока добыть хотя бы ничью не удалось, а визит в Краснодар вряд ли принесет долгожданные очки.

    Ставка: победа «Краснодара» за 1.41.

    Португалия U19 — Испания U19

    Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал

    Сборная Португалии на Евро провела четыре матча, добыла три победы и одну ничью, забила 12 голов и пропустила всего один мяч.

    В полуфинале португальцы вообще не испытали проблем, уничтожив Ирландию со счетом 4:0.

    У испанцев в активе две победы и две ничьи с разницей мячей 7:3.

    Подопечные Сантьяго Дении Санчеса вышли в полуфинал со второго места в группе, а там команду ждала игра с Францией. Соперники так и не смогли забить, а судьбу путевки в финал решила серия пенальти — 4:3.

    Финалисты встречались на групповом этапе и разошлись миром — 1:1. При этом в игровом плане все-таки ярче выглядели португальцы, поэтому ждем, что они не уступят сопернику в основное время.

    Ставка: победа Португалии или ничья за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.88. 0

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    Экспресс дня 27 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.88
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