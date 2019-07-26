Экспресс дня 26 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате России стартует третий тур, а в австрийском первенстве и первом дивизионе Германии состоятся стартовые поединки.

«Динамо» Москва — «Урал»

Футбол. Россия. РПЛ. 3-й тур

Несмотря на серьезное усиление, «Динамо» разочаровало своих поклонников на старт нынешнего сезона, в двух первых матчах команда Дмитрия Хохлова взяла лишь одно очко.

Ничью в Туле с «Арсеналом» (1:1) в первом туре еще можно считать приемлемым результатом, а вот домашнее поражение от «Рубина» (0:1), игравшего большую часть матча в меньшинстве, выглядит как явный провал.

«Урал», в отличии от своего предстоящего противника, блестяще стартовал в новом сезоне РПЛ, одержав две победы в двух домашних встречах.

В первом туре «шмели» переиграли «Уфу» со счетом 3:2, а во втором игровом дне разгромили грозненский «Ахмат» — 3:0, поднявшись таким образом на вершину турнирной таблицы.

«Динамовцы» еще с учетом прошлого сезона не могут победить уже в восьми официальных матчах. Очевидно, что москвичи будут стремится прервать эту неудачную серию. Ставим на победу «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.70.

«Рапид» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Австрия. Бундеслига. 1-й тур

«Рапид» провалил минувший сезон на внутренней арене, заняв итоговое седьмое место в чемпионате Австрии и остался без еврокубков на этот сезон.

«Зелено-белые» уже успели провести один официальный поединок в новом сезоне, разгромив в Кубке страны команду из низшей лиги. Также венцы в межсезонье играли и спарринги, в которых чаше выигрывали, чем проигрывали.

«РБ Зальцбург» в минувшем сезоне выиграл свои очередные золотые медали австрийского первенства, опередив ближайшего конкурента на 12 очков.

«Быки» тоже одержали крупную победу над любителями в Кубке Австрии в новом сезоне и продемонстрировали неплохие результаты в контрольных поединках.

Прогнозируем, что «Рапид» на своем поле не должен проиграть чемпиону, но перестрахуемся и поставим на венцев с форой.

Ставка: победа «Рапида» с форой (+1) за 1.47.

«Штутгарт» — «Ганновер»

Футбол. Германия. Вторая Бундеслига. 1-й тур

«Штутгарт» по результатам минувшего сезона покинул первую Бундеслигу. «Автозаводцы» заняли 16-е место и играли переходные игры с берлинским «Унионом», которому уступили «место под солнцем».

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На своей арене «швабы» сыграл 2:2, а в Берлине была зафиксирована ничья 0:0, позволившая «Униону» первый раз в истории пробиться в первую Бундеслигу.

«Ганновер» также по итогам прошлого сезона понизился в классе. Но в отличии от своего предстоящего противника, «96» сделали это напрямую, заняв предпоследнее место в первой Бундеслиге.

В минувшем сезоне эти команды обменялись домашними победами с большим количеством голов в обеих встречах. Думаем, что и в этой игре будут голы.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.31.

Общий коэффициент — 3.27. 0