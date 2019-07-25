Экспресс дня 25 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 25 июля, пройдет основная масса первых матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Арсенал» Тула — «Нефтчи»

Футбол. Лига Европы. Второй квалификационный раунд

Туляки завершили прошлый чемпионат России на шестой позиции. И только благодаря проигрышу «Урала» в финале Кубка страны, «оружейники» пробились в своей дебютный еврокубок.

В двух турах российского первенства «канониры» сыграли неплохо, не проиграв в них — домашняя ничья с московским «Динамо» (1:1) и победа в Самаре над «Крыльями Советов» — 3:2.

В первом квалификационном раунде текущей Лиги Европы «Нефтчи» легко справился с молдавской «Сперанцей», выиграв 9:0 по сумме двух встреч.

Этим успехом азербайджанцы смогли переломили неприятную тенденцию двух предыдущих евророзыгрышей, когда «Нефтчи» оступался уже в первом раунде отбора.

Прогнозируем, что российская команда, которая обладает более сильным подбором футболистов, одержит победу в дебютном для себя поединке на евроарене.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.58.

«АЗ Алкмаар» — «Хаккен»

Футбол. Лига Европы. Второй квалификационный раунд

«АЗ» прошлый сезон чемпионата Голландии закончил на четвертом месте, отстав от третьего «Фейеноорда» на семь баллов. На своей арене алкмаарцы смогли обыграть даже и ПСВ, и «Аякс».

В межсезонье «сырные фермеры» провели шесть контрольных встреч, в которых трижды выиграли и столько же раз проиграли. Среди викторий выделим победу над чемпионом Греции ПАОКом — 1:0.

«Хеккен» в текущем чемпионате Швеции после 16 матчей имеет 30 баллов, с которыми «осы» располагаться на четвертом месте в таблице, отставая от третьего «Юргордена» всего на два балла.

В минувшем розыгрыше Лиги Европы клуб из Гетеборга прошел только один раунд и был выбит немецким «РБ Лейпцигом» — 1:1 и 0:4.

«АЗ Алкмаар» сильно играет на своей территории, и вряд ли скромный шведский клуб способен помешать одержать голландцам победу.

Ставка: победа «АЗ Алкмаара» за 1.59.

«Эспаньол» — «Стьярнан»

Футбол. Лига Европы. Второй квалификационный раунд

«Эспаньол» великолепно провел финиш в Примере, в восьми заключительных играх одержав пять побед, что позволило каталонцам пробиться в Лигу Европы.

В межсезонье испанский коллектив провел два товарищеских матча с командами низших дивизионов, в которых одержал две победы с общим счетом — 9:1.

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В первом раунде отбора исландская команда прошла эстонскую «Левадию». Дома северяне победили 2:1, а в гостях проиграли 2:3, забив второй гол на 122-й минуте овертайма, который позволил «звезде» выйти дальше.

Во внутреннем чемпионате «Стьярнан» после первого круга занимая лишь четвертое место в турнирной таблице с отставанием в десять очков от лидера.

Испанская команда намного сильнее своего предстоящего противника. Прогнозируем, что «Эспаньол» выиграет разгромно.

Ставка: победа «Эспаньола» с форой (-2,5) за 1.51.

Общий коэффициент — 3.79. 0