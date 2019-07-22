Экспресс дня 22 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате Швеции пройдут поединке 16 тура, а в датском первенстве состоится заключительная игра второго игрового дня.

«Кальмар» — «Юргорден»

Футбол. Швеция. Аллсвенскан. 16-й тур

У «Кальмара» на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате Швеции, последние три из которых команда проиграла. Среди этих поражений «красно-белые» уступили своему предстоящему сопернику на его территории — 0:2.

С 13 очками «Кальмар» находится на 13 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на два балла.

«Юргорден» заработал в 15 поединках 29 очков и идет на четвертой позиции в Аллсвенскан, отставая от третьей строки только на один пункт.

Клуб из Стокгольма не знает горечи поражения в чемпионате страны в семи встречах подряд, где он пять игр выиграл и два матча свел вничью.

Прогнозируем, что четвертая команда Аллсвенскан сможет рассчитывать на очки в игре с аутсайдером.

Ставка: Х2 за 1.33.

«Хаммарбю» — «Эльфсборг»

Футбол. Швеция. Аллсвенскан. 16-й тур

«Хаммарбю» после 15 туров расположился на седьмом месте в турнирной таблице Аллсвенскан, имея в своем активе 25 очков.

Одержав победы в двух последних играх чемпионата на аутсайдерами лиги, «зелено-белые» прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

У «Эльфсборга» на счету 18 пунктов в зачете и десятая позиция в турнирной таблице чемпионата Швеции.

Клуб из Буроса не может победить в Аллсвенскан уже в шести поединках кряду, проиграв в трех из них при трех ничейных результатах.

«Эльфсборг», который не так далеко находится от опасной зоной, должен дать бой «Хаммарбю». Предлагаем поставить на гостей с форой.

Ставка: победа «Эльфсборга» с форой (+2,5) за 1.24.

«Оденсе» — «Люнгбю»

Футбол. Дания. Суперлига. 2-й тур

«Оденсе» в новом чемпионате Дании провел только одну игру, в которой проиграл на своем поле чемпиону «Копенгагену» со счетом 2:3.

«Бело-синие» вели по ходу встречи со столичной командой в два мяча, но не смогли положить в свою копилку даже один балл.

«Люнгбю», который поднялся по итогам прошлого сезона из первой лиги, в первом туре датской Суперлиги дома обыграл «Ольборг» со счетом 2:0.

«Викинги» во многих компонентах уступили сопернику, но смогли реализовать свои моменты, в отличии от своего оппонента.

«Оденсе» обязан брать три очка в игре с новичком, который в первом туре победил благодаря большому везению.

Ставка: победа «Оденсе» за 1.58.

Общий коэффициент — 2.60. 0