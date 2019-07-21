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    «Локомотив» выиграет у чемпиона ФНЛ

    Экспресс дня 21 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 21 июля
    Алексей Миранчук
    В воскресенье, 21 июля, в чемпионате России по футболу продолжатся матчи второго тура.

    «Локомотив» — «Тамбов»

    Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

    Московский «Локомотив» отлично начал текущий сезон, одержав победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России. «Красно-зеленые» обыграли действующего чемпиона благодаря Алексею Миранчуку, оформившему дубль в концовке игры.

    А вот в первом туре российской Премьер-лиги подопечные Юрия Семина не справились с казанским «Рубином» (1:1), хотя чаще били по воротам и не реализовали пенальти.

    Матч против «Тамбова» тоже вряд ли получится простым, ведь это чемпион ФНЛ, который в первом туре элитного дивизиона достойно сыграл с «Зенитом» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    И все же уровень ФНЛ не дотягивает до РПЛ. Даже без Джефферсона Фарфана «Локо» превосходит соперника, которого обязан побеждать, чтобы не усугублять турнирное положение на старте чемпионата.

    Наш прогноз: победа «Локомотива» c форой -1 за 1.50.

    «Динамо» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

    Московское «Динамо» в чемпионате России стартовало с выездной ничьей в Туле, где обменялось голами с местным «Арсеналом» (1:1).

    «Бело-голубые» быстро вышли вперед усилиями Мигела Кардозу, но за шесть минут до конца основного времени пропустили обидный гол от Гии Григалавы.

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    Теперь же команда Дмитрия Хохлова возвращается на свой новенький стадион, на котором попробует огорчить «Рубин», который, как уже говорилось, в первом туре не дрогнул перед «Локомотивом» (1:1).

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    Эксперты пока не верят в казанскую команду, но нам понравилась их игра против «Локо», поэтому, как нам кажется, в матче с «Динамо» она способна побороться за очки.

    Наш прогноз: победа «Рубина» с форой +1 за 1.50.

    «Сочи» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

    «Сочи», выйдя в Премьер-лигу из ФНЛ, в межсезонье значительно обновил свой состав, заполучив в том числе нескольких игроков «Зенита»: Ибрагима Цаллагова, Ивана Новосельцева, Дмитрия Полоза и Эльмира Набиуллина.

    И уже в первом туре подопечные Александра Точилина были близки к сенсации, когда на «Открытие Арене» едва не отобрали очки у «Спартака» (0:1), пропустив единственный гол на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

    Все прогнозы на спорт

    Способен ли «Сочи» оказать давление на «Зенит»? Очевидно, тем более что «сине-бело-голубые» неубедительно сыграли против «Тамбова» (2:1).

    И все же мы бы ставили на гостей. Между клубами сейчас сложились неплохие отношения, так что вряд ли дебютант РПЛ осмелится их разрушать.

    Наш прогноз: «Зенит» выиграет и забьет больше 1,5 гола за 1.80.

    Общий коэффициент — 4.05. 0

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    Экспресс дня 21 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.05
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