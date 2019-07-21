Экспресс дня 21 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 21 июля, в чемпионате России по футболу продолжатся матчи второго тура.

«Локомотив» — «Тамбов»

Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

Московский «Локомотив» отлично начал текущий сезон, одержав победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России. «Красно-зеленые» обыграли действующего чемпиона благодаря Алексею Миранчуку, оформившему дубль в концовке игры.

А вот в первом туре российской Премьер-лиги подопечные Юрия Семина не справились с казанским «Рубином» (1:1), хотя чаще били по воротам и не реализовали пенальти.

Матч против «Тамбова» тоже вряд ли получится простым, ведь это чемпион ФНЛ, который в первом туре элитного дивизиона достойно сыграл с «Зенитом» (1:2).

Календарь и таблица РПЛ

И все же уровень ФНЛ не дотягивает до РПЛ. Даже без Джефферсона Фарфана «Локо» превосходит соперника, которого обязан побеждать, чтобы не усугублять турнирное положение на старте чемпионата.

Наш прогноз: победа «Локомотива» c форой -1 за 1.50.

«Динамо» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

Московское «Динамо» в чемпионате России стартовало с выездной ничьей в Туле, где обменялось голами с местным «Арсеналом» (1:1).

«Бело-голубые» быстро вышли вперед усилиями Мигела Кардозу, но за шесть минут до конца основного времени пропустили обидный гол от Гии Григалавы.

Теперь же команда Дмитрия Хохлова возвращается на свой новенький стадион, на котором попробует огорчить «Рубин», который, как уже говорилось, в первом туре не дрогнул перед «Локомотивом» (1:1).

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Эксперты пока не верят в казанскую команду, но нам понравилась их игра против «Локо», поэтому, как нам кажется, в матче с «Динамо» она способна побороться за очки.

Наш прогноз: победа «Рубина» с форой +1 за 1.50.

«Сочи» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. 2-й тур

«Сочи», выйдя в Премьер-лигу из ФНЛ, в межсезонье значительно обновил свой состав, заполучив в том числе нескольких игроков «Зенита»: Ибрагима Цаллагова, Ивана Новосельцева, Дмитрия Полоза и Эльмира Набиуллина.

И уже в первом туре подопечные Александра Точилина были близки к сенсации, когда на «Открытие Арене» едва не отобрали очки у «Спартака» (0:1), пропустив единственный гол на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

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Способен ли «Сочи» оказать давление на «Зенит»? Очевидно, тем более что «сине-бело-голубые» неубедительно сыграли против «Тамбова» (2:1).

И все же мы бы ставили на гостей. Между клубами сейчас сложились неплохие отношения, так что вряд ли дебютант РПЛ осмелится их разрушать.

Наш прогноз: «Зенит» выиграет и забьет больше 1,5 гола за 1.80.

Общий коэффициент — 4.05. 0