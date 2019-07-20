Экспресс дня 20 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате России пройдут поединки второго тура, а в Швеции стартует второй круг первенства.

«Крылья Советов» — «Арсенал» Тула

Футбол. Россия. РПЛ. 2-й тур

Самарская команда, которая сохранила прописку в элите российского футбола только после стыковых матчей против «Нижнего Новгорода» (3:1 и 0:1), хорошо стартовала в новом сезоне РПЛ.

В стартовом поединке чемпионата России-2019/20 «волжане» на своем поле нанесли поражение московскому ЦСКА со счетом 2:0 благодаря дублю Александра Соболева, забившего в течении семи минут второго тайма.

«Оружейники» финишировали в минувшем первенстве РПЛ на шестой позиции, дающее право взять участие в Лиге Европы, где туляки уже на следующей неделе сразятся с азербайджанским «Нефтчи».

В первом туре этого розыгрыша Премьер-лиги «пряники» сыграли дома вничью с московским «Динамо» (1:1), уйдя от поражения в самой концовке игры.

Прогнозируем, что хозяева, как минимум, не проиграют при своих зрителях сопернику, которому после этой встречи придется стартовать на евроарене.

Ставка: 1Х за 1.36.

ЦСКА — «Оренбург»

Футбол. Россия. РПЛ. 2-й тур

«Армейцы» неудачно провели подготовку к новому сезону, проиграв все три поединка на Кубке Матч Премьер, забив на том турнире только два гола при шести пропущенных.

Также «красно-синие» провально стартовали и в чемпионате страны, уступив со счетом 0:2 в гостях «Крыльям Советов». И теперь ЦСКА идет на самом дне в турнирной таблице РПЛ.

«Газовики», в отличии от своего противника, провели неплохую подготовку в матчах межсезонья, проиграв только в одной встрече из пяти.

Но в первом туре российского первенства также проиграли, уступив со счетом 1:2 на выезде «Ростову».

Московская команда на данный момент находится не в лучшей форме. И даже если и победит, то сделает это, скорее всего, минимально. Поэтому, ставим с форой на гостей.

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (+2) за 1.27.

АИК — «Хельсинборг»

Футбол. Швеция. Аллсвенскан. 17-й тур

АИК после 16 матчей чемпионата Швеции идет на второй позиции, имея в своем активе 31 очко и отстает от первого «Мальме» на четыре пункта.

Столичная команда за последние четыре поединка выиграла в трех из них при одном поражении, которое пришлось на выездную игру ЛЧ против армянского «Арарата» (1:2).

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«Хельсинборг» разместился с 17 очками после 15 игр на 11-й строке в турнирной таблице чемпионата Швеции.

«Красно-синие» на данный момент имеют 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, где они две встречи выиграли одну свели вничью.

На своем поле АИК играет очень сильно, редко отпуская с очками своих гостей. Считаем, что и сегодня столичные могут рассчитывать на три балла в игре с середняком первенства.

Ставка: победа АИКа за 1.72.

Общий коэффициент — 2.97. 0