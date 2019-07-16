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    «Црвена Звезда» подтвердит свой высокий класс

    Экспресс дня 16 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 16 июля
    «Судува» — «Црвена Звезда»
    Во вторник, 16 июля, в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда.

    «Црвена Звезда» — «Судува»

    Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

    В первом матче «Црвена Звезда» довольно неожиданно сыграла вничью в Литве (0:0). Да, сербы владели преимуществом, но оно было не таким подавляющим, как многие ожидали.

    Видимо, сказалась недооценка соперника, которую подопечные Владана Милоевича должны отбросить на своем поле, если хотят продолжить борьбу за выход в групповой этап.

    Нет никаких сомнений в том, что класс игроков «Црвены Звезды» выше, чем у футболистов «Судувы». Кроме того, в пользу коллектива из Белграда сыграет поддержка родных трибун.

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    Нам кажется, что «Црвена Звезда» должным образом настроится на игру и одержит уверенную победу.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой -2 за 1.63.

    «Торсхавн» — ХИК

    Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

    Финский ХИК успешно начал домашний матч против «Торсхавна», выйдя вперед уже на 21-й минуте, но спустя еще девять минут остался в меньшинстве из-за удаления Фаита Обилора.

    Играя вдесятером, чемпион Финляндии отнюдь не сник, а продолжил играть активно и забил еще пару мячей в ворота фарерской команды.

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    По составу ХИК превосходит своего оппонента, тем более что в его составе имеются легионеры из дальнего зарубежья, а также пара россиян — вратарь Максим Рудаков и полузащитник Иван Тарасов.

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    ХИКу совершенно не обязательно побеждать на Фарерских островах, но нам кажется, что он это сделает, поскольку его соперник выглядит слабо.

    Ставка: победа ХИКа за 1.75.

    «Валлетта» — «Дюделанж»

    Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

    «Валлетта» преподнесла сюрприз в Люксембурге, где сыграла вничью с местным «Дюделанжем» (2:2) и вдруг стала фаворитом пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Примечательно, что после первого тайма «Дюделанж» вел 2:0, но мальтийская команда нашла в себе силы отыграться.

    Выйдет ли теперь «Валлетта» во второй раунд? Сделать это будет сложно. Все-таки «Дюделанж» более опытный еврокубковый боец, да и на Мальте он смотрелся убедительнее, просто расслабился в неподходящий момент.

    У «Дюделанжа» теперь нет другого выхода, кроме как атаковать, так что ждем от него голов.

    Ставка: индивидуальный тотал «Дюделанжа» больше 1 за 1.51.

    Общий коэффициент — 4.30. 0

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    Экспресс дня 16 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.30
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