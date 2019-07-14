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    Как стартуют в РПЛ «Зенит» и «Краснодар»?

    Экспресс дня 14 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 14 июля
    «Зенит» начнет защиту титула
    Сегодня, 14 июля, состоится финал мужского Уимблдона, а также продолжатся поединки стартового тура в российской Премьер-лиге.

    Новак Джокович — Роджер Федерер

    Теннис. Уимблдон. Финал

    Джокович прибыл в Лондон в статусе действующего чемпиона. Всего на его счету четыре трофея Уимблдона в карьере.

    Первой ракетке мира в этом розыгрыше удалось пройти троих соперников в трех партиях, а по сету у Новака забрали только поляк Хуберт Хуркач (7:5, 6:7, 6:1, 6:4) и испанец Роберто Баутиста-Агут (6:2, 4:6, 6:3, 6:2). Тем не менее, даже здесь было понятно, что серьезных проблем у Джоковича не возникнет — играет он очень стабильно.

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    Федерер восемь раз покорял Уимблдон и является абсолютным рекордсменом по данному показателю. Третий номер рейтинга АТР в этом розыгрыше отдал по сету южноафриканцу Ллойду Харрису (3:6, 6:1, 6:2, 6:2), японцу Кеи Нисикори (4:6, 6:1, 6:4, 6:4) и испанцу Рафаэлю Надалю (7:6, 1:6, 6:3, 6:4).

    Встреча с Надалем стала особенным событием (как и всегда), а Роджер сумел победить лишь с пятого матчбола в четвертом сете. Федерер продолжает показывать феноменальную игру и не сбавляет обороты, стремясь завоевать 21-й титул «Большого шлема». Швейцарца не пугают затяжные поединки, поэтому Джоковичу просто не будет, хоть он и считается фаворитом.

    Ставка: тотал матча больше 37,5 гейма за 1.58.

    «Зенит» — «Тамбов»

    Футбол. РПЛ. 1-й тур

    «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом и опередил «Локомотив» на восемь очков, добыв путевку в группу Лиги чемпионов. В рамках предсезонной подготовки команда провела четыре контрольных поединка и все выиграла, пропустив всего один мяч.

    Питерцы разобрались с «Вакером» (6:1), «Левски» (1:0), «Гонведом» (3:0) и «Црвеной Звездой» (1:0). Старт нового сезона для подопечных Сергея Семака состоялся в Суперкубке России, где случилось поражение от «Локо» со счетом 2:3. Дубль на свой счет записал Сердар Азмун. Новичками «Зенита» этим летом стали защитник Дуглас из «Гамбурга» и хавбек Сутормин из «Рубина».

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    «Тамбов» стал чемпионом ФНЛ и напрямую вышел в элитный дивизион. В межсезонье клуб пополнили 17 новичков, но звезд среди них нет.

    Команда готовилась к сезону, отыграв шесть контрольных игр. Удалось одолеть ряд соперников из Беларуси, а ничья была зафиксирована против «Рубина».

    В предстоящей игре ожидаем уверенную победу «Зенита» в родных стенах. Дружина Семака в прошлом сезоне разбила «Тамбов» в Кубке России со счетом 5:0.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 гола за 1.70.

    «Ахмат» — «Краснодар»

    Футбол. РПЛ. 1-й тур

    Грозненцы стали восьмыми в прошлом сезоне, отстав от зоны еврокубков на четыре очка. При этом дома «Ахмат» проиграл только три из 15 поединков.

    В межсезонье был подписан экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, но он может не выйти на поле из-за травмы. В товарищеских играх были две победы и одна ничья.

    «Краснодар» выполнил свою задачу по итогам прошлого чемпионата России. «Черно-зеленые» вошли в топ-3 и выступят в квалификации Лиги чемпионов.

    В межсезонье краснодарцы выиграли Кубок Матч Премьер, добыв максимальный результат — три победы в трех матчах. Состоялись победы над «Спартаком» (2:1), ЦСКА (1:0) и «Ростовом» (3:0), а затем были поражения в спаррингах от «Урала» (0:2) и «Крыльев Советов» (1:2).

    Команда летом усилилась хавбеками Намли и де Виленой из Нидерландов, а также Кайо из Португалии.

    «Краснодар» однозначно будет ближе к победе, но «Ахмат» дома действует очень уверенно и вряд ли просто так отдаст очки. В прошлом сезоне в Грозном была зафиксирована ничья — 1:1.

    Ставка: победа «Ахмата» с форой +1 гол за 1.36.

    Общий коэффициент — 3.65. 0

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    Экспресс дня 14 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.65
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