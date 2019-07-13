Экспресс дня 13 июля. Прогнозы и ставки на футбол

«Урал» — «Уфа»
Футбол. РПЛ. 1-й тур
Екатеринбургская команда финишировала в минувшем чемпионате на десятой позиции, набрав в 30 поединках 38 очков, опередив зону переходных матчей на десять баллов.
«Урал» был очень близок к завоеванию путевки в Лигу Европы, но уступил в финале Кубка России «Локомотиву» со счетом 0:1. При подготовке к новому сезону «шмели» победили в трех контрольных поединках, пропустив в этих встречах только один гол.
Башкирцы сохранили прописку в Премьер-лиге только после стыковых игр с третьей командой ФНЛ. В противостоянии с «Томь» уфимцы дома победили 2:0, а в гостях уступили 0:1.
По итогам чемпионата «горожане» заняли 14 место в турнирной таблице РПЛ, опередив зону прямого вылета на пять баллов. Пять контрольных встреч принесли «Уфе» две победы и три поражения.
Игра минувшего первенства закончилась между этими командами в Екатеринбурге вничью — 1:1.
Прогнозируем, что и в новом сезоне «Урал» на своей арене не проиграет гостям из Уфы.
Ставка: 1Х за 1.29.
«Спартак» — «Сочи»
Футбол. РПЛ. 1-й тур
«Красно-белые» заняли в прошлом чемпионате только пятое место, которое дает им право сыграть в квалификации Лиги Европы. При подготовке к новому сезону москвичи приняли участие в Кубке Матч Премьер, где обыграли ЦСКА (3:1), но проиграли «Ростову» (0:2) и «Краснодару» (1:2).
В межсезонье в московской команде произошла большая чистка. Покинули клуб Глушаков, Комбаров, Боккети и Зе Луиш. Среди приобретений выдели покупку хавбека Баду из «Вольфсбурга» и форварда Понсе из «Ромы».
ФК «Сочи» занял второе место в ФНЛ и повысился в классе. В 38 поединках первенства первой лиги «южане» добыли 21 виктории при 12 ничьих и семи поражениях, показав вторую результативность в дивизионе.
Сочинская команда для усиления состава подписала на данный момент десять футболистов, четыре из которых были приобретены у «Зенита».
Хоть у «Спартака» произошли существенные изменения в составе, он обязан на своей арене обыграть абсолютного дебютанта высшей лиги.
Ставка: победа «Спартака» за 1.45.
«Ростов» — «Оренбург»
Футбол. РПЛ. 1-й тур
«Ростов» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ финишировал на девятой позиции в турнирной таблице, отстав от шестой еврокубковой строки на пять баллов.
В межсезонье дончане приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором обыграли «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1), но уступили «Краснодару» (0:3).
«Оренбург» закончил прошлый чемпионат двумя позициями выше в турнирной таблице, оказавшись на расстоянии трех пунктов от еврокубковой зоны.
В пяти летних спаррингах «газовики» уступили только чемпиону Румынии «Клужу» (0:1), также две встречи выиграли (среди викторий и победа над чемпионом Дании «Копенгагеном» — 2:0) и столько же свели вничью.
В прошлом сезоне «Оренбург» дважды выиграл у «Ростова»: 3:0 дома и 1:0 в гостях.
Большинство матчей с участием дончан не приносили много забитых мячей. Думаем, что и в этой встрече будет также.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.48.
Общий коэффициент — 2.76. 0