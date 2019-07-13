Экспресс дня 13 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 13 июля, продолжатся поединки стартового тура в российской Премьер-лиге.

«Урал» — «Уфа»

Футбол. РПЛ. 1-й тур

Екатеринбургская команда финишировала в минувшем чемпионате на десятой позиции, набрав в 30 поединках 38 очков, опередив зону переходных матчей на десять баллов.

«Урал» был очень близок к завоеванию путевки в Лигу Европы, но уступил в финале Кубка России «Локомотиву» со счетом 0:1. При подготовке к новому сезону «шмели» победили в трех контрольных поединках, пропустив в этих встречах только один гол.

Башкирцы сохранили прописку в Премьер-лиге только после стыковых игр с третьей командой ФНЛ. В противостоянии с «Томь» уфимцы дома победили 2:0, а в гостях уступили 0:1.

По итогам чемпионата «горожане» заняли 14 место в турнирной таблице РПЛ, опередив зону прямого вылета на пять баллов. Пять контрольных встреч принесли «Уфе» две победы и три поражения.

Игра минувшего первенства закончилась между этими командами в Екатеринбурге вничью — 1:1.

Прогнозируем, что и в новом сезоне «Урал» на своей арене не проиграет гостям из Уфы.

Ставка: 1Х за 1.29.

«Спартак» — «Сочи»

Футбол. РПЛ. 1-й тур

«Красно-белые» заняли в прошлом чемпионате только пятое место, которое дает им право сыграть в квалификации Лиги Европы. При подготовке к новому сезону москвичи приняли участие в Кубке Матч Премьер, где обыграли ЦСКА (3:1), но проиграли «Ростову» (0:2) и «Краснодару» (1:2).

В межсезонье в московской команде произошла большая чистка. Покинули клуб Глушаков, Комбаров, Боккети и Зе Луиш. Среди приобретений выдели покупку хавбека Баду из «Вольфсбурга» и форварда Понсе из «Ромы».

ФК «Сочи» занял второе место в ФНЛ и повысился в классе. В 38 поединках первенства первой лиги «южане» добыли 21 виктории при 12 ничьих и семи поражениях, показав вторую результативность в дивизионе.

Сочинская команда для усиления состава подписала на данный момент десять футболистов, четыре из которых были приобретены у «Зенита».

Хоть у «Спартака» произошли существенные изменения в составе, он обязан на своей арене обыграть абсолютного дебютанта высшей лиги.

Ставка: победа «Спартака» за 1.45.

«Ростов» — «Оренбург»

Футбол. РПЛ. 1-й тур

«Ростов» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ финишировал на девятой позиции в турнирной таблице, отстав от шестой еврокубковой строки на пять баллов.

В межсезонье дончане приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором обыграли «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1), но уступили «Краснодару» (0:3).

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» закончил прошлый чемпионат двумя позициями выше в турнирной таблице, оказавшись на расстоянии трех пунктов от еврокубковой зоны.

В пяти летних спаррингах «газовики» уступили только чемпиону Румынии «Клужу» (0:1), также две встречи выиграли (среди викторий и победа над чемпионом Дании «Копенгагеном» — 2:0) и столько же свели вничью.

В прошлом сезоне «Оренбург» дважды выиграл у «Ростова»: 3:0 дома и 1:0 в гостях.

Большинство матчей с участием дончан не приносили много забитых мячей. Думаем, что и в этой встрече будет также.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.48.

Общий коэффициент — 2.76. 0