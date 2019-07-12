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    Как «Динамо» и «Арсенал» откроют новый сезон РПЛ?

    Экспресс дня 12 июля. Прогнозы и ставки на теннис и футбол

    Прогноз на Экспресс дня 12 июля
    «Арсенал» сыграет дома
    В пятницу, 12 июля, на Уимблдоне состоятся два мужских полуфинала в одиночном разряде, а в России стартует новый сезон РПЛ.

    Роджер Федерер — Рафаэль Надаль

    Т

    еннис. Уимблдон. Полуфинал

    Федерер является мастером травяного покрытия и продолжает борьбу за титул на Уимблдоне — здесь он уже восемь раз становился чемпионом.

    На текущем турнире швейцарец проиграл всего две партии: в первом круге в поединке против южноафриканца Ллойда Харриса (3:6, 6:1, 6:2, 6:2) и в четвертьфинале во встрече с японцем Кеи Нисикори (4:6, 6:1, 6:4, 6:4).

    Куда более уверенно второй номер посева прошел британца Джея Кларка (6:1, 7:6, 6:2), француза Люку Пуя (7:5, 6:2, 7:6) и итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:2, 6:2).

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    Надаль предпочитает грунт, но все равно остается универсальным игроком, что подтвердил на Уимблдоне.

    Только против австралийца Ника Кирьоса Рафа отдал один сет — 6:3, 3:6, 7:6, 7:6. В остальных играх все заканчивалось в трех сетах — против японца Юити Сугиты (6:3, 6:1, 6:3), француза Жо-Вильфрида Тсонга (6:2, 6:3, 6:2), португальца Жуана Соузы (6:2, 6:2, 6:2) и американца Сэма Куэрри (7:5, 6:2, 6:2)

    По личным встречам Рафа ведет 24-15, он же побеждал недавно в полуфинале Ролан Гаррос — 6:3, 6:4, 6:2. При этом на траве Роджер выиграл два из трех очных поединка. Мы ждем, что будет напряженная борьба.

    Ставка: тотал больше 39,5 гейма за 1.74.

    Новак Джокович — Роберто Баутиста-Агут

    Теннис. Уимблдон. Полуфинал

    Джокович за весь Уимблдон отдал соперникам всего один сет. Это было против Хуберта Гуркача. Поляк провел один из лучших матчей в карьере, поэтому сумел создать относительные проблемы звезде Тура.

    Далее были Умбер и Гоффин, с которыми Новак разобрался очень уверенно, отдав восемь и шесть геймов соответственно.

    Баутиста-Агут на этом Уимблдоне получил довольно простую сетку, чем успешно воспользовался, отдав по ходу выступлений только одну партию.

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    Самым сложным оппонентом можно назвать россиянина Карена Хачанова, с которым испанец разобрался в трех партиях — 6:3, 7:6, 6:1. В последних двух поединках были обыграны Бенуа Пэр и Гвидо Пелья, который, между прочим, и сумел взять тот самый сет.

    В этом году Джокович два раза проигрывал Баутиста-Агуту — в Дохе и Майами, но тепер у серба есть шанс взять реванш. Новак в отличной форме, а его соперник довольно часто ошибается и не впечатляет подачей. Мы верим, что у него это получится.

    Ставка: победа Джоковича с форой -7 геймов за 1.82.

    «Арсенал» Тула — «Динамо»

    Футбол. РПЛ. 1-й тур

    «Канониры» сумели завершить сезон на мажорной для себя ноте, добыв путевку в квалификацию Лиги Европы, заняв шестое место. В межсезонье команда провела пять товарищеских игр.

    Стартовал «Арсенал» с поражения от «Авангарда» (0:4), но затем «пушкари» сыграли вничью с «Лучом» 0:0, затем выиграли у клуба «Вакер Инсбрук» 1:3 и расписали две мировые кряду с «Пршибрам» (0:0) и «Зальцбургом» (1:1).

    Московское «Динамо» заврешило прошлый сезон на 12-й позиции, что является провальным результатом. В рамках предсезонной подготовки было пять игр, из которых команда выиграла четыре и однажды сыграла вниью с пражской «Спартой» — 1:1.

    «Арсенал» и «Динамо» встречались в заключительном туре прошлого сезона Премьер-лиги. Тогда была зафиксирована ничья — 3:3. Сейчас будет старт сезона и такого количества голов ждать не стоит.

    Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.49.

    Общий коэффициент — 4.71. 0

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    Экспресс дня 12 июля. Прогнозы и ставки на теннис и футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.71
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