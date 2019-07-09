ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 2-8 июля Рафаэль НадальУимблдон. Вылет Барти и Квитовой, уверенные победы Надаля, Федерера и Джоковича Мексика в 11-й раз выиграла Золотой кубокМексика — король КОНКАКАФ
  • 11:58
    • У ПСЖ нет предложений по Неймару
  • 11:28
    • Трансфер Яниса Хаджи в «Ман Сити» сорвался из-за «Жироны»
  • 11:13
    • Терри претендует на пост наставника «Ньюкасла»
  • 10:58
    • Балотелли может вернуться в АПЛ
  • 10:43
    • Игуаин не хочет покидать «Ювентус»
  • 10:28
    • Де Лигт не перейдет в ПСЖ
  • 10:14
    • «Краснодар» представил новую форму
    Все новости спорта

    Как стартуют в еврокубках шотландские гранды?

    Экспресс дня 9 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 9 июля
    Стивен Джеррард
    Во вторник, 9 июля, по всей Европе стартуют первые матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    «Астана» — «ЧФР Клуж»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    Казахстанский гранд, который является лидером нынешнего сезона на внутренней арене, в последние четыре года неизменно играл на групповых стадиях еврокубков — один раз в ЛЧ и три раза в ЛЕ.

    Более того, в сезоне 2017/18 «Астане» удалось выйти в плей-офф Лиги Европы, где команда вылетела от португальского «Спортинга» — 1:3 и 3:3.

    В прошлом сезоне «желто-голубые» также начинали в Лиге чемпионов, преодолели три раунда отбора, но в итоге были остановлены хорватским «Динамо» (0:2 и 0:1), а затем отправились в Лигу Европы. Там удалось пробиться в группу, но итоговое третье место не позволило выйти в плей-офф.

    Все прогнозы на футбол

    «Клуж» выступал в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, но вылетел сразу. Во втором раунде отбора румыны уступили чемпиону Швеции (0:1, 1:1) и отправились в Лигу Европы. Там не удалось выйти даже в группу. Случилась сенсация — команда уступила «Дюделанжу» из Люксембурга (2:3, 0:2).

    Казахстанцы — более опытный коллектив, который на своем поле обязан побеждать, хотя много голов вряд ли будет.

    Ставка: победа «Астаны» за 1.89.

    «Сент-Джозефс» — «Рейнджерс»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Сент-Джозефс» — команда из экзотического чемпионата Гибралтара. По итогам прошлого года коллектив занял третье место, отстав от чемпиона «Линколь Ред Импс» на 11 очков.

    Для подопечных Рауля Прокопио это уже вторая стадия Лиги Европы текущего сезона. В предварительном раунде была пройдена «Приштина» из Косово — 1:1 и 2:0.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    «Рейнджерс» удалось стать вторым в прошлом розыгрыше чемпионате Шотландии. Теперь подопечные Стивена Джеррарда проведут первый официальный матч сезона.

    Команда провела всего один контрольный матч, но все равно находится в неплохой форме, если учитывать уровень предстоящего соперника. Был разгромлен «Оксфорд Юнайтед» со счетом 5:0. Ждем, что и в еврокубках старт для Джеррарда и компании будет успешным.

    Ставка: победа «Рейнджерс» с форой -2,5 гола за 1.65.

    «Сараево» — «Селтик»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    В прошлом сезоне «Сараева» удалось выиграть чемпионат Боснии и Герцеговины. Команда опередила «Зриньски на пять очков» и добыла свой третий титул в истории первенства.

    В последний раз коллектив не сумел пройти первый раунд квалификации ЛЧ еще в 2015 году, когда состоялись два поражения от польского «Леха» — 0:2 и 0:1.

    «Селтик» остается главной силой чемпионата Шотландии. В прошлом сезоне команда в восьмой раз подряд стала чемпионом, добыв 50-е золото в своей истории и опередив «Рейнджерс» на девять очков.

    В прошлой кампании команда также стартовала в первом раунде отбора ЛЧ, где прошла армянский «Алашкерт», но до плей-офф дело так и не дошло. Непреодолимой преградой стал греческий АЕК.

    Таким образом, шотландцев ждет сложный путь в групповой этап, но вряд ли он оборвется на этой стадии. Ожидаем, что британцы добудут преимущество уже на выезде.

    Ставка: победа «Селтика» за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.77. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Элисон Риске
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Астана — ЧФР Клуж
  • Сегодня в 16:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — АИК
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ХИК Хельсинки — ХБ Торсхавн
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Рейнджерс
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Сараево — Селтик
  • Сегодня в 20:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Судува — Црвена Звезда
  • Сегодня в 21:00
    •  1.30
  • Прогноз на матч Партизан Тирана — Карабах
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сенегал — Бенин
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шериф — Сабуртало
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч БАТЭ — Пяст
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец
  • Завтра в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Сутьеска
  • Завтра в 21:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Завтра в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Линфилд — Русенборг
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрий Семин с Суперкубком
  • «Локо» и «Зенит» выдали шоу. Трофей «красно-зеленым» принес Миранчук
    • 00:57 07/07/2019     Джиджи Буффон
  • Буффон и «Ювентус»: последний забег за Лигой чемпионов
    • 03:23 06/07/2019     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
    • Вчера в 20:14
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 9 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.77
    Тоже интересно
    Маркиньос Футбол Справились и без Неймара. Бразилия выиграла Кубок Америки на родной землеВ финале подопечные Тите расправились с командой Перу Вчера в 14:520
  • 08:59
    • Федерер установил рекорд по победам на турнире «Большого шлема»
  • 08:28
    • «Сампдория» готовит аренду игрока «Зенита» с правом выкупа
  • 08:12
    • «МЮ» хочет расстаться с экс-защитником «Спартака»
    Фреска с изображением Мохамеда Салаха Футбол Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мираФорвард «Ливерпуля» не забывает о месте, в котором родился и вырос 07/07/2019 в 21:210
  • Экспресс дня

  • Как стартуют в еврокубках шотландские гранды?
  • 4.77
    •
  • 11:44
    • «Финикс» подписал Рикки Рубио
  • 08:46
    • «Адмирал» усилился шведским защитником
  • 00:55
    • Тунис по пенальти одолел Гану и вышел в четвертьфинал Кубка Африки
    Лионель Месси Футбол Удаление Месси затмило все. Аргентина нашла себя, Чили прощается с эпохойАргентинцы сумели завоевать бронзовые медали Кубка Америки, но все обсуждали не результат, а скандал с удалениями 07/07/2019 в 13:020
  • 00:46
    • Каземиро прокомментировал поведение Месси на Копа Америка
  • 20:53
    • Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ
  • 00:19
    • Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 30 000
  • рублей
    призы
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие