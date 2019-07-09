Экспресс дня 9 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 9 июля, по всей Европе стартуют первые матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Астана» — «ЧФР Клуж»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Казахстанский гранд, который является лидером нынешнего сезона на внутренней арене, в последние четыре года неизменно играл на групповых стадиях еврокубков — один раз в ЛЧ и три раза в ЛЕ.

Более того, в сезоне 2017/18 «Астане» удалось выйти в плей-офф Лиги Европы, где команда вылетела от португальского «Спортинга» — 1:3 и 3:3.

В прошлом сезоне «желто-голубые» также начинали в Лиге чемпионов, преодолели три раунда отбора, но в итоге были остановлены хорватским «Динамо» (0:2 и 0:1), а затем отправились в Лигу Европы. Там удалось пробиться в группу, но итоговое третье место не позволило выйти в плей-офф.

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«Клуж» выступал в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, но вылетел сразу. Во втором раунде отбора румыны уступили чемпиону Швеции (0:1, 1:1) и отправились в Лигу Европы. Там не удалось выйти даже в группу. Случилась сенсация — команда уступила «Дюделанжу» из Люксембурга (2:3, 0:2).

Казахстанцы — более опытный коллектив, который на своем поле обязан побеждать, хотя много голов вряд ли будет.

Ставка: победа «Астаны» за 1.89.

«Сент-Джозефс» — «Рейнджерс»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Сент-Джозефс» — команда из экзотического чемпионата Гибралтара. По итогам прошлого года коллектив занял третье место, отстав от чемпиона «Линколь Ред Импс» на 11 очков.

Для подопечных Рауля Прокопио это уже вторая стадия Лиги Европы текущего сезона. В предварительном раунде была пройдена «Приштина» из Косово — 1:1 и 2:0.

«Рейнджерс» удалось стать вторым в прошлом розыгрыше чемпионате Шотландии. Теперь подопечные Стивена Джеррарда проведут первый официальный матч сезона.

Команда провела всего один контрольный матч, но все равно находится в неплохой форме, если учитывать уровень предстоящего соперника. Был разгромлен «Оксфорд Юнайтед» со счетом 5:0. Ждем, что и в еврокубках старт для Джеррарда и компании будет успешным.

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой -2,5 гола за 1.65.

«Сараево» — «Селтик»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В прошлом сезоне «Сараева» удалось выиграть чемпионат Боснии и Герцеговины. Команда опередила «Зриньски на пять очков» и добыла свой третий титул в истории первенства.

В последний раз коллектив не сумел пройти первый раунд квалификации ЛЧ еще в 2015 году, когда состоялись два поражения от польского «Леха» — 0:2 и 0:1.

«Селтик» остается главной силой чемпионата Шотландии. В прошлом сезоне команда в восьмой раз подряд стала чемпионом, добыв 50-е золото в своей истории и опередив «Рейнджерс» на девять очков.

В прошлой кампании команда также стартовала в первом раунде отбора ЛЧ, где прошла армянский «Алашкерт», но до плей-офф дело так и не дошло. Непреодолимой преградой стал греческий АЕК.

Таким образом, шотландцев ждет сложный путь в групповой этап, но вряд ли он оборвется на этой стадии. Ожидаем, что британцы добудут преимущество уже на выезде.

Ставка: победа «Селтика» за 1.53.

Общий коэффициент — 4.77. 0