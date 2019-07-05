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    Пробьется ли Медведев в четвертый раунд Уимблдона?

    Экспресс дня 5 июля. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

    Прогноз на Экспресс дня 5 июля
    Даниил Медведев
    На Уимблдонском турнире пройдут матчи третьего раунда, а на футбольном кубке африканских наций начнется 1/8 финала.

    Даниил Медведев — Давид Гоффин

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    Теннис. Уимблдон. Третий круг

    В этом сезоне российскому теннисисту можно занести в актив полуфинал турнира в Лондоне, где он проиграл за выход в финал Жилю Симоне (7:6, 4:6, 3:6).

    Уроженец Москвы на Уимблдоне пока выступает уверенно. Медведев победил опытного Паоло Лоренци в первой встрече (6:3, 7:6, 7:6), а затем одолел Алексея Попырина (6:7, 6:1, 6:4, 6:4).

    Перед Уимблдоном бельгиец провел два турнира на траве. Он неплохо выступил в Хертогенбосе, а также дошел до финала на турнире в Халле, где уступил Роджеру Федереру (6:7, 1:6).

    Уимблдон начался для 23-й ракетки мира с победы над Брэдли Кланом (6:4, 6:4, 6:4). Во втором круге Гоффину хватило три сета, чтобы отправить отдыхать Жереми Шарди (6:2, 6:4, 6:3).

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    • В поединке двух равных соперников ожидаем, что будет сыграно больше 38,5 гейма.

    Ставка: ТБ 38,5 гейма за 1.90.

    Марокко — Бенин

    Футбол. КАН. 1/8 финала

    Сборная Марокко на групповом этапе показала 100% результат, обыграв всех своих оппонентов с одинаковым результатом по 1:0.

    На старте розыгрыша марокканцы переиграли команду Намибии, а затем одолели Кот-д’Ивуар и ЮАР. Примечательно, что в двух из трех матчей победные голы были забиты в самом конце поединка.

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    Бенинцы на этом турнире еще не проигрывали, но и не выигрывали также. Все три поединка на групповом этапе они свели вничью.

    Сначала расписали мировую с командой Ганы со счетом 2:2, где Бенин играл почти весь второй тайм в большинстве. В двух других встречах были зафиксированы 0:0 с Гвинеей-Бисау и Камеруном.

    Прогнозируем, что сборная Марокко сможет пройти своего соперника, который уже и так добился своего наивысшего результата.

    Ставка: проход сборной Марокко за 1.23.

    Уганда — Сенегал

    Футбол. КАН. 1/8 финала

    Сборная Уганды на групповой стадии показала полный паритет — одна победа, одна ничья и одно поражение, разница мячей — 3:3.

    Начали этот турнир «журавли» с победы над сборной ДР Конго (2:0), затем расписали мировую с командой Зимбабве (1:1). В последнем туре уступили Египту (0:2).

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    Команда Сенегала закончила групповой раунд на втором месте в своем квартете, набрав в трех поединках шесть пунктов (две виктории и одно поражение).

    Обыграли национальные команды Танзании (2:0) и Кении (3:0), проигрыш пришелся на игру против Алжира (0:1), прервав этим свою 7-матчевую выигрышную серию.

    Сенегальцы явно сильнее своего предстоящего оппонента. Считаем, что у Мане и ко не должно быть больших проблем с выходом в четвертьфинал.

    Ставка: проход сборной Сенегала за 1.21.

    Общий коэффициент — 2.82. 0

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    Экспресс дня 5 июля. Прогнозы и ставки на футбол и теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.82
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