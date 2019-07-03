Экспресс дня 3 июля. Прогнозы и ставки на теннис

Сегодня, 3 июля, на Уимблдонском турнире пройдут поединке второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Симона Халеп — Михаэла Бузарнеску

Теннис. Уимблдон. Второй круг

Румынская теннисистка в этом сезоне сыграла в 40 поединках, в которых она победила 30 раз. Но побед на соревнованиях в этом году не было. Румынка дважды играла в финалах на турнирах в Дохе и Мадриде, где уступила.

На Уимблдоне 7 ракетка рейтинга WTA стартовала с победы в двух партиях в 1/64 финала над белоруской Александрой Саснович (6:4, 7:5).

Бузарнеску в 2019 году приняла участие в 26 матчах, где победила всего лишь в восьми играх. Максимальный результат Михаэлы в этом сезоне — 1/8 финала турнира, куда она пробивалась четыре раза.

На кортах Лондона румынская теннисистка, которая занимает 53-е место в рейтинге, в первом раунде переиграла американку Джессику Пегулу — 6:4, 6:4.

В противостоянии двух соотечественниц прогнозируем победу в двух сетах более опытной Халеп.

Ставка: победа Халеп со счетом 2:0 за 1.57.

Карен Хачанов — Фелисиано Лопес

Теннис. Уимблдон. Второй круг

Турниров 9 ракетка мира в этом году не выигрывал, хорошо он выглядел на «Индиан Уэллс», где дошел до четвертьфинала, уступив там в упорной борьбе Надалю.

На старте Уимблдона Хачанов не без труда прошел корейца Во Квун Суна (7:6, 6:4, 4:6, 7:5).

37-летний испанец совсем недавно стал победителем турнира в Лондоне как в парном разряде, так и в одиночном.

54-я ракетка мира Уимблдон начал с уверенной победы. Лопес не оставил шансов Маркосу Хирону, одолев его в трех партиях (6:4, 6:2, 6:4).

У россиянина больше шансов на победу будет в пятисетовом формате, все-таки он намного моложе, чем его оппонент.

Ставка: победа Хачанова за 1.80.

Новак Джокович — Денис Кудла

Теннис. Уимблдон. Второй круг

2019 год Джокович начинал с титула на Australian Open, разбив в финале всухую Надаля. Также можно отметить победу на грунте в Мадриде, финал Рима и полуфинал «Ролан Гарроса». В преддверии Уимблдона Новак отказался от участия в официальных травяных турнирах.

В первом круге Уимблдона сербу удалось легко обыграть Филиппа Кольшрайбера (6:3, 7:5, 6:3). Первая ракетка мира просто перехватил инициативу и не дал сопернику ни малейшего шанса.

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Кудла занимает 111-ю позицию в мировом рейтинге АТР. На травя в 2019-м году 26-летний спортсмен сыграл уже 13 матчей. В данных встречах американец одержал 8 победы и потерпел 5 поражений.

В первом круге Уимблдона Кудла разгромил теннисиста из Туниса Малика Жазири — 6:4, 6:1, 6:3.

Джокович должен без проблем выйдет в третий круг. И, вероятнее всего, одержит победу в трех сетах.

Ставка: победа Джоковича со счетом 3:0 за 1.18.

Общий коэффициент — 3.33. 0