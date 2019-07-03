ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филиппе КоутиньоТоп-5 звезд, которые обязаны перезапустить карьеру Антуан ГризманнВ погоне за Неймаром и Гризманном. Стоит ли «Барселоне» подписывать их обоих? Анжелик КерберУимблдон. Кербер, Федерер и Надаль вышли во второй круг, Шарапова вылетела
  • 10:04
    • Мбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне
  • 07:43
    • Сборная Бразилии обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
  • 00:02
    • Определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций
  • 23:11
    • Сборная России — в четвертьфинале Евробаскета
  • 22:54
    • Маркизио может вернуться в «Ювентус
  • 22:20
    • «Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»
  • 21:52
    • Надаль разгромил Сугиту на Уимблдоне
    Все новости спорта

    Фавориты выйдут в третий круг Уимблдона

    Экспресс дня 3 июля. Прогнозы и ставки на теннис

    Прогноз на Экспресс дня 3 июля
    Новак Джокович
    Сегодня, 3 июля, на Уимблдонском турнире пройдут поединке второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

    Симона Халеп — Михаэла Бузарнеску

    .

    Теннис. Уимблдон. Второй круг

    Румынская теннисистка в этом сезоне сыграла в 40 поединках, в которых она победила 30 раз. Но побед на соревнованиях в этом году не было. Румынка дважды играла в финалах на турнирах в Дохе и Мадриде, где уступила.

    На Уимблдоне 7 ракетка рейтинга WTA стартовала с победы в двух партиях в 1/64 финала над белоруской Александрой Саснович (6:4, 7:5).

    Бузарнеску в 2019 году приняла участие в 26 матчах, где победила всего лишь в восьми играх. Максимальный результат Михаэлы в этом сезоне — 1/8 финала турнира, куда она пробивалась четыре раза.

    На кортах Лондона румынская теннисистка, которая занимает 53-е место в рейтинге, в первом раунде переиграла американку Джессику Пегулу — 6:4, 6:4.

  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • Анонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона
  • 30/06/2019

    • В противостоянии двух соотечественниц прогнозируем победу в двух сетах более опытной Халеп.

    Ставка: победа Халеп со счетом 2:0 за 1.57.

    Карен Хачанов — Фелисиано Лопес

    .

    Теннис. Уимблдон. Второй круг

    Турниров 9 ракетка мира в этом году не выигрывал, хорошо он выглядел на «Индиан Уэллс», где дошел до четвертьфинала, уступив там в упорной борьбе Надалю.

    На старте Уимблдона Хачанов не без труда прошел корейца Во Квун Суна (7:6, 6:4, 4:6, 7:5).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    37-летний испанец совсем недавно стал победителем турнира в Лондоне как в парном разряде, так и в одиночном.

    54-я ракетка мира Уимблдон начал с уверенной победы. Лопес не оставил шансов Маркосу Хирону, одолев его в трех партиях (6:4, 6:2, 6:4).

    У россиянина больше шансов на победу будет в пятисетовом формате, все-таки он намного моложе, чем его оппонент.

    Ставка: победа Хачанова за 1.80.

    Новак Джокович — Денис Кудла

    .

    Теннис. Уимблдон. Второй круг

    2019 год Джокович начинал с титула на Australian Open, разбив в финале всухую Надаля. Также можно отметить победу на грунте в Мадриде, финал Рима и полуфинал «Ролан Гарроса». В преддверии Уимблдона Новак отказался от участия в официальных травяных турнирах.

    В первом круге Уимблдона сербу удалось легко обыграть Филиппа Кольшрайбера (6:3, 7:5, 6:3). Первая ракетка мира просто перехватил инициативу и не дал сопернику ни малейшего шанса.

    Все прогнозы на спорт

    Кудла занимает 111-ю позицию в мировом рейтинге АТР. На травя в 2019-м году 26-летний спортсмен сыграл уже 13 матчей. В данных встречах американец одержал 8 победы и потерпел 5 поражений.

    В первом круге Уимблдона Кудла разгромил теннисиста из Туниса Малика Жазири — 6:4, 6:1, 6:3.

    Джокович должен без проблем выйдет в третий круг. И, вероятнее всего, одержит победу в трех сетах.

    Ставка: победа Джоковича со счетом 3:0 за 1.18.

    Общий коэффициент — 3.33. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Сегодня в 19:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Чили — Перу
  • Завтра в 03:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чили — Перу
  • Завтра в 03:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Ямайка — США
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Энгордани — Ла Фиорита
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кардифф Метрополитан — Прогрес Нидеркорн
  • Завтра в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — Баллимена Юнайтед
  • Завтра в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Европа — Сан-Жулиа
  • Завтра в 21:30
    •  1.49
  • Прогноз на матч Тре Фиори — КИ Клаксвик
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
  • Бразилия не решила главную проблему для победы на Кубке Америки
    • 18:07 28/06/2019     Джанлуиджи Буффон
  • Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля
    • 20:54 01/07/2019     Чили заслуженно вышла в полуфинал
  • Колумбия мучится от проклятия Чили
    • 17:38 29/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 3 июля. Прогнозы и ставки на теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.33
    Тоже интересно
    Кристиан Эриксен Футбол Как потратить 200 миллионов. Кого может подписать «МЮ», если продаст Погба и Лукаку?Четыре варианта для «Манчестер Юнайтед» Вчера в 16:020
  • 08:51
    • Кокорина выпустили из СИЗО на реабилитацию
  • 08:21
    • Мексика — первый финалист Золотого кубка КОНКАКАФ
  • 10:53
    • «Чайка» усилилась футболистами из клубов РПЛ
    Фабиан Руис Футбол Испания получила своего Месси и вернулась на вершинуКак ей удалось выиграть молодежный Евро U21? Вчера в 01:450
  • Экспресс дня

  • Фавориты выйдут в третий круг Уимблдона
  • 3.33
    •
  • 10:37
    • «Барселона» готова продать Умтити
  • 10:19
    • Скалони: Арбитр повлиял на ход матча Бразилия — Аргентина
  • 08:36
    • Алиссон продлил сухую серию до 9 матчей подряд
    Джанлуиджи Буффон Футбол Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июляГде будет играть Буффон, что делать с Неймаром, кем активно интересуется «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней 01/07/2019 в 20:540
  • 08:06
    • Месси не планирует уходить из сборной Аргентины
  • 21:42
    • Шарапова не доиграла матч с Пармантье
  • 19:34
    • «Тоттенхэм» приобрел полузащитника у «Лиона»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 30 000
  • рублей
    призы
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие