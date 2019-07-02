Экспресс дня 2 июля. Прогнозы и ставки на футбол

На КАН-2019 состоятся заключительные поединки группового этапа, которые определят состав участников 1/8 финала.

Бенин — Камерун

Футбол. КАН. Групповой этап

Сборная Бенина оба матча на КАН сыграла вничью. На старте турнира бенинцы расписали мировую с Ганой со счетом 2:2, а во втором матче турнира поделила очки с Гвинеей-Бисау — 0:0.

С двумя очками Бенин делит 2-3 место с ганцами в квартете F. И для выхода в раунд плей-офф команде должно хватить ничейного результата в предстоящем поединке.

У сборной Камеруна на счету четыре пункта и первая строчка в этой группе. «Неукротимые львы» уже досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала КАН-2019.

Начали континентальный розыгрыш камерунцы с победы над сборной Гвинеи-Бисау со счетом 2:0, а во втором туре разошлись миром с командой Ганы — 0:0.

Прогнозируем, что сборная Бенина не проиграет в этом поединке и сможет продолжить участие в континентальном турнире.

Ставка: 1Х за 1.64.

Гвинея-Бисау — Гана

Футбол. КАН. Групповой этап

Национальная команда Гвинеи-Бисау с одним пунктом замыкает квартет F. Но она отстает всего лишь на один балла от второй позиции.

На полях Египта гвинейцы еще не забивали в ворота соперников. На старте континентального турнира они уступили камерунцам (0:2), а затем сыграли вничью с бенинцами (0:0).

«Черные звезды» оба своих матча на КАН-2019 свели вничью. В первом туре группового этапа они поделили очки с Бенином (2:2), упустив победу во многом только из-за удаления в своей команде.

Во втором поединке сыграли 0:0 со сборной Камеруна. С двумя пунктами ганцы делят 2-3 место с Бенином. И для выхода в следующий этап розыгрыша им может хватить ничьей.

Сборная Ганы не должна испытать особых проблем в игре с аутсайдером группы. Думаем, что ганцы добудут три очка.

Ставка: победа сборной Ганы за 1.40.

Мавритания — Тунис

Футбол. КАН. Групповой этап

Мавритания стартовала на этом турнире с разгромного поражения от сборной Мали со счетом 1:4, а во втором матче она сыграла вничью с Анголой — 0:0.

Имея в своей копилке один балл мавританцы замыкают группу Е, но в случае сегодняшнего успеха гарантирует себе выход в 1/8 финала.

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Сборная Туниса обе игры на континентальном турнире закончила по 1:1. Сначала тунисцы разошлись миром с Анголой, а затес с командой Мали.

С двумя пунктами северные африканцы расположились на второй строке в своем квартете. Чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала им желательно добыть три очка в этом поединке.

Ставка: победа сборной Туниса за 1.48.

Общий коэффициент — 3.39. 0