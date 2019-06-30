Экспресс дня 30 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 30 июня, пройдут матчи третьего тура группового этапа КАН в квартетах А и Б.

Египет — Уганда

Футбол. КАН. Групповой этап

Сборная Египта уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. В двух поединках «фараоны» одержали две победы и занимают первую строчку в квартете А.

На старте розыгрыша египтяне обыграли сборную Зимбабве со счетом 1:0, а во втором туре группового одолели команду ДР Конго — 2:0.

Уганда с четырьмя баллами разместилась на второй позиции в группе А и почти обеспечила себе выход в плей-офф турнира (третье Зимбабве отстает на три очка).

В первом туре КАН угандийцы переиграли сборную ДР Конго со счетом 2:0, в следующем поединке турнира они расписали мировую с зимбабвийцами (1:1).

Прогнозируем, что египтяне не отдадут первое место в группе, и сегодня, как минимум, не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.15.

Мадагаскар — Нигерия

Футбол. КАН. Групповой этап

Мадагаскар после двух туров группового этапа КАН разместился на второй позиции в квартете Б, имея на своем счету четыре пункта.

Островитяне в своем дебютном розыгрыше континентального турнира сначала разошлись миром со сборной Гвинеи (2:2), а во втором матче минимально обыграли Бурунди — 1:0.

«Суперорлы» демонстрируют пока 100% результат, одержав две виктории в двух встречах и уже обеспечили себе билет в 1/8 финала.

Обе победы нигерийцы одержали с одинаковым результатом по 1:0. В первом туре они переиграли Бурунди, а во втором — Гвинею.

Островитянам чтобы гарантировано обеспечить себе выход в 1/8 финала будет достаточно не проиграть уже не особо мотивированному сопернику. Считаем, что с этой задачей они справятся.

Ставка: 1Х за 1.77.

Бурунди — Гвинея

Футбол. КАН. Групповой этап

Сборная Бурунди на полях Египта пока не радовала своих болельщиков. Оба поединка дебютант финального турнира КАН проиграл.

Сперва «ласточки» уступили со счетом 0:1 сборной Нигерии, а затем с таким же результатом они были обыграны и Мадагаскаром.

Гвинейцы с одним баллом расположились на третьем позиции в группе Б. И даже в случаи победы они не смогут обеспечить себе выход в плей-офф.

Начали этот розыгрыш они с мировой с Мадагаскаром (2:2), во тором туре минимально проиграли сборной Нигерии со счетом 0:1.

Считаем, что Гвинея все же возьмет три очка и будет ждать подходящих результатов в матчах других групп.

Ставка: победа сборной Гвинеи за 1.68.

Общий коэффициент — 3.41. 0