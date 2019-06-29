Экспресс дня 29 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 29 июня, продолжатся матчи на Кубке африканских наций и Кубке Америки.

Камерун — Гана

Футбол. Кубок африканских наций

Сборная Камеруна — действующий чемпион Кубка африканских наций. На турнире в Египте «неукротимые львы» стартовали с победы над Гвинеей-Бисау (2:0).

Подопечные Кларенса Зеедорфа владели игровым преимуществом, но оба гола забили лишь в середине второго тайма.

Что касается Ганы, то она потеряла очки в игре с Бенином (2:2), но важно заметить, что с 54-й минуты «черные звезды» играли в меньшинстве, поэтому и не удержали победный счет.

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В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество Камеруну, но нам кажется, что Гана как минимум не проиграет, поскольку понимает, что поражение может лишить ее выхода в плей-офф.

Ставка: сборная Ганы не проиграет за 1.48.

Бенин — Гвинея-Бисау

Футбол. Кубок африканских наций

Как уже было сказано, сборная Бенина отобрала очки у Ганы, имея численное преимущество во втором тайме. Впрочем, это не должно умалять достижения команды Мишеля Дуссье, которая не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Игроки сборной Бенина преимущественно выступают в чемпионатах Турции, Франции и Англии, так что знают, как играть в футбол.

Гвинея-Бисау имеет в распоряжении многих представителей португальского первенства, однако она является аутсайдером ближайшей встречи.

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Конечно, можно было бы поставить на чистую победу Бенина, но мы опасаемся, что Гвинея-Бисау преподнесет сюрприз, тем более что отступать ей некуда. Мы ждем результативной игры, поэтому ожидаем как минимум двух голов.

Ставка: тотал голов больше 2 за 1.93.

Уругвай — Перу

Футбол. Кубок Америки

Сборная Уругвая пока радует своей игрой на Кубке Америки. Побед над Эквадором (4:0) и Чили (1:0), а также ничьей с Японией (2:2) вполне хватило для того, чтобы занять первое место в группе и выйти в плей-офф.

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Команда Перу может записать себе в активе разве что победу над Боливией (3:1), тогда как с Венесуэлой (0:0) и Бразилией (0:5) она сыграла скромно.

«Инки» пробились в плей-офф во многом случайно. По подбору игроков они серьезно уступают Уругваю, так что мы не видим, за счет чего они могут попасть в полуфинал.

Ставка: победа сборной Уругвая за 1.75.

Общий коэффициент — 4.99. 0