Экспресс дня 28 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Венесуэла — Аргентина
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
Сборная Венесуэлы на групповом этапе смогла завоевать пять баллов, с которыми заняла второе место в квартете А, дав опередить себя только Бразилии.
В первых двух поединках на континентальном турнире венесуэльцы не забивали, но и не пропускали. С бразильцами и перуанцами они сыграли по 0:0. В заключительном поединке группового этапа Венесуэла обыграла Боливию со счетом 3:1.
Аргентинцы также заняли второе место в своем квартете, но заработали на одно очко меньше, чем их предстоящий противник.
Начала Аргентина этот турнир с поражение от Колумбии со счетом 0:2, затем сыграла вничью с Парагваем (1:1), и только в третьем туре обыграла Катар (2:0). Как раз эта виктории позволила «бело-голубым» пробиться в плей-офф.
В полуфинале победителя этой пары уже поджидает сборная Бразилии, накануне одолевшая по пенальти Парагвай. Прогнозируем, что бразильцам составить компанию Аргентина, которая по ходу турнира должна выйти на пик своей формы.
Ставка: проход сборной Аргентины за 1.29.
Тунис — Мали
Футбол. КАН. Групповой этап
«Карфагенские орлы» на старте группового этапа КАН-2019 не смогли одолеть сборную Анголы — 1:1. Тунисцы забили еще в первом тайме, но не удержали победный результат, пропустив в середине второй половине игры.
Этой ничьей сборная Туниса прервала серию из трех побед, где она в контрольных поединках переиграла Ирак, Хорватию и Бурунди.
Сборная Мали на полях Египта стартовала с разгромной победы над аутсайдером группы Мавританией, забив в каждом из таймов своему оппоненту по два гола — 4:1.
А вот «орлы» перевали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой они в товарищеских поединках уступили Сенегалу (1:2) и Алжиру (2:3), а также сыграли вничью с Камеруном (1:1).
Календарь и таблица Кубка Америки-2019
Тунисцам для весомой заявки выхода в плей-офф в этом поединке необходимо не проиграть. Прогнозируем, что они со своей задачей справятся.
Ставка: 1Х за 1.40.
ЮАР — Намибия
Футбол. КАН. Групповой этап
Сборная ЮАР на старте Кубка африканских наций-2019 проиграла команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:1.
Этим поражением южно-африканцы прервали серию из ничейных результатов, которая на тот момент состояла из четырех матчей кряду.
Намибия тоже начала этот розыгрыш КАН с аналогичного поражения, проиграв Марокко. До 89-й минуте на табло был счет 0:0, но все решил автогол.
Намибийцы — не частые гости в финальных турнирах Кубка африканский наций. Два предыдущих своих участия для них закончились еще на групповом этапе.
Турнирная ситуация обязывает обе команды играть только на победу. Думаем, что более сильные южно-африканцы смогут ее добыть.
Ставка: победа сборной ЮАР за 1.86.
Общий коэффициент — 3.35. 0