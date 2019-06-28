Экспресс дня 28 июня. Прогнозы и ставки на футбол

На Кубке Америки-2019 состоится второй четвертьфинальный поединок, в котором Аргентина сыграет с Венесуэлой. А на КАН-2019 пройдут очередные матчи второго тура группового этапа.

Венесуэла — Аргентина

Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала

Сборная Венесуэлы на групповом этапе смогла завоевать пять баллов, с которыми заняла второе место в квартете А, дав опередить себя только Бразилии.

В первых двух поединках на континентальном турнире венесуэльцы не забивали, но и не пропускали. С бразильцами и перуанцами они сыграли по 0:0. В заключительном поединке группового этапа Венесуэла обыграла Боливию со счетом 3:1.

Аргентинцы также заняли второе место в своем квартете, но заработали на одно очко меньше, чем их предстоящий противник.

Начала Аргентина этот турнир с поражение от Колумбии со счетом 0:2, затем сыграла вничью с Парагваем (1:1), и только в третьем туре обыграла Катар (2:0). Как раз эта виктории позволила «бело-голубым» пробиться в плей-офф.

В полуфинале победителя этой пары уже поджидает сборная Бразилии, накануне одолевшая по пенальти Парагвай. Прогнозируем, что бразильцам составить компанию Аргентина, которая по ходу турнира должна выйти на пик своей формы.

Ставка: проход сборной Аргентины за 1.29.

Тунис — Мали

Футбол. КАН. Групповой этап

«Карфагенские орлы» на старте группового этапа КАН-2019 не смогли одолеть сборную Анголы — 1:1. Тунисцы забили еще в первом тайме, но не удержали победный результат, пропустив в середине второй половине игры.

Этой ничьей сборная Туниса прервала серию из трех побед, где она в контрольных поединках переиграла Ирак, Хорватию и Бурунди.

Сборная Мали на полях Египта стартовала с разгромной победы над аутсайдером группы Мавританией, забив в каждом из таймов своему оппоненту по два гола — 4:1.

А вот «орлы» перевали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой они в товарищеских поединках уступили Сенегалу (1:2) и Алжиру (2:3), а также сыграли вничью с Камеруном (1:1).

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Тунисцам для весомой заявки выхода в плей-офф в этом поединке необходимо не проиграть. Прогнозируем, что они со своей задачей справятся.

Ставка: 1Х за 1.40.

ЮАР — Намибия

Футбол. КАН. Групповой этап

Сборная ЮАР на старте Кубка африканских наций-2019 проиграла команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:1.

Этим поражением южно-африканцы прервали серию из ничейных результатов, которая на тот момент состояла из четырех матчей кряду.

Намибия тоже начала этот розыгрыш КАН с аналогичного поражения, проиграв Марокко. До 89-й минуте на табло был счет 0:0, но все решил автогол.

Намибийцы — не частые гости в финальных турнирах Кубка африканский наций. Два предыдущих своих участия для них закончились еще на групповом этапе.

Турнирная ситуация обязывает обе команды играть только на победу. Думаем, что более сильные южно-африканцы смогут ее добыть.

Ставка: победа сборной ЮАР за 1.86.

Общий коэффициент — 3.35. 0