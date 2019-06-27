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    Лига Европы начинает сезон-2019/20

    Экспресс дня 27 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 27 июня
    Футболисты «Прогреса Нидеркорн»
    Сегодня, 27 июня, начинается новый сезон Лиги Европы поединками предварительного раунда.

    «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан»

    Футбол. Лига Европы. Предварительный раунд. Первый матч

    Последние два сезона в еврокубках люксембуржский «Прогрес» провел довольно-таки неплохо. В позапрошлом розыгрыше Лиги Европы он прошел шотландский «Рейнджерс» (2:0 и 0:1).

    В минувшем сезоне второго по престижности еврокубка «осы» преодолели два раунда. Смогли выбить клубы из Азербайджана и Венгрии, и только российская «Уфа» смогла их остановить (2:2 и 1:2).

    Валлийская команда не играла на европейской арене более 20 лет. Все их появления в Европе заканчивались уже на первом противнике.

    «Лучники» только в одной еврокубковой встречи смогли не проиграть, когда одолели дома словенскую «Горицу» (1:0). Этот гол пока является единственный для «Кардиффа» на евроарене.

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    • Клуб из Люксембурга в последнее время неплохо выступает на ранних стадиях ЛЕ. Думаем, что на своем поле он оделеет валлийцев, которые давно не появлялись в еврокубках.

    Ставка: победа «Прогреса» за 1.30.

    «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори»

    Футбол. Лига Европы. Предварительный раунд. Первый матч

    «КИ Клаксвик» только в прошлом сезоне смог пройти хотя бы один раунд. На аналогичной стадии ЛЕ «сине-белые» выбили мальтийскую «Биркиркару» (2:1 и 1:1).

    В следующем раунде ЛЕ 17-кратный чемпион Фарерских остовов был остановлен литовским «Жальгирисом», проиграв 1:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

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    «Тре Фиори» также минувший сезон можно занести в актив. «Сине-желтые» стали первой командой из Сан-Марино, которая смогла пройти хотя бы один раунд.

    В предварительном раунде Лиги Европы «три цветка» выбили валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1), но затем словенский «Рудар» отправил их за борт соревнований (0:3 и 0:7).

    Клубы из Сан-Марино ужасно проводят выездные поединки. Прогнозируем, что и этот матч не станет исключением. Ставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «КИ Клаксвик» с форой (-1) за 1.45.

    «Приштина» — «Сент-Джозефс»

    Футбол. Лига Европы. Предварительный раунд. Первый матч

    Серебряный призер чемпионата Косова возьмет только третий старт в еврокубковой компании. Дебют два года тому назад выдался неудачным. Поражение в двух встречах от шведского «Норрчепинга» (0:1 и 0:5).

    А вот в прошлом сезоне «Приштина» прошла одного соперника. На аналогичной стадии ЛЕ она выбила гибралтарский клуб «Европа» (5:0 и 1:1), но затем была остановлена «Фолой» из Люксембурга, уступив по пенальти (оба матча 0:0).

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    • «Сент-Джозефс» также сыграет на евроарене в третий раз. Но в отличии от своего предстоящего противника, «святые» всегда спотыкались на первом сопернике.

    В сезоне 2017/18 гибралтарцы были уничтожены «АЕЛ Лимасол» из Кипра (0:4 и 0:6), а в минувшей ЛЕ на этой стадии «Сент-Джозефс» проиграл фарерскому Б-36 по пенальти (оба матча по 1:1).

    Команды из Косова после провального первого своего сезона, следующий раз выступили намного лучше. Считаем, что они продолжат эту тенденцию. Рекомендуем поставить на победу «Приштины».

    Ставка: победа «Приштины» за 1.50.

    Общий коэффициент — 2.82. 0

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    Экспресс дня 27 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.82
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