Экспресс дня 26 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Нигерия — Гвинея
Футбол. Кубок африканских наций
Сборная Нигерии стартовала на Кубке африканских наций с минимальной победы над командой Бурунди, притом победный мяч подопечные Гернота Рора забили лишь на 77-й минуте усилиями Одиона Игало.
«Суперорлы» помучились, но все же набрали три очка и вышли в лидеры своей группы, на шаг приблизившись к выходу в плей-офф.
Теперь нигерийцев ждет встреча с Гвинеей, которая теоретически должна быть сильнее Бурунди, однако в первом туре внезапно сыграла вничью со скромным Мадагаскаром (2:2), да и отыгралась лишь благодаря пенальти.
По именам Нигерия сильнее Гвинеи, так что ждем от «суперорлов» еще одной победы, хотя вряд ли она получится уж слишком простой.
Прогноз: победа сборной Нигерии за 1.92.
Египет — ДР Конго
Футбол. Кубок африканских наций
Сборная Египта тоже начала домашний турнир с минимальной победы над Зимбабве, но свой гол она забила в конце первого тайма, после чего спокойно контролировала ситуацию, позволив сопернику нанести всего один удар в створ ворот.
«Фараоны» имеют хорошие шансы удвоить количество набранных очков по итогам встречи с командой ДР Конго, которая в первом туре проиграла Уганде (0:2).
При поддержке родных болельщиков египтяне выглядят явными фаворитами, к тому же нынешняя форма соперника вызывает много вопросов. Считаем, что в данном случае целесообразно ставить на хозяев.
Прогноз: победа сборной Египта за 1.43.
«Спартак» — «Ростов»
Футбол. Кубок Матч Премьер
На предсезонном турнире в Австрии московский «Спартак» сыграет против «Ростова».
«Красно-белые» этим летом перестраивают команду, избавляясь от балласта. Так, состав уже покинули Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, а вслед за ними, возможно исчезнут постоянные скандалы и несобранность.
Несколько дней назад «Спартак» убедительно разгромил «Сочи» (7:1), показав, что настроен на максимальный результат даже в контрольных играх.
С «Ростовом» подобное вряд ли пройдет, но, учитывая ужасную игровую форму «желто-синих» весной, нам кажется, что «красно-белые» будут ближе к победе.
Прогноз: победа «Спартака» с форой 0 за 1.58.
Общий коэффициент — 4.33. 0