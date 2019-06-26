ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппТрансферная политика «Ливерпуля». Как терпение помогло выиграть Лигу чемпионов Кавани был лучшим на полеУругвай победил Чили благодаря упорству и терпению Дани АлвесДани Алвес: куда податься?
  • 10:12
    • «Ванкувер» сделал квалификационное предложение российскому нападающему
  • 08:49
    • Тарасенко перенес операцию на левом колене
  • 08:35
    • Сильва запланировал дату ухода из «Манчестер Сити»
  • 08:21
    • Цорн рассказал о договоренности с Глушаковым по более скромной компенсации
  • 00:47
    • Буффон может вернуться в «Ювентус»
  • 23:56
    • Россиянин Зубов включен в хоккейный Зал славы
  • 23:43
    • Хазри отказал «Краснодару»
    Все новости спорта

    «Спартаку» по силам обыграть «Ростов»

    Экспресс дня 26 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 26 июня
    Лоренсо Мельгарехо
    В среду, 26 июня, в Египте продолжатся матчи группового этапа Кубка африканских акций, а в Австрии стартует предсезонный турнир Кубок Матч Премьер.

    Нигерия — Гвинея

    Футбол. Кубок африканских наций

    Сборная Нигерии стартовала на Кубке африканских наций с минимальной победы над командой Бурунди, притом победный мяч подопечные Гернота Рора забили лишь на 77-й минуте усилиями Одиона Игало.

    «Суперорлы» помучились, но все же набрали три очка и вышли в лидеры своей группы, на шаг приблизившись к выходу в плей-офф.

    Теперь нигерийцев ждет встреча с Гвинеей, которая теоретически должна быть сильнее Бурунди, однако в первом туре внезапно сыграла вничью со скромным Мадагаскаром (2:2), да и отыгралась лишь благодаря пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    По именам Нигерия сильнее Гвинеи, так что ждем от «суперорлов» еще одной победы, хотя вряд ли она получится уж слишком простой.

    Прогноз: победа сборной Нигерии за 1.92.

    Египет — ДР Конго

    Футбол. Кубок африканских наций

    Сборная Египта тоже начала домашний турнир с минимальной победы над Зимбабве, но свой гол она забила в конце первого тайма, после чего спокойно контролировала ситуацию, позволив сопернику нанести всего один удар в створ ворот.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «Фараоны» имеют хорошие шансы удвоить количество набранных очков по итогам встречи с командой ДР Конго, которая в первом туре проиграла Уганде (0:2).

    При поддержке родных болельщиков египтяне выглядят явными фаворитами, к тому же нынешняя форма соперника вызывает много вопросов. Считаем, что в данном случае целесообразно ставить на хозяев.

    Прогноз: победа сборной Египта за 1.43.

    «Спартак» — «Ростов»

    Футбол. Кубок Матч Премьер

    На предсезонном турнире в Австрии московский «Спартак» сыграет против «Ростова».

    «Красно-белые» этим летом перестраивают команду, избавляясь от балласта. Так, состав уже покинули Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, а вслед за ними, возможно исчезнут постоянные скандалы и несобранность.

    Все прогнозы на спорт

    Несколько дней назад «Спартак» убедительно разгромил «Сочи» (7:1), показав, что настроен на максимальный результат даже в контрольных играх.

    С «Ростовом» подобное вряд ли пройдет, но, учитывая ужасную игровую форму «желто-синих» весной, нам кажется, что «красно-белые» будут ближе к победе.

    Прогноз: победа «Спартака» с форой 0 за 1.58.

    Общий коэффициент — 4.33. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.50
  • Прогноз на матч Нигерия — Гвинея
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Египет — ДР Конго
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Панама — США
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Германия U21 — Румыния U21
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Завтра в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Сенегал — Алжир
  • Завтра в 20:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Прогрес Нидеркорн — Кардифф Метрополитан
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барри Таун — Клифтонвилл
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Тре Фиори
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сан-Жулиа — Европа
  • Завтра в 21:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Баллимена Юнайтед — НСИ Рунавик
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Приштина — Сент-Джозефс
  • Завтра в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ла Фиорита — Энгордани
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Денис Глушаков
  • Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»
    • 11:56 20/06/2019     Леонид Федун
  • Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам
    • 18:57 20/06/2019     Мохамед Салах
  • КАН-2019. Пять фактов о расширенном турнире
    • 12:43 21/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 26 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
    Тоже интересно
    Ромелу Лукаку Футбол Трансферный дайджест. 18-24 июняКого выбрал Де Лигт, где окажется Зе Луиш, сколько будет зарабатывать в «Ювентусе» Рабьо и другие трансферные новости последних дней 24/06/2019 в 22:490
  • 10:23
    • «МЮ» хочет подписать нападающего «Севильи»
  • 09:03
    • «Барселона» продала полузащитника «Эвертону»
  • 08:10
    • Ямайка и Кюрасао сыграли вничью
    Серхио Агуэро Футбол Скалони вышел из ловушки Сампаоли. Аргентина и Месси в четвертьфиналеАргентинцы сумели выйти в плей-офф Кубка Америки, однако команда все еще не понимает, как воспользоваться сильными сторонами Лионеля Месси 24/06/2019 в 14:210
  • Экспресс дня

  • «Спартаку» по силам обыграть «Ростов»
  • 4.33
    •
  • 01:01
    • Гана не смогла обыграть Бенин на Кубке Африки
  • 00:40
    • Гусев получил квалификационное предложение от «Вегаса»
  • 21:57
    • Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке Африки
    Лионель Месси Футбол Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадкеАргентинская сборная переживает серьезный кризис 23/06/2019 в 23:080
  • 21:42
    • Россия продолжает лидировать в медальном зачете Европейских игр-2019
  • 21:28
    • «Гент» начал переговоры по Комличенко
  • 20:57
    • Азмун принес «Зениту» победу над «Левски»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие