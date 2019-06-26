Экспресс дня 26 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 26 июня, в Египте продолжатся матчи группового этапа Кубка африканских акций, а в Австрии стартует предсезонный турнир Кубок Матч Премьер.

Нигерия — Гвинея

Футбол. Кубок африканских наций

Сборная Нигерии стартовала на Кубке африканских наций с минимальной победы над командой Бурунди, притом победный мяч подопечные Гернота Рора забили лишь на 77-й минуте усилиями Одиона Игало.

«Суперорлы» помучились, но все же набрали три очка и вышли в лидеры своей группы, на шаг приблизившись к выходу в плей-офф.

Теперь нигерийцев ждет встреча с Гвинеей, которая теоретически должна быть сильнее Бурунди, однако в первом туре внезапно сыграла вничью со скромным Мадагаскаром (2:2), да и отыгралась лишь благодаря пенальти.

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По именам Нигерия сильнее Гвинеи, так что ждем от «суперорлов» еще одной победы, хотя вряд ли она получится уж слишком простой.

Прогноз: победа сборной Нигерии за 1.92.

Египет — ДР Конго

Футбол. Кубок африканских наций

Сборная Египта тоже начала домашний турнир с минимальной победы над Зимбабве, но свой гол она забила в конце первого тайма, после чего спокойно контролировала ситуацию, позволив сопернику нанести всего один удар в створ ворот.

«Фараоны» имеют хорошие шансы удвоить количество набранных очков по итогам встречи с командой ДР Конго, которая в первом туре проиграла Уганде (0:2).

При поддержке родных болельщиков египтяне выглядят явными фаворитами, к тому же нынешняя форма соперника вызывает много вопросов. Считаем, что в данном случае целесообразно ставить на хозяев.

Прогноз: победа сборной Египта за 1.43.

«Спартак» — «Ростов»

Футбол. Кубок Матч Премьер

На предсезонном турнире в Австрии московский «Спартак» сыграет против «Ростова».

«Красно-белые» этим летом перестраивают команду, избавляясь от балласта. Так, состав уже покинули Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, а вслед за ними, возможно исчезнут постоянные скандалы и несобранность.

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Несколько дней назад «Спартак» убедительно разгромил «Сочи» (7:1), показав, что настроен на максимальный результат даже в контрольных играх.

С «Ростовом» подобное вряд ли пройдет, но, учитывая ужасную игровую форму «желто-синих» весной, нам кажется, что «красно-белые» будут ближе к победе.

Прогноз: победа «Спартака» с форой 0 за 1.58.

Общий коэффициент — 4.33. 0