Экспресс дня 24 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Сегоня, 23 июн, состоятся очередные поединки группового этапа Кубка африканских наций и чемпионата Европы-2019 U21.

Хорватия U21 — Англия U21

Футбол. Чемпионат Европы-2019 U21. Групповой этап

На старте турнира хорваты были разбиты румынами (1:4), не справившись с более опытным соперником. Во втором туре снова была неудача — поражение от Франции (0:1). Гол был пропущен уже на 8-й минуте, а отыграться не удалось.

Таким образом, Хорватия с нулем остается последней в группе С.

Англичане также проводят турнир не лучшим образом. В первом туре удавалось вести против французов до 89-й минуте, но затем были пропущены два гола — 1:2.

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Далее была неожиданно мощная на этом первенстве Румыния и вновь поражение со счетом 2:4, хотя и тут до 88-й минуты на табло была ничья 2:2. В итоге британцы, несмотря на все старания, остаются с нулем очков.

Встреча двух неудачников группы не сулит им никаких дивидендов, однако британцы выглядели на турнире все-таки лучше. Именно у них будет больше шансов завершить первенство на мажорной ноте.

Ставка: победа сборной Англии за 1.66.

Кот-д'Ивуар — ЮАР

Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап

Ивуарийцы довольно легко преодолели квалификацию, пропустив вперед себя только Гвинею и одержав три победы в шести встречах.

Команда при подготовке к КАН провела четыре товарищеских матча и одержала три победы при одном поражении. Последний поединок — разгром Замбии со счетом 4:1.

ЮАР также заняла второе место в своем квартете, отстав на одно очко от Нигерии, но с легкостью опередив Ливию и Сейшелы.

При этом «бафана-бафана» не проиграли ни одной встречи в квалификации, сыграв три раза вничью при трех победах с разницей мячей 11:2.

Перед КАН команда успела сыграть только один товарищеский матч — была зафиксирована нулевая ничья с Ганой.

Последний раз эти команды играли между собой в 2014 году и тогда ЮАР победила со счетом 2:0. Ждем, что и в этот раз подопечные Дезире Эллис выступят достойно.

Ставка: победа сборной ЮАР с форой +1 гол за 1.33.

Тунис — Ангола

Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап

«Карфагенские орлы» в июне провели три контрольных матча, одолев Ирак (2:0), Хорватию (2:1) и Бурунди (2:1).

В квалификации тунисцы выступили ярко, сумев выиграть пять матчей из шести при одном поражении с разницей мячей 12:4. В позапрошлом году Тунису удалось дойти до четвертьфинала.

Сборная Анголы выиграла свою группу в квалификации, но опередила третью строчку всего на два пункта. Команда добыла четыре победы при двух поражениях в квартете с Мавританией, Буркина-Фасо и Ботсваной.

Непосредственно перед КАН-2019 «черные антилопы» провели только одну игру, в которой одолели Гвинея-Бисау (2:0).

Сборная Туниса выглядит в настоящий момент мощнее и задача у команды — выход в поздние стадии турнира.

Ставка: победа сборной Туниса за 1.70.

Общий коэффициент — 3.75. 0