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    Повторит ли Аргентина сценарий ЧМ-2018?

    Экспресс дня 23 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 23 июня
    Лионель Месси
    На Кубке Америка сегодня, 23 июня, наступит развязка в группе Б, где аргентинцы постараются избежать позора и выйти в следующий раунд. На Кубке африканских наций многие команды только начинают вступать в борьбу.

    Аргентина — Катар

    Футбол. Кубок Америки. Групповой этап

    Сборная Аргентины поставила себя в очень непростую ситуацию. После двух туров у Месси и ко только один балл на счету и последнее место в своей группе.

    На старте турнира «альбисилесте» проиграли со счетом 0:2 Колумбии, а в следующей игре Кубка Америки расписали мировую с Парагваем — 1:1.

    Схожий сценарий у них был и на ЧМ-2018, где они в последнем матче группового этапа одолели Нигерию (2:0) и вышли в плей-офф.

    Чемпион Азии также имеет один набранный балл, но из за лучшей разнице мячей идет строкой выше, чем аргентинцы.

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    • Стартовали катарцы на этом турнире с ничейного результата с Парагваем (2:2), а затем минимально уступили колумбийцам (0:1), пропустив на 86-й минуте встречи.

    Думаем, что аргентинцы добудут три очка и смогут избежать позора.

    Ставка: победа сборной Аргентины за 1.30.

    Колумбия — Парагвай

    Футбол. Кубок Америки. Групповой этап

    «Кофейщики» после двух побед на старте Кубка Америки досрочно забронировали за собой первую строку в своем квартете, а с ней и выход в четвертьфинал турнира.

    Сборная Колумбии смогла поочередно одолеть Аргентину (2:0) и Катар (1:0), доведя серию до четырех викторий кряду, в которой колумбийцы даже не пропускали.

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    Парагвайцы с двумя баллами разместились на второй позиции в группе Б. В первом матче КА они поделили очки с катарцами (2:2), а затем сыграли вничью с Аргентиной (1:1).

    На данный момент сборная Парагвая имеет 4-матчевую беспроигрышную серию, где она трижды сыграла вничью и один раз победила.

    Прогнозируем, что парагвайцы смогут одолеть немотивированного соперника и сохранять за собой второе место в группе, а с ним и билет в плей-офф.

    Ставка: победа сборной Парагвая за 2.85.

    Сенегал — Танзания

    Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап

    Сборная Сенегала в своих последних шести поединках только побеждала, пропустив в этих встречах всего лишь один гол.

    Четыре из этих викторий пришлись на официальные матчи, а остальные два — на товарищеские игры. Непосредственно перед КАН-2019 сенегальцы обыграли Нигерию — 1:0.

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    • Танзания, квалифицировавшаяся на КАН только второй раз в своей истории, пробилась на этот турнир только из-за слабости своей отборочной группы.

    В компании с Угандой, Кабо-Верде и Лесото танзанцы заняли второе место с 8 очками, опередив третье Лесото на два пункта.

    По всей видимости, Сенегал продолжит свою победную серию. Прогнозируем, что сенегальцы одолеют Танзанию.

    Ставка: победа сборной Сенегала за 1.34.

    Общий коэффициент — 4.96. 0

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    Экспресс дня 23 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.96
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