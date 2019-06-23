Экспресс дня 23 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Аргентина — Катар
Футбол. Кубок Америки. Групповой этап
Сборная Аргентины поставила себя в очень непростую ситуацию. После двух туров у Месси и ко только один балл на счету и последнее место в своей группе.
На старте турнира «альбисилесте» проиграли со счетом 0:2 Колумбии, а в следующей игре Кубка Америки расписали мировую с Парагваем — 1:1.
Схожий сценарий у них был и на ЧМ-2018, где они в последнем матче группового этапа одолели Нигерию (2:0) и вышли в плей-офф.
Чемпион Азии также имеет один набранный балл, но из за лучшей разнице мячей идет строкой выше, чем аргентинцы.
Стартовали катарцы на этом турнире с ничейного результата с Парагваем (2:2), а затем минимально уступили колумбийцам (0:1), пропустив на 86-й минуте встречи.
Думаем, что аргентинцы добудут три очка и смогут избежать позора.
Ставка: победа сборной Аргентины за 1.30.
Колумбия — Парагвай
Футбол. Кубок Америки. Групповой этап
«Кофейщики» после двух побед на старте Кубка Америки досрочно забронировали за собой первую строку в своем квартете, а с ней и выход в четвертьфинал турнира.
Сборная Колумбии смогла поочередно одолеть Аргентину (2:0) и Катар (1:0), доведя серию до четырех викторий кряду, в которой колумбийцы даже не пропускали.
Парагвайцы с двумя баллами разместились на второй позиции в группе Б. В первом матче КА они поделили очки с катарцами (2:2), а затем сыграли вничью с Аргентиной (1:1).
На данный момент сборная Парагвая имеет 4-матчевую беспроигрышную серию, где она трижды сыграла вничью и один раз победила.
Прогнозируем, что парагвайцы смогут одолеть немотивированного соперника и сохранять за собой второе место в группе, а с ним и билет в плей-офф.
Ставка: победа сборной Парагвая за 2.85.
Сенегал — Танзания
Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап
Сборная Сенегала в своих последних шести поединках только побеждала, пропустив в этих встречах всего лишь один гол.
Четыре из этих викторий пришлись на официальные матчи, а остальные два — на товарищеские игры. Непосредственно перед КАН-2019 сенегальцы обыграли Нигерию — 1:0.
Танзания, квалифицировавшаяся на КАН только второй раз в своей истории, пробилась на этот турнир только из-за слабости своей отборочной группы.
В компании с Угандой, Кабо-Верде и Лесото танзанцы заняли второе место с 8 очками, опередив третье Лесото на два пункта.
По всей видимости, Сенегал продолжит свою победную серию. Прогнозируем, что сенегальцы одолеют Танзанию.
Ставка: победа сборной Сенегала за 1.34.
Общий коэффициент — 4.96. 0