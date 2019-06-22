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    Что принесет развязка в группе А на Кубке Америки?

    Экспресс дня 22 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 22 июня
    Сборная Бразилии
    На Кубке Америки пройдет заключительный тур в группе А, а на африканском континенте борьба только начинается.

    Бразилия — Перу

    Футбол. Кубок Америки. Групповой этап

    Сборная Бразилии имеет четыре очка и практически обеспечила себе участие в четвертьфинале турнира. Для победы в своем квартете бразильцам будет достаточно не проиграть Перу, с которыми они на данный момент делят 1-2 место, опережая третью Венесуэлу на два балла.

    Пентакампионы начали домашний турнир с разгромной победы над сборной Боливии со счетом 3:0, а во втором туре не смогли переиграть венесуэльцев (0:0), при трех не засчитанных мячах «селесао».

    Перуанцы на Кубке Америки стартовали с мировой в игре со сборной Венесуэлы — 0:0, а затем нанесли поражение аутсайдеру группы А Боливии — 3:1.

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    • Прогнозируем, что бразильцы реабилитируются за осечку в игре с Венесуэлой и станут победителями своего квартета.

    Ставка: победа сборной Бразилии за 1.33.

    Боливия — Венесуэла

    Футбол. Кубок Америки. Групповой этап

    Боливийцы, у которых ноль набранных очков, имеют только призрачные шансы на продолжение борьбы в КА. Для этого «зеленым» нужно побеждать и ждать подходящих результатов в других группах.

    Обе игры на континентальном турнире сборная Боливии проиграла, поочередно уступив бразильцам и перуанцам — 0:3 и 1:3 соответственно.

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    Сборная Венесуэлы в этом розыгрыше КА еще не забивала в ворота противников, но и не пропускала в свои. Обе встречи венесуэльцев закончились 0:0 (с Бразилией и Перу).

    С двумя баллами Венесуэла разместилась на третей позиции в своем квартете и в зачете третьих строк пока занимает проходное место.

    Для выхода в следующий раунд Венесуэле нужно будет победить для 100% уверенности (при определенных раскладах даже может хватить ничьи). Думаем, что со своей задачей венесуэльцы справятся и обыграют аутсайдера.

    Ставка: победа сборной Венесуэлы за 1.55.

    Нигерия — Бурунди

    Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап

    Сборная Нигерии — один из фаворитов КАН-2019, три раза уже выигрывавшая этот турнир. Последний раз «супер орлы» были чемпионами континентального турнира в 2013 году.

    Перед стартом этого розыгрыша нигерийцы провели три товарищеских игры, где по разу победили, сыграли вничью и проиграли. В последней контрольной встрече они уступили Сенегалу со счетом 0:1.

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    • Бурунди — дебютант кубка африканский наций. В квалификационном этапе «ласточки» в одной компании с Мали, Габоном и Южным Суданом заняли второе место, выиграв две игры при четырех ничейных результатах.

    Непосредственно перед этим турниром сборная Бурунди расписала мировую с Алжиром (1:1) и проиграла Тунису (1:2).

    Думаем, что нигерийцы уже в первой встрече КАН подтвердят статус фаворита и обыграют дебютанта.

    Ставка: победа сборной Нигерии за 1.40.

    Общий коэффициент — 2.88. 0

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    Экспресс дня 22 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.88
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