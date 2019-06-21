Экспресс дня 21 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Англия U-21 — Румыния U-21
Футбол. Молодежный чемпионат Европы
Молодежная сборная Англии неудачно стартовала на чемпионате Европы, проиграв в первом туре группового этапа команде Франции (1:2).
При этом «три льва» вели в счете вплоть до 89-й минуты, после чего и пропустили два мяча от «трехцветных».
В то же время команда Румынии неожиданно нанесла поражение Хорватии (4:1). Игра проходила на встречных курсах, но «шашечным» явно не повезло.
Очевидно, что во втором туре англичанам нужно обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Состав у них мощный, поэтому мы ждем от них хорошей игры.
Ставка: победа сборной Англии за 1.49.
Франция U-21 — Хорватия U-21
Футбол. Молодежный чемпионат Европы
Проиграв команде Румынии, сборная Хорватии тоже оказался в безвыходном положении, при котором нужно обыгрывать Францию.
Сотворят ли «шашечные» подвиг? Шансов на это мало, но нам кажется, что они будут стараться, играя в открытый футбол.
Французы умеют действовать на контратаках, поэтому должны хотя бы пару раз подловить соперника.
Полагаем, что встреча завершится результативно, а победу одержат «трехцветные», благодаря которой приблизятся к плей-офф.
Ставка: победа сборной Франции с форой -1 за 1.77.
Египет — Зимбабве
Футбол. Кубок африканских наций
На старте домашнего Кубка африканских наций сборная Египта примет команду Зимбабве, с которой, вероятно, и будет спорить за первое место в группе.
Не сомневаемся, что «фараоны» уже в первом туре захотят показать свою мощь, чтобы поднять боевой дух и порадовать болельщиков.
Новый главный тренер Хавьер Агирре привил своим подопечным атакующий футбол, который особо опасен, когда на поле появляется Мохамед Салах.
У Зимбабве тоже крепкая по африканским меркам сборная, но свои пару мячей она, вероятно, пропустит.
Ставка: индивидуальный тотал сборной Египта больше 1,5 за 1.55.
Общий коэффициент — 4.08. 0