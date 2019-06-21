ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Легенды стали героями интернетаМесси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогресса Леонид ФедунНовые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам Лионель МессиНе ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой
  • 10:49
    • Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом
  • 10:29
    • Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
  • 09:17
    • «Вегас» задумался об обмене Гусева
  • 09:03
    • «Спартак» готов платить Бруме 2 миллиона евро в год
  • 08:50
    • «Пари Сен-Жермен» откроет в России футбольную академию
  • 08:21
    • Уильямсон выбран первым номером драфта НБА-2019
  • 08:09
    • Сборные Уругвая и Японии не выявили победителя на Кубке Америки
    Все новости спорта

    Салах и компания разомнутся на Зимбабве

    Экспресс дня 21 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 21 июня
    Мохамед Салах
    В пятницу, 21 июня, в Египте стартует Кубок африканских наций, а в Италии продолжается молодежный чемпионат Европы.

    Англия U-21 — Румыния U-21

    Футбол. Молодежный чемпионат Европы

    Молодежная сборная Англии неудачно стартовала на чемпионате Европы, проиграв в первом туре группового этапа команде Франции (1:2).

    При этом «три льва» вели в счете вплоть до 89-й минуты, после чего и пропустили два мяча от «трехцветных».

    В то же время команда Румынии неожиданно нанесла поражение Хорватии (4:1). Игра проходила на встречных курсах, но «шашечным» явно не повезло.

    Все прогнозы на футбол

    Очевидно, что во втором туре англичанам нужно обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Состав у них мощный, поэтому мы ждем от них хорошей игры.

    Ставка: победа сборной Англии за 1.49.

    Франция U-21 — Хорватия U-21

    Футбол. Молодежный чемпионат Европы

    Проиграв команде Румынии, сборная Хорватии тоже оказался в безвыходном положении, при котором нужно обыгрывать Францию.

    Сотворят ли «шашечные» подвиг? Шансов на это мало, но нам кажется, что они будут стараться, играя в открытый футбол.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Французы умеют действовать на контратаках, поэтому должны хотя бы пару раз подловить соперника.

    Полагаем, что встреча завершится результативно, а победу одержат «трехцветные», благодаря которой приблизятся к плей-офф.

    Ставка: победа сборной Франции с форой -1 за 1.77.

    Египет — Зимбабве

    Футбол. Кубок африканских наций

    На старте домашнего Кубка африканских наций сборная Египта примет команду Зимбабве, с которой, вероятно, и будет спорить за первое место в группе.

    Все прогнозы на спорт

    Не сомневаемся, что «фараоны» уже в первом туре захотят показать свою мощь, чтобы поднять боевой дух и порадовать болельщиков.

    Новый главный тренер Хавьер Агирре привил своим подопечным атакующий футбол, который особо опасен, когда на поле появляется Мохамед Салах.

    У Зимбабве тоже крепкая по африканским меркам сборная, но свои пару мячей она, вероятно, пропустит.

    Ставка: индивидуальный тотал сборной Египта больше 1,5 за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.08. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Англия U21 — Румыния U21
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Франция U21 — Хорватия U21
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Египет — Зимбабве
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Испания U21 — Польша U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бельгия U21 — Италия U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Давид Де Хеа
  • Три варианта для Де Хеа
    • 02:15 15/06/2019     Игроки сборной Украины
  • Сборная Украины выиграла ЧМ U-20. Пять выводов после финала
    • 12:52 16/06/2019     Поль Погба, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль
  • Топ-6 атакующих квартетов АПЛ всех времен
    • 20:35 15/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 21 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.08
    Тоже интересно
    Неймар Футбол История Неймара и ПСЖ почти окончена. Ставка на бразильца не сыгралаПроект парижан, построенный вокруг бразильца, не сработал 19/06/2019 в 19:190
  • 00:01
    • Германия разгромила Сербию на молодежном Евро
  • 23:55
    • «Зенит» может вернуть Паредеса
  • 23:44
    • «Барселона» подписала голландского защитника
    Денис Глушаков Футбол Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»Реакция спортивных СМИ об уходе Глушакова и Комбарова из «Спартака» Вчера в 11:560
  • Экспресс дня

  • Салах и компания разомнутся на Зимбабве
  • 4.08
    •
  • 10:39
    • Чех получит должность в структуре «Челси»
  • 08:34
    • Коста-Рика победила Бермуды на Золотом Кубке КОНКАКАФ
  • 22:12
    • «Ростов» может подписать Боккетти
    Маттейс де Лигт Футбол Трансферные цели. Пять игроков, которые нужны всемОт Маттейса де Лигта до Поля Погба 19/06/2019 в 23:040
  • 21:52
    • Лебедев договорился о бое с небитым французом
  • 21:27
    • Кудряшов, Таски и Адебайор покинули «Истанбул»
  • 21:11
    • Российские саблистки выиграли чемпионат Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие