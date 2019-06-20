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    Приблизится ли «Депортиво» к возвращению в Примеру?

    Экспресс дня 20 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 20 июня
    Футболисты «Депортиво»
    В Испании пройдет первый финальный матч за последнюю путевку в Примеру, а в Финляндии и Латвии состоятся перенесенные поединки.

    «Депортиво» — «Мальорка»

    Футбол. Испания. Финал плей-офф за право играть в Примере. Первый матч

    «Депортиво» по итогам регулярного чемпионате Сегунды занял шестое место, опередив на четыре балла зону не плей-офф.

    На полуфинальной стадии за право подняться в Примеру клуб из Ла-Коруньи одолел «Малагу», занявшую третье место в регулярке, обыграв «анчоусов» в двух играх — 4:2 и 1:0.

    «Мальорка» финишировала строкой выше, чем ее предстоящий соперник. Островитяне смогли заработать на один пункт больше по итогам регулярного чемпионата.

    На предыдущей стадии плей-офф «красно-черные» не без труда смогли пройти «Альбасете», финишировавшего четвертым. Дома «Мальорка» победила со счетом 2:0, а в гостях минимально проиграла — 0:1.

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    • «Турки» неплохо играют в родных стенах. Прогнозируем, что «Депор» выиграет первый матч плей-офф.

    Ставка: победа «Депортиво» за 1.97.

    «Оулу» — КТП

    Футбол. Чемпионат Финляндии. Первая лига. 10-й тур

    «Оулу» после девяти матчей первого финского дивизиона разместился на третьем месте, имея в своем активе 15 очков и отстает на четыре балла от второй позиции.

    Победой над командой из второй половины турнирной таблицы в прошлом туре, «сине-белые» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и дважды играли вничью.

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    Клуб из города Котка разместился на шестой позиции в турнирной таблице, набрав в девяти поединках 11 пунктов.

    В последних двух турах чемпионата КТП проиграл. Сначала уступил одному из лидеров первенства ТПС (0:3) дома, а в последнем туре был слабее соседа по таблице ТВП (0:1) на чужом поле.

    Прогнозируем, что хозяева смогут взять три очка и сократят отставание от второй позиции до минимума.

    Ставка: победа «Оулу» за 1.60.

    «Лиепая» — «Вентспилс»

    Футбол. Чемпионат Латвии. 16-й тур

    «Лиепая» после 15 туров чемпионата Латвии занимает восьмое место из десяти команд, опережая последнюю строку всего лишь на четыре балла.

    «Красно-зеленые» в двух предыдущих турах первенства играли с лидерами чемпионата, которым проиграли. Уступили «Даугаве» (0:1) в гостях и ФК «Рига» (1:2) дома.

    Все прогнозы на футбол

    «Вентспилс» идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Латвии, опережая своего предстоящего противника на три балла.

    «Желто-синие» в своих последних турах также играли против лидеров — «Даугавы» и ФК «Рига». С «Даугавой» обменялись победами (3:0 и 1:4), оба матча состоялись в гостях. «Ригу» обыграли на своей территории со счетом 1:0.

    «Вентспилс», который более удачно провел игры с лидерами первенства, в этом поединке, как мы считаем, может рассчитывать на набранные очки.

    Ставка: Х2 за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.82. 0

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    Экспресс дня 20 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.82
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