Экспресс дня 20 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В Испании пройдет первый финальный матч за последнюю путевку в Примеру, а в Финляндии и Латвии состоятся перенесенные поединки.

«Депортиво» — «Мальорка»

Футбол. Испания. Финал плей-офф за право играть в Примере. Первый матч

«Депортиво» по итогам регулярного чемпионате Сегунды занял шестое место, опередив на четыре балла зону не плей-офф.

На полуфинальной стадии за право подняться в Примеру клуб из Ла-Коруньи одолел «Малагу», занявшую третье место в регулярке, обыграв «анчоусов» в двух играх — 4:2 и 1:0.

«Мальорка» финишировала строкой выше, чем ее предстоящий соперник. Островитяне смогли заработать на один пункт больше по итогам регулярного чемпионата.

На предыдущей стадии плей-офф «красно-черные» не без труда смогли пройти «Альбасете», финишировавшего четвертым. Дома «Мальорка» победила со счетом 2:0, а в гостях минимально проиграла — 0:1.

«Турки» неплохо играют в родных стенах. Прогнозируем, что «Депор» выиграет первый матч плей-офф.

Ставка: победа «Депортиво» за 1.97.

«Оулу» — КТП

Футбол. Чемпионат Финляндии. Первая лига. 10-й тур

«Оулу» после девяти матчей первого финского дивизиона разместился на третьем месте, имея в своем активе 15 очков и отстает на четыре балла от второй позиции.

Победой над командой из второй половины турнирной таблицы в прошлом туре, «сине-белые» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и дважды играли вничью.

Клуб из города Котка разместился на шестой позиции в турнирной таблице, набрав в девяти поединках 11 пунктов.

В последних двух турах чемпионата КТП проиграл. Сначала уступил одному из лидеров первенства ТПС (0:3) дома, а в последнем туре был слабее соседа по таблице ТВП (0:1) на чужом поле.

Прогнозируем, что хозяева смогут взять три очка и сократят отставание от второй позиции до минимума.

Ставка: победа «Оулу» за 1.60.

«Лиепая» — «Вентспилс»

Футбол. Чемпионат Латвии. 16-й тур

«Лиепая» после 15 туров чемпионата Латвии занимает восьмое место из десяти команд, опережая последнюю строку всего лишь на четыре балла.

«Красно-зеленые» в двух предыдущих турах первенства играли с лидерами чемпионата, которым проиграли. Уступили «Даугаве» (0:1) в гостях и ФК «Рига» (1:2) дома.

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«Вентспилс» идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Латвии, опережая своего предстоящего противника на три балла.

«Желто-синие» в своих последних турах также играли против лидеров — «Даугавы» и ФК «Рига». С «Даугавой» обменялись победами (3:0 и 1:4), оба матча состоялись в гостях. «Ригу» обыграли на своей территории со счетом 1:0.

«Вентспилс», который более удачно провел игры с лидерами первенства, в этом поединке, как мы считаем, может рассчитывать на набранные очки.

Ставка: Х2 за 1.53.

Общий коэффициент — 4.82. 0